Валентина Георгиева е на финал за Световната купа

Българката влиза в битката за медалите на прескок в Париж

Валентина Георгиева е на финал за Световната купа
Валентина Георгиева е на финал на прескок в състезанието за Световната купа в Париж (Франция).

Най-добрата ни спортна гимнастичка - двукратна европейска вицешампионка, завърши квалификациите с оценка от 13.633 точки на коронния си уред. Финалът е утре.

С най-високи оценки в него влизат Карина Шьонмайер (Германия) и Мартин Абигейл (Великобритания) - по 14.049 точки.

Извън финала на греда

Георгиева участва в пресявките и на греда. Тя получи оценка 11.966 и се нареди 18-а, с което не се класира за финала.

Над всички в квалификациите на греда беше Ангелина Мелникова (Русия) с 13,966 точки.

Валентина - пета на прескок на олимпийските игри в Париж, е единствената ни представителка на Световната купа.

