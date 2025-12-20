bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„В беда сме.“ Последните думи преди края: светът се сбогува с легенда

Самолетът Cessna C550 се е разбил при опит за аварийно кацане

„В беда сме.“ Последните думи преди края: светът се сбогува с легенда

Само минути преди небето да се превърне в огнена бездна, тя изпрати едно кратко съобщение. Две думи, които разкъсват сърцето: „В беда сме...“

Светът на моторните спортове е в траур след трагичната самолетна катастрофа в четвъртък, при която загина шампионът на NASCAR Грег Бифъл, съпругата му Кристина, двете им деца и още трима души. Самолетът Cessna C550 се е разбил при опит за аварийно кацане на регионалното летище в Стейтсвил, Северна Каролина.

Тежки метеорологични условия

По информация на официалните власти, машината се е опитала да се върне на летището само минути след излитането заради тежки метеорологични условия.

Очевидци разказват, че при удара самолетът се е запалил и е избухнал в огнено кълбо. Полетът е бил с крайна дестинация Сарасота, Флорида, а оттам семейството е планирало да продължи към Бахамите – място, изпълнено със спомени и любов, където Грег и Кристина са сключили брак през 2022 г.

Малко преди катастрофата Кристина Бифъл изпраща последното си съобщение до майка си, Кати Грос.

„Тя ми писа от самолета и каза: "В беда сме." И това беше всичко“, споделя Кати пред списание People. „Сърцата ни са напълно съкрушени.“

Човек, който помагаше

Грег Бифъл не беше просто име в историята на NASCAR. В продължение на близо 30 години той се състезаваше с постоянство и характер, които го наредиха сред 75-те най-велики пилоти в историята на спорта. Но извън пистата той беше още по-голям човек.

Шокиращо: Ред Бул провокира смъртни заплахи към пилот във Ф1

След урагана "Хелън" Грег използва личния си хеликоптер, за да доставя храна, гориво, медицинско оборудване до изолирани и наводнени райони в Северна Каролина. Същата тази съпричастност живееше и в съпругата му Кристина, която само преди седмици е предложила помощ за пострадалите от урагана "Мелиса" в Ямайка.

Жертвите

В катастрофата загиват седем души: Грег (55), Кристина (35), децата им – Ема (14) и Райдър (5), както и Денис и Джак Дътън – баща и син, и семейният им приятел Крейг Уодсуърт.

В официално изявление семействата на Грег и Кристина споделят: „Сърцата ни са разбити по начин, който не може да бъде описан с думи. Животът на Грег и Кристина беше изцяло отдаден на децата им. Ема беше светла, добра душа, обичана от всички. Райдър – любопитно, жизнено и безкрайно щастливо дете. Всеки от тях беше всичко за нас. Празнотата, която оставят, е неизмерима.“

Тагове:

самолет помощ катастрофа легенда смърт беда nascar бахамите северна каролина Грег Бифъл Кати Грос

