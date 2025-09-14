bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Валентина Георгиева остана в подножието на медалите в Париж

Британка спечели златото на прескок

Валентина Георгиева остана в подножието на медалите в Париж

Най-добрата ни спортна гимнастичка - Валентина Георгиева, остана в подножието на медалите на прескок в състезанието от Световната купа в Париж.

Във френската столица националката завърши четвърта с оценка от 13.816 точки, но не получи бонус от 2 десети по новите правила за втория прескок, който подготвя за световното първенство в Джакарта (Индонезия) през октомври.

Георгиева - двукратна европейска вицешампионка, се нареди пред олимпийската и световна златна медалистка Ангелина Мелникова. Рускинята е пета с 13.533 точки.

Шампионка с 14.016 точки стана 17-годишната Абигейл Мартин (Великобритания).

Единствената

Националката участва в пресявките и на греда. Тя получи оценка 11.966 и се нареди 18-а, с което не се класира за финала.

Валентина - пета на прескок на олимпийските игри в Париж, е единствената ни представителка на Световната купа.

