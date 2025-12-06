bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Верстапен взе полпозишън за големия финал

Норис и Пиастри тръгват втори и трети в Абу Даби

Верстапен взе полпозишън за големия финал
Reuters

Световният шампион Макс Верстапен взе полпозишън за големия финал на сезона във Формула 1! Нидерландецът спечели квалификацията за Гран При на Абу Даби.

Така пилотът на Ред Бул взе минимално предимство пред конкурентите си за титлата - Ландо Норис и Оскар Пиастри, които завършиха съответно втори и трети.

В генералното класиране води Норис с 408 точки, пред Верстапен с 396 и Пиастри с 392.

Снимка: Reuters

Лудия Макс над всички

Днес Пиастри и Джордж Ръсъл от Мерцедес водеха след първата и втората сесия, но Верстапен направи зашеметяваща обиколка във финалната квалификация.

В последния си опит той преодоля 5.281-километровото трасе в Абу Даби за 1:22.207 мин и подобри собственото си време за първа позиция.

Норис и Пиастри опитаха да атакуват полпозишъна отново, но не сполучиха. Британецът ще стартира редом до Верстапен след 0.201 секунди пасив в летящата си обиколка, а Пиастри зае третото място с 0.230 изоставане.

До него на втора линия ще се нареди Джордж Ръсел за Мерцедес, а трета линия ще заемат Шарл Льоклер с Ферари и Фернандо Алонсо с Астън Мартин.

Утре Верстапен ще се бори от полпозишън за пета поредна световна титла, докато Норис и Пиастри излизат за първия си голям триумф във Формула 1.

