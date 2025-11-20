Весела Лечева: Срамът е за цяла България! (ВИДЕО)

Избраната, но невписана като председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, изрази разочарованието си от факта, че вече седем месеца централата не може да функционира по нормален начин.

Преди дни Софийският градски съд се произнесе в полза на Лечева и по второто дело, което бе заведено срещу председателя на БОК.

"Срам за цяла България"

"Втори състав на СГС е излязъл с категорично решение. Отхвърлили са всички претенции на жалбоподателите. Съдът потвърди по категоричен начин решението на Общото събрание - беше проведено по начин, по който да бъдат зачетени всички възможни решения. Съдът потвърди всичко, което се разви на 19 март. Втори състав потвърди решението и на МОК. За съжаление 7 месеца по-късно имаме този резултат", каза Лечева пред журналисти.

"Нямам представа колко дълго ще продължи тази процедура. Не мога да виня съдиите. Безсмислените молби имат за цел да шиканират целия процес или да променят резултатите от Общото събрание. Нямат никакво основание да бавят процеса. Процесът в БОК се саботира и стопира. Нямаме възможност да работим като нормален олимпийски комитет.

Исках да не се усети, че БОК е подложен на тази безпрецедентна ситуация. Искахме нормална комуникация с предишното ръководство и нормален преход на управление, без да се ощетяват федерации и състезатели. Никой не заслужава такова отношение. Надявам се на разумен подход. Нека намерим вариант, за да излезем от цялата ситуация. Срамът е за цяла България. Цяла година абсолютно безхаберие", допълни председателят на централата.

Кризата в БОК

Весела Лечева бе вписана като председател на Българския олимпийски комитет на официалната страница на Международния олимпийски комитет на 19 май. Промяната стана факт като продължение на заявеното намерение на МОК с писмо от 17 май.

Припомняме, че вписването на Весела Лечева в Търговския регистър бе спряно заради внесените в Софийски градски съд жалби срещу решенията на събранието. Така легитимен представител на БОК пред трети страни в България е досегашният председател Стефка Костадинова.

Съгласно писмото на МОК обаче единственият представляващ в международен план и в олимпийските състезания и турнири е Весела Лечева.

