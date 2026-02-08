bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)

Легендата падна на глава, откараха я с хеликопер

Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)
Reuters

Линдзи Вон приключи със ските след брутално падане по време на спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

41-годишната американска ски легенда се спусна по трасето със скъсана предна кръстна връзка, но падна малко след старта, след като закачи дясната си ръка на една от вратите. Тя остана да лежи на пистата, като спасителните екипи веднага се отзоваха.

Снимка: Reuters

По ирония на съдбата на жребия и се падна фаталният номер 13, а инцидентът стана в... 13-ата секунда.

Снимка: Reuters

При падането тялото ѝ се завъртя и тя се приземи на глава. "Виковете ѝ от болка се чуха по целия свят. Състезанието беше спряно за спасителна акция", написа Sportal.it.

ски линдзи вон контузия хеликоптер падане глава спускане Зимни олимпийски игри миланокортина 2026

