Трима българи излизат на ринга в Ливърпул днес - пряко по RING
Време е за кулминационната фаза на световното първенство по бокс в Ливърпул (Англия). Трима българи ще се качат на ринга днес в преследване на нови победи.

Пряко по RING предстоят четвъртфинал и два полуфинала с родно участие.

Програмата

От 16:15 ч. 19-годишният дебютант Семион Болдирев ще се изправи срещу представителя на домакините Тийгън Стот в четвъртфинал в кат. до 85 кг.

Болдирев - бронзов медалист от световното за младежи, ще опита да донесе на България трето отличие.

Снимка: www.bgboxing.org

Такова вече осигури Радослав Росенов. От 21:45 ч. 7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години ще се боксира с Габриел де Оливейра (Бразилия) в полуфинал в кат. до 60 кг.

След Росенов в действие ще видим и Рами Киуан. Европейският шампион ще премери сили с местния любимец Калъм Мейкин в спор за място на финал при до 75-килограмовите.

Снимка: www.bgboxing.org

