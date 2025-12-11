Зверски нападнат! Престъпници нахлуха в имението на откривателя на Шумахер!

Шок и ужас в света на моторните спортове! Вили Вебер, легендарният мениджър и човекът, открил самия Михаел Шумахер, е бил брутално нападнат и ограбен във вилата си край Щутгарт.

83-годишният бивш агент е открит в тежко състояние, след като престъпници са нахлули в имението му, вързали са го и са разчистили съдържанието на няколко сейфа.

Само един от тях е успял да подаде сигнал

По информация на Bild, сред плячката има ценности на огромна стойност. А най-шокиращото? В момента на атаката в къщата е имало и други хора, но нападателите са действали толкова дръзко, че само един от тях е успял да подаде сигнал – и то цял час след ужаса.

Вебер разказва пред Bild: „Имам синина на окото… Чувствам се ужасно. В пълен шок съм.“

Снимка: EPA

И всичко това се случва в момент, когато животът на някогашния „Г-н 20 процента“ е белязан от здравословни битки – инсулт преди пет години, тежка инфекция през 2022 г., драстична загуба на тегло.

Човекът, който превърна Пилето в легенда

За хората в автомобилния свят Вебер е легенда – човекът, който не само откри Пилето, но го превърна в суперзвезда.

Полицията вече работи по случая, но засега няма нито следа, нито заподозрени. Вебер остава под медицинско наблюдение.

