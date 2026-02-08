Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)

Линдзи Вон приключи със ските след брутално падане по време на спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина.
41-годишната американска ски легенда се спусна по трасето със скъсана предна кръстна връзка, но падна малко след старта, след като закачи дясната си ръка на една от вратите. Тя остана да лежи на пистата, като спасителните екипи веднага се отзоваха.
По ирония на съдбата на жребия и се падна фаталният номер 13, а инцидентът стана в... 13-ата секунда.
При падането тялото ѝ се завъртя и тя се приземи на глава. "Виковете ѝ от болка се чуха по целия свят. Състезанието беше спряно за спасителна акция", написа Sportal.it.
Urla di dolore di #LindseyVonn.— Mila Lucisano (@mila_lucisano) February 8, 2026
Terribile.#discesalibera#Olympics2026 pic.twitter.com/LJtjBG2lkG
