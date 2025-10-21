Валентина Георгиева се контузи на световното

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева получи контузия по време на изпълнението си на прескок на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

Отново коляното

Българката по всяка вероятност отново е със сериозна контузия на коляното. След първия прескок - Юрченко с два винта, тя се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит.

Тя бе изнесена на ръце от медицински персонал в залата и качена на линейка.

В момента националката пътува към болницата в Джакарта, за да премине прегледи, предава БТА.

Георгиева претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта.