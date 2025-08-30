Украинец губи титлата си на гросмайстор заради измама

Апелативната камара на ФИДЕ издаде окончателното си решение по делото на Кирил Шевченко. Украинският шахматист беше осъден на тригодишна дисквалификация, но и лишен от титлата си гросмайстор. Подобно наказание се счита за изключително рядко в този спорт.

Силен удар

22-годишният Шевченко беше хванат да мами през октомври миналата година на отборното първенство на Испания. Той ходил твърде често до тоалетната по време на мача срещу испанеца Пако Вайехо. Съдиите заподозрели, че нещо не е наред и провели разследване. Те открили мобилни телефони в тоалетната кабина, а на едно от устройствата открили бележка с почерка на украинеца.

През март тази година той беше дисквалифициран за три години, а по-късно към първоначалното наказание бе добавено и лишаване от титлата гросмайстор.

Рядък случай

„ФИДЕ приема много сериозно случаите на измами сред водещи играчи. Работим активно както по превенцията, така и по бързите и адекватни санкции. Осигуряването на честна игра е неоспоримо - това е ключът към репутацията и бъдещето на нашия спорт“, цитира официалният уебсайт на ФИДЕ Дана Рейзнице, заместник-председател на управителния съвет на федерацията.

В историята на шаха, отнемането на титлата на гросмайстор е изключителна мярка. Обикновено ФИДЕ се ограничава до дисквалификации, глоби и условни присъди.

Роденият в Киев шахматист играе за Румъния от 2023 г. Като част от националния отбор на Украйна той стана европейски шампион по ускорен отборен шах през 2021 г.

Най-големият тоалетен скандал

Най-големият тоалетен скандал в историята е на срещата между Владимир Крамник и Веселин Топалов за световната титла през 2006 г. в Елиста - столицата на Калмикия и родно място на тогавашния президент на ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Щабът на Топалов обвиняват тогава руснака, че си е помагал с подсказване от компютър, ходейки постоянно до тоалетната.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK