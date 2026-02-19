„Не съм дошъл за телефон, можем да победим всички без знаме и химн“

Русия спечели първия си медал на Олимпийските игри 2026 в Италия – историческо сребро в дебютния за олимпийците ски алпинизъм. Никита Филипов е първият руснак с неутрален статут на Игрите с отличие.

„Дори без знаме и химн можем да победим всеки“, каза Филипов. В квалификациите той постигна второто най-добро време, на полуфинала избегна директна битка с фаворитите и отново завърши втори.

Историческо постижение

Финалът бе напрегнат: световни шампиони като Ориол Кардона Кол, Йон Кистлер и Тибо Анселм бяха сред шестимата претенденти. След старта Филипов бе изтласкан назад, но със светкавична реакция и умела тактика достигна до сребърния медал – историческо постижение за Русия и за него лично.

Както е известно, руските спортисти на Зимните олимпийски игри участват под цял списък условия и ограничения. Без флаг, без химн, с неутрален статут и само при категорични доказателства, че съответният атлет никога не е изразявал подкрепа за войната в Украйна, нито е имал принадлежност към силовите структури в своята родина.

Снимка: Getty Images

Вчера ви информирахме, че въпреки че са преминали през всички тези изисквания, руснаците все пак се озоваха в неблагоприятна позиция спрямо своите конкуренти. Всички останали спортисти получиха като подарък от МОК ексклузивни смартфони. Но не и тези от Русия и Беларус.

"Не сме дошли тук за телефонии"

"На всички раздадоха телефони Samsung, ние получихме само шампоан и паста за зъби. И какво от това? Не сме дошли тук за телефонии", оплака се ски алпинистът Никита Филипов ден преди да спечели медала.

Всъщност името му беше в радара на експертите. Те го виждаха като реален претендент за бронза в спринта – дисциплина, в която тактиката, ловкостта в прехода и самообладанието играят решаваща роля. Това не е изненадващо, тъй като руснакът два пъти е достигал трето място в спринта на състезанията от Световната купа този сезон.