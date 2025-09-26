Тежести, титли и български дух: започва битката във Фьорде!

От 2 до 11 октомври в норвежкия град Фьорде ще се вдигат не само тежести, но и български надежди. Шестима наши състезатели ще излязат на подиума с мисия – да докажат, че България остава сила в световния елит.

Всички погледи ще бъдат вперени в олимпийския шампион Карлос Насар – феноменът, за когото експертите са категорични: ако покаже това, което прави в залата, титлата трудно ще му се изплъзне. До него застават и Христо Христов (110 кг) – младият гигант, готов да атакува медалите, както и Ангел Русев (60 кг) – петкратен европейски шампион, който въпреки проблеми с рамото обещава да се хвърли докрай за отличие в изтласкването.

Шестима българи

Компанията им се допълва от Дениз Данев, Иван Димов и Габриел Маринов, които ще търсят силно класиране в едни от най-оспорваните категории.

„В началото подготовката вървеше трудно, но след като осигурихме възстановяването и екип за момчетата, те започнаха да показват впечатляващи резултати“, сподели селекционерът Янко Георгиев.

Президентът на федерацията Стефан Ботев увери, че лагерите и подготовката са напълно подсигурени, а финансовите проблеми, които дълго време тежаха, вече се чистят. „Всичко е осигурено – оттук нататък остава щангите да говорят“, каза той.

Насар все още няма договор

Ботев разкри, че Насар все още няма подписан договор и по тази причина не получава заплата от Министерството на младежта и спорта, но е получил контракт и сам трябва да реши кога да го парафира.

Останалите състезатели вече са подписали договорите си.

Световното първенство във Фьорде ще бъде историческо – първо с новите категории, които правят конкуренцията още по-безмилостна. Но и с шанса България отново да покаже златния си дух на подиума.

От 2 до 11 октомври всички очи ще гледат към Норвегия. Нашите момчета са готови да превърнат тежестите в слава!

