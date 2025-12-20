„В беда сме.“ Последните думи преди края: светът се сбогува с легенда

Само минути преди небето да се превърне в огнена бездна, тя изпрати едно кратко съобщение. Две думи, които разкъсват сърцето: „В беда сме...“
Светът на моторните спортове е в траур след трагичната самолетна катастрофа в четвъртък, при която загина шампионът на NASCAR Грег Бифъл, съпругата му Кристина, двете им деца и още трима души. Самолетът Cessna C550 се е разбил при опит за аварийно кацане на регионалното летище в Стейтсвил, Северна Каролина.
По информация на официалните власти, машината се е опитала да се върне на летището само минути след излитането заради тежки метеорологични условия.
Twitter is doing something unusual today— kushsingh (@AvadhrajSi18492) December 19, 2025
The like button looks different as we mourn the passing of NASCAR legend Greg Biffle his beloved wife cristina and their children
Очевидци разказват, че при удара самолетът се е запалил и е избухнал в огнено кълбо. Полетът е бил с крайна дестинация Сарасота, Флорида, а оттам семейството е планирало да продължи към Бахамите – място, изпълнено със спомени и любов, където Грег и Кристина са сключили брак през 2022 г.
Малко преди катастрофата Кристина Бифъл изпраща последното си съобщение до майка си, Кати Грос.
„Тя ми писа от самолета и каза: "В беда сме." И това беше всичко“, споделя Кати пред списание People. „Сърцата ни са напълно съкрушени.“
Грег Бифъл не беше просто име в историята на NASCAR. В продължение на близо 30 години той се състезаваше с постоянство и характер, които го наредиха сред 75-те най-велики пилоти в историята на спорта. Но извън пистата той беше още по-голям човек.
След урагана "Хелън" Грег използва личния си хеликоптер, за да доставя храна, гориво, медицинско оборудване до изолирани и наводнени райони в Северна Каролина. Същата тази съпричастност живееше и в съпругата му Кристина, която само преди седмици е предложила помощ за пострадалите от урагана "Мелиса" в Ямайка.
В катастрофата загиват седем души: Грег (55), Кристина (35), децата им – Ема (14) и Райдър (5), както и Денис и Джак Дътън – баща и син, и семейният им приятел Крейг Уодсуърт.
It is with a heavy heart I share the news that it has been confirmed that Greg Biffle, his wife Cristina Biffle, his 14-year-old daughter Emma, and his 5-year-old son Ryder, have passed on from this earth and into the glory of God. pic.twitter.com/HHTcH2XXLH— Matt Van Swol (@mattvanswol) December 18, 2025
В официално изявление семействата на Грег и Кристина споделят: „Сърцата ни са разбити по начин, който не може да бъде описан с думи. Животът на Грег и Кристина беше изцяло отдаден на децата им. Ема беше светла, добра душа, обичана от всички. Райдър – любопитно, жизнено и безкрайно щастливо дете. Всеки от тях беше всичко за нас. Празнотата, която оставят, е неизмерима.“
