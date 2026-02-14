Това е нашата Милена!

Милена Тодорова участва за трети път на олимпийски игри. Тя демонстрира страхотна форма през 2025 г., когато завърши втора в Поклюка и трета в Оберхоф в стартове от Световната купа.

Тодорова е родена на 18 януари 1998 г. в Троян и започва кариерата си през 2007 г.

На 9 януари 2025 г. финишира трета на спринта в Оберхоф (Гер), който е част от Световната купа по биатлон.

Така след 20-годишна пауза отново българска биатлонистка се качи на подиума в старт за Големия кристален глобус. В преследването се класира на седмо място.

На 23 февруари 2025, по време на световното първенство в Ленцерхайде финишира пета в масовия старт с 18 от 20 точни стрелби, на 24,3 сек. от победителката Елвира Йоберг и на 7,8 сек. от третото място Осеан Мишелон (Фр). Това е най-доброто класиране за България на световни първенства от над 20 г.

На 15 март 2025 г. Милена завърши втора в масовия старт от Световната купа в Поклюка (Слвн), като това е най-добрият български резултат при жените от 21 г. насам.

Омъжена е за биатлониста Владимир Илиев, като двамата имат и дете.