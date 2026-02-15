Виктор срещу невъзможното (ВИДЕО)

Той е ултрамаратонец, приключенец и човек, за когото „невъзможно“ просто не съществува. Незрящият Виктор Асенов се впусна в ново предизвикателство – този път на ски.

Той не вижда пистата, но се спуска по нея без страх. За Виктор звукът е ориентир, а гласът – посока. До него е Бояна Коцева – инструктор по адаптирани ски и неговите „очи“ на пистата.

Звукът!

„Когато се работи с незрящи, какъв е основният начин на комуникация? Звукът! За да може един човек, който не вижда, да се ориентира, трябва да има звуков ориентир“, обяснява Бояна, която обучава Виктор преди 4 години.

„Човекът, който е с мен на пистата, ми дава гласова обратна връзка, може да тропа с щеките или да издава някакъв звук, по който да се ориентирам накъде трябва да тръгна“, разказва Виктор, който на ски пистата не разчита на очите си, а на кратки и ясни инструкции, които идват навреме и му дават посока – кога да завие, кога да ускори и кога да спре.

Кратки и ясни инструкции

„При незрящите, особено в движение, е много важно инструкциите да са кратки и ясни. Защото инструкцията „Не там!“ е абсолютно неясна и не съдържа в себе си нищо“, казва Бояна, която в началото трудно овладява ентусиазма на своя ученик.

„Трябваше много да го спирам. Много ентусиазъм има в това момче! Изключително отдаден ученик. Според мен, ако може да се стигне до Луната, той и до Луната ще отиде.“

Не всяко спускане завършва по план, но за Виктор падането не е край, а част от пътя.

„Веднъж даже направо си отлетях от пистата. Паднах на меко, на сняг, но беше изненадващо за всички. Искахме да направим едно скокче, но не можах и се озовах отстрани, в преспите.“

Пещери и върхове

Ските не са първото му предизвикателство – преди тях има ултрамаратони, пещери и планински върхове. Миналата година Несломимият Виктор стана първият незрящ в света, изпълнил предизвикателството „Еверестинг“, като се качи 19 пъти поред от хижа „Алеко“ до Черни връх за 46 часа, без да спи.

„Ските ми дават усещането да се предизвиквам, да показвам, че няма нищо невъзможно. За да вдъхновявам хората да бъдат това, което искат да бъдат, и да не се отказват пред някоя трудност, която срещнат, защото всеки ден човек среща различни трудности.“

Невъзможното е възможно

За Виктор „невъзможното“ е просто още един завой по склона. В края на пистата го чака кучето водач Тади – верният му другар в поредното приключение. А след всяко спускане идва нов връх. Защото границите не са в очите ни. Те са там, където решим да спрем.