Трагедия в спорта: Журналистка се удави на Ironman

Бразилска спортистка се удави по време на триатлон от веригата Ironman в Тексас през уикенда. Местната полиция потвърди, че загиналата е 38-годишната Мара Флавия Соуза Араужо.

Трагедията се е случила по време на плувната фаза на надпреварата в езерото Уудландс. След като Мара не се появила на брега, стартирала операция по издирване. Тялото й било открито малко по-късно от водолазните екипи.

Бразилката е със солиден опит в триатлона, като стартира редовно в най-дългата дистанция на IRONMAN. Преди да се насочи професионално към спорта, в продължение на 10 години работи като журналист за местни радио и телевизионни програми. Впоследствие развива дейност и като DJ.

Араужо има над 60 000 последователи в Instagram. В профила си тя публикува подробности най-вече от своите тренировки и участия в състезания.

Причините за смъртта се разследват. Източници посочват, че спортистката е страдала от симптоми на настинка преди старта.

Организаторите изразиха съболезнования към близките на Мара. А феновете се сбогуват с нея чрез профилите й в социалните мрежи.