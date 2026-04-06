Весела Лечева: Подалите жалби казват, че оттеглянето не зависи от тях (ВИДЕО)

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева, генералният секретар на БФ Борба и бивш на БОК Белчо Горанов, както и индивидуалният член на БОК - Пламен Кръстев, са разговаряли с избраната за председател на родния олимпийски комитет Весела Лечева.

След тези разговори обаче няма развитие по жалбите срещу изборите през март 2025 г., когато Лечева получи повече гласове от Стефка Костадинова.

Само 3 от седемте обжалвания останаха в съда, а жалбоподателите са заявили, че от тях не зависи да бъдат оттеглени. Това сподели Лечева.

Разговорите

"Аз на няколко пъти отправях призив и апел за начина, по който може да се реши тази криза. Говорено е и с всеки един поотделно, но аргументът, който изтъкват е, че решението не зависи от тях. Надявам се, че това са пълнолетни хора, които могат да взимат сами и отговорно своите решения. Надявам се, че те ще вземат правилното решение и за БОК", заяви Лечева.

"Вярвам, че Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев ще проявят разум и отговорност. Нека вземат поука от всички тези българи, които са участвали в създаването на БОК и в утвърждаването му през годините", допълни тя.

Стефка Костадинова заяви, че се оттегля от председателския пост в БОК, за да участва в предстоящите избори за народни представители като водач на листата на ДПС Ново начало в Пловдив. От Агенцията по вписванията обаче отказаха да приемат оставката ѝ, тъй като не е гласувана на Управителен съвет и няма посочен заместник.

Ситуацията в БОК

Лечева алармира, че управленската криза в БОК влияе на работата. В момента родната централа не получава финансиране от Международния олимпийски комитет, който призна Лечева за президент, нито от Министерство на младежта и спорта.

"Това ще попречи на организацията на всички важни събития, а през октомври има младежки олимпийски игри в Дакар", алармира Лечева.

За олимпийските игри в Милано/Кортина административните решения се взимаха от екипа на Лечева, а финансовите - от този на Костадинова. Двете страни проведоха няколко срещи и не допуснаха страната ни да е без спортисти и без флаг.

130 години България на олимпийски игри

Лечева беше гост на Националната спортна академия „Васил Левски“, която организира научна конференция по повод „130 години от първите съвременни Олимпийски игри и участието на България в тях“.

Страната ни изпраща един представител на първите летни олимпийски игри през 1896 г. - гимнастикът Шарл Шампо.

Той завършва пети на прескок.