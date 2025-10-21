bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Валентина Георгиева се контузи на световното

Вероятно става дума за нова сериозна травма

Валентина Георгиева се контузи на световното

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева получи контузия по време на изпълнението си на прескок на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Отново коляното

Българката по всяка вероятност отново е със сериозна контузия на коляното. След първия прескок - Юрченко с два винта, тя се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит.

Тя бе изнесена на ръце от медицински персонал в залата и качена на линейка.

В момента националката пътува към болницата в Джакарта, за да премине прегледи, предава БТА.

Георгиева претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта.

