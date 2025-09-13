bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Весела Лечева: Старото ръководство ни вкара в порочен кръг (ВИДЕО)

МОК следи и може да наложи санкции

Предишното ръководство е вкарало в порочен кръг Българския олимпийски комитет. Това заяви пред bTV избраната, но все още невписана за негов председател Весела Лечева.

В интервю по време на Купа "Дейвис" тя алармира, че от Международния олимпийски комитет следят ситуацията и може да наложат санкции на родната централа заради отказа на старото ръководство да предаде властта.

"Това е най-тъжното, което се случва на фона на всички тези успехи, на фона на тази красива емоция, на тази гордост. Олимпийския комитет - старото ръководство, показва едно друго лице. Липса на феърплей, липса на чест, липса на достойнство, липса на това да признаеш резултатите, при положение че всички медии присъстваха на Общото събрание", не скри разочарованието си Лечева.

Снимка: Lap.bg

МОК следи

"Да забуташ Олимпийския комитет, Олимпийското движение на България в съдебна процедура... Просто не прави чест на старото ръководство. Това дава един друг облик на България навън, защото това всичко се следи от Международния олимпийски комитет. Следи се със сериозен интерес от цялата спортна общественост и в никакъв случай не ни дава добро лице. Не бива да показваме по този начин Олимпийския комитет"

"Смятам, че аз направих всичко възможно. Аз съм идеологичен човек. Човек, който търси дипломация. Предложих преходен период с два подписа. Разбира се, че съдебната процедура вече е факт и ще трябва да извървим. Тя може да бъде 2-3 години"

Снимка: Lap.bg

"Международният олимпийски комитет вече взема своето решение на база на фактите. На база на всички онези документи, които съпътстват Общото събрание, на база на цялата информация. Техните юридически екипи са изключително подготвени. Имат безспорна практика, много десетки такива казуси подобни. Но въпреки всичко казват, че подобен казус никога не е имало"

"Това, което много безпокои Международния олимпийски комитет, е че не се спазват техните указания, техните определения. Имаше две писма, вече получени от тях, които казват как трябва да се случват нещата. Вече във всички международни инструктори стоят моето име, като председател на Олимпийския комитет, и на генералния секретар Данаил Димов"

"Но все още не се изпълняват основните базисни неща, свързано с електронната поща, със сайта. Именно те миналата седмица ми се обаждаха, за да питат как така все още госпожа Костадинова ползва олимпийските символи, без да има това право. На тях им направило това впечатление, което може да доведе и до нови санкции. В никакъв случай не искам България да бъде една от санкционираните държави. И правя всичко възможно да излезем от този порочен кръг, в който ни забута старото ръководство.

Лечева не изключва настоящата ситуация да създаде пречки при утвърждаването на делегацията за олимпийските игри догодина.

Снимка: vesselaletcheva.com

Управлението на БОК

Весела Лечева бе вписана като председател на Българския олимпийски комитет на официалната страница на Международния олимпийски комитет на 19 май. Промяната стана факт като продължение на заявеното намерение на МОК с писмо от 17 май.

Във въпросната позиция, подписана от директора в МОК Джеймс Маклауд и изпратена до екипите на Лечева и действащия председател Стефка Костадинова, се посочва, че новоизбраното ръководство на 19 март единствено има право да представлява родната централа в рамките на олимпийското движение.

Припомняме, че вписването на Весела Лечева в Търговския регистър бе спряно заради внесените в Софийски градски съд жалби срещу решенията на събранието. Така легитимен представител на БОК пред трети страни в България е досегашният председател Стефка Костадинова.

Съгласно писмото на МОК обаче единственият представляващ в международен план и в олимпийските състезания и турнири е Весела Лечева.

Снимка: Lap.bg

