Той е само на 3 години, но ще ви скрие пешката

Докато връстниците му учат азбуката с "а" като "автомобил" и "б" като банан, малкият Сарвагя е по-напред с материала. При него "м" е за "мат"!

На крехката възраст от 3 години, 7 месеца и 20 дни, Сарвагя Сингх Кушваха от индийския щат Мадхя Прадеш стана най-младият играч с официален рейтинг в историята на шаха.

Със завидните 1572 точки в бързия шах, той детронира Анъш Саркар от Колката, който миналата година постигна рекорда на 3 години, 8 месеца и 19 дни.

Представете си хлапе, което удря фигурите по дъската със "заплашителна" сила, за да стресне опонента, но после се качва на стол или на 2-3 един върху друг, защото не стига до отсрещния край.

Поддържа концентрация с бонбони

Все още в детска градина, Сарвагя посвещава по 4-5 часа на ден на любимата си игра - час в тренировъчен център в Сагар, а останалото в онлайн партии и тактически видеа. Страстта му е заразителна - той се събужда с усмивка за шах и не се уморява, дори посред нощ.

"Забелязахме, че умът му попива всичко светкавично, затова го насочихме към шаха миналата година. Само за седмица научи имената на фигурите перфектно.", разказва с гордост баща му Сидхарт.

"Обожава шаха! Събудиш ли го нощем за игра, ще се закове на дъската с часове. А търпението му? Невероятно за възрастта - седи неподвижен, сякаш е роден за това, и ни кара да се просълзяваме от умиление.", продължава родителят.

"В началото изглеждаше обикновено хлапе, но талантът му се прояви бързо. За да не плаче от строгост, му давах бонбон за всеки верен ход. Сега това е сладък спомен, който ни кара да се смеем. Сарви отговаря мигновено на всякакви въпроси и се изправя смело срещу по-големи опоненти, показвайки кураж, който вдъхновява всички ни.", споделя с ентусиазъм треньорът му - Нитин Чаурасия.

Пътят към гросмайсторството

За да получи рейтинг над базовите 1400, Сарвагя трябваше да запише 5 победи срещу класирани играчи в одобрени от FIDE турнири. Той го стори с впечатляващи успехи над много по-възрастни съперници, сред които 22-годишният Абхиджит Авасти (1542), 29-годишният Шубам Чурасия (1559) и 20-годишният Йогеш Намдев (1696).

За сравнение: Магнус Карлсен започна на 5, Вишванатан Ананд - на 6, а действащият световен шампион Гукеш Домараджу - на 7.

Вече се говори за подобряване на рекорда за най-млад гросмайстор, поставен от Абхиманю Мишра на 12 години, 4 месеца и 25 дни. Дали ще успее детето чудо - времето ще покаже!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK