Олимпийски бронз за България в биатлона! Донесе го Лора Христова!

Тя стреля без грешка в Милано/Кортина

Олимпийски бронз за България в биатлона! Донесе го Лора Христова!
Reuters

Втори бронзов медал за България от олимпийските игри в Милано/Кортина! 

В индивидуалния старт на 15 км в биатлона, трета в класирането е Лора Христова!

22-годишната българка бе безгрешна в стрелбата и това ѝ донесе отличието. То е второ за страната ни след третото място на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом в сноуборда

Пред нея се наредиха единствено французойките Жулия Симон и Лу Жанмоно. 

Това е трети олимпийски медал в българския биатлон. В Нагано 1998 г. Екатерина Дафовска стана шампионка в същата дисциплина, а в Солт Лейк Сити 2002 Ирина Никулчина стана трета на 10 км преследване.

Снимка: bgnes

Безгрешна

Добрата стрелба на Христова, която за втори път участва на олимпийски игри, е в основата на големия ѝ успех. В Пекин 2022 тя завърши 89-а в спринта.

Този път българката не пропусна нито една мишена в четирите си стрелби по трасето! 

Симон и Жанмоно направиха съответно 1 и 2 пропуска, като наваксаха с по-бързо каране между стрелбите. 

Българката от Троян се слави с точен мерник и дори оглавяваше световната ранглиста за точност след първия кръг на Световната купа - 97% успеваемост и 68 свалени мишени, през декември 2025 г. 

Снимка: bgnes

Другите българки

Милена Тодорова завърши на 59-о място с 5 грешки при стрелбата. Валентина Димитрова е 73-а (2 грешки), а Мария Здравкова е 76-а (6 грешки). 

За българките в Милано/Кортина предстои спринт 10 км на 14 февруари. Ако попаднат в топ 60, те ще участват и в преследването на 15 февруари. 

Програмата завършва с женската щафета на 18 февруари. 

Снимка: Reuters

биатлон милано медал Зимни олимпийски игри лора христова кортина

