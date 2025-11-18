Весела Лечева обсъжда бъдещето на спорта с Европейската комисия

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, проведе редица срещи при посещението си в Брюксел.

Тя бе сред участниците в срещата на всички председатели на местните комитети на страните от Европейския съюз, а след това участва в събитие заедно с новоизбрания президент на Международния олимпийски комитет - Кърсти Ковънтри.

Укрепване на европейския модел

На срещата между председателите на олимпийските комитети в Европа и членовете на Изпълнителния комитет на Европейските олимпийски комитети, се дискутира бъдещето на европейския спорт с еврокомисаря по въпросите на младежта, културата и спорта Глен Микалеф.

"Първата работна среща бе част от консултациите на Европейската комисия по темата „Стратегическа визия за спорта в Европа: укрепване на европейския модел на спорта“. Благодарих на еврокомисаря Микалеф, че събира за първи път на едно място представителите на Национални олимпийски комитети, ръководството на ЕОК и МОК. Европейският спорт е един от стълбовете на олимпийското движение и това бе признато от всички участници", коментира Весела Лечева.

Председателите на Националните олимпийски комитети подчертаха и необходимостта от устойчиво и адекватно финансиране в рамките на многогодишната финансова рамка 2028-2034 за спортни организации и спортни клубове. Освен това те призоваха за продължаване на подкрепата чрез „Еразъм+ Спорт“ и по-голяма интеграция на спорта в други програми за финансиране на ЕС.

"По време на разговора повдигнахме темата за по-големи инвестиции в спортна инфраструктура, които са важни за повечето европейски държави. Това ще е промяна във фокуса на някои от програмите, които в момента са насочени главно към развитието на човешкия потенциал“, добави Лечева.

"Нашата цел е да заложим стандарт за златен медал в координацията между ЕС и олимпийското движение. Общите ни усилията за насърчаване на доброто управление в спорта и зачитане на общите ценности, заложени както в договорите, така и в Олимпийската харта, е от съществено значение за укрепването на спорта в цяла Европа – от аматьори до професионални спортисти", заяви Микалеф.

Европейската вечер на спорта

В 7-а Европейска вечер на спорта, организирана от офиса на ЕОК в ЕС, на която Ковънтри бе специален гост, акцентът също бе върху европейския принос за олимпийското движение.

Президентът на МОК информира за хода на консултациите по „Готови за бъдещето“, които се проведоха в Лозана, и в които Лечева участва в качеството си на член на комисия на МОК. Обсъдени бяха и предизвикателствата, свързани с предстоящите олимпийски игри в Милано/Кортина на фона на продължаващата война в Украйна.

„Подкрепата на Европейския съюз за олимпийското движение е от решаващо значение, а ЕОК – заедно с нашите олимпийски комитети се гордеем, че сме надежден и стратегически партньор на Европейската комисия“, каза от своя страна Спирос Капралос.

Участниците във форума в Брюксел подчертаха значението на единна система за управление на спорта в Европа, основана на ценности и демокрация, базирана на отговорна автономност на спортните управляващи органи.

