Линдзи Вон: 13 контузии по-късно – отказване няма! (ВИДЕО)

Докъде е пределът на човешките възможности? Кога трудностите те пречупват? Кога казваш „Край! Бях до тук!“?

Задайте тези въпроси на иконата в ските Линдзи Вон и никога няма да получите отговор на нито един от тях.

Снимка: Reuters

Защото напук на 9-те си операции и 4-те пъти, в които къса кръстни връзки, американката ще стартира в Милано/Кортина. При това – с мисъл за медал!

13 травми за 20 години

Линдзи Вон е една от спортистките, за които трябва да сме благодарни, че сме ѝ съвременници. Американката със златен медал в спускането от Олимпийските игри във Ванкувър 2010 се качва на ските, когато е само на 2 години.

Оттогава стремежът ѝ към върха не стихва и за миг. От 2006-а година до днес обаче започва ходенето по мъките. Сняг. Кръв. Болка. Упоритост. Още болка. Импланти в дясното коляно. Оттегляне през 2018-а и завръщане през 2025-а. С очи, в които има сълзи. Но от радост. Сътресение. Счупена ръка. Фрактура на глезена. Нараняване на гръбнака.

Никоя диагноза не звучи прекалено страшно за Линдзи, която неведнъж бяга от болниците, за да продължи да тренира и се завръща бързо на снега. Нещо, което само тя умее. По своя си начин.

„Паднах във вторник! Ще възкръсна в неделя!“

Във вторник, 3 дни преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, Линдзи Вон падна тежко на Световната купа в Кран Монтана. Това доведе до скъсване на предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак. Въпреки това обаче тя заяви, че ще бъде в Италия.

„Имам диплома по самоувереност и въпреки че всички смятат, че няма да успея с тази контузия, аз вярвам в себе си и ще дам най-доброто. Няма да се откажа! Още не е свършило!“, беше категорична тя на пресконференция ден преди откриването на Игрите.

View this post on Instagram A post shared by L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

Спускането е в неделя, 8 февруари, а Вон не губи и миг време. Два дни след падането тя публикува видео не с извинения или оправдания, а как продължава подготовката си. И само две изречения – „Не се предавам. Работя отдадено и колкото мога, за да осъществя мечтата си!“.

View this post on Instagram A post shared by L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

Медицината и психологията обясняват

„Това за нас, по принцип, ние го водим като първична инвалидизираща увреда. Тоест ние не даваме много добри прогнози при тези увреждания. Въпреки всичко Линдзи Вон успя да се включи отново.“ Така започва коментара си един от най-добрите ортопеди и травматолози у нас – доктор Евгени Нешев.

Той е бивш скиор и е повече от добре започват със спецификата на спорта. И още повече – какво прави Линдзи Вон толкова неповторима: „Упоритост, невероятен спортен дух, невероятно желание отново да участва в спорта, който тя обожава и за която е може би всичко на този свят“, не крие и личното си възхищение той, който я е наблюдавал на живо преди години.

Преди години именно д-р Нешев върна в спорта суперталанта ни в тежката атлетика Карлос Насар.

„Това е вечната битка между разума и сърцето“, обяснява пред камерата ни психологът с близо десетгодишен опит Лилия Стефанова, която е работила и със спортисти. „От здравна гледна точка сме наясно, че не е безкрайно разумно, но от гледна точка на спорта, биха казала, че такова поведение за един елитен спортист не е съвсем лишено от логика.

Моите състезатели, с които работя, ги съветвам - ако рискът не е прекалено голям, да опитат, защото така дават шанс на душата да излекува тялото“, разказва тя.

Снимка: Reuters

В неделя ще бъде поредният пример, че Линдзи Вон е един феникс в снега. Изгаря непрестанно, но винаги се завръща. Но по-силна и с по-голямо желание да застане пред света и да защити името си.

Кралица! Кралица на ските! Какво е да умееш да се завръщаш? И как човек си създава нагласа за това?

Чуйте повече в интервютата.

