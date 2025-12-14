bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вече няма да го виждаме... на ринга. Приключи кариерата на Джон Сина

17-кратният световен шампион в кеча се оттегли

Вече няма да го виждаме... на ринга. Приключи кариерата на Джон Сина

Има хора, които бележат цяла епоха! И един от тях е Джон Сина!

След изминалата нощ можем да кажем, че тази епоха свърши, защото любимецът на няколко поколения приключи с успешната си кариера

Сина излезе за последния си мач в кеча във Вашингтон и си тръгна... като победен.

Мачът

Феновете, които бяха изпълнили залата, за да присъстват на историческото събитие за кеча, видяха нещо, което не се беше случвало от 20 години - Джон Сина се предаде!

Той се изправи срещу бившия двукратен шампион на Световната кеч федерация (WWE) - Гюнтер. 

Сина издържа на ринга 25 минути и се предаде, след като почти загуби съзнание при хватка на съперника. 

 
 
 
Въпреки това той беше изпратен подобаващо. 

Кариерата 

Сина започна кариерата си в кеча през 1999 г. 

Във витрината си 48-годишният американец спечели 17 пъти световната титла, 5 пъти титлата на САЩ и 4 пъти титлата на двойки на WWE. 

Сина ще остане във фолклора на кеча с репликата "Не можеш да ме видиш" ("You Can’t See Me"), а най-популярен беше в периода 2005-2015 г., като финансовите анализатори смятат, че именно той е бил причината за голяма част от приходите на федерацията. 

 
 
 
Сина се оттегляше за кратко от ринга няколко пъти, като в тези паузи стартира кариера на рапър, както и филмова такава. 

Благотворителност

От 2002 г. Сина работи активно с благотворителна фондация, която изпълнява желанията на деца с тежки диагнози. До момента той е сбъднал 650 мечти. 

Кеч звездата не приключва окончателно с любимия си спорт. Той подписа 5-годишен договор като посланик на организацията извън ринга.

 
 
 
