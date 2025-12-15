Висок залог пред олимпиадата – писмо на Весела Лечева до Стефка Костадинова

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева е изпратила официално писмо до Стефка Костадинова, в което я уведомява за начина, по който ще бъде определен съставът на българската олимпийска делегация за зимните олимпийски игри в Милано – Кортина д’Ампецо 2026.

В писмото Лечева подчертава, че избраното на 19 март 2025 г. Изпълнително бюро на БОК ще вземе решението за състава на делегацията на следващото си редовно заседание.

Тя напомня, че съгласно официалните указания на МОК, единствено тя – в качеството си на председател на БОК – заедно с генералния секретар Данаил Димов, са оторизираните лица да подават заявки за акредитации и да заявяват участие на българските спортисти и делегации във всички олимпийски събития.

В писмото се цитират и указанията на МОК от 17 май 2025 г., които остават непроменени:

„Г-жа Лечева и новоизбраното ръководство на БОК ще бъдат единствените лица, които имат право да представляват БОК пред МОК, в рамките на олимпийското движение и на всички признати от МОК събития и игри.“

МОК изрично призовава за отговорни действия и съдействие от всички страни с оглед предстоящите ключови спортни форуми, сред които и Зимните олимпийски игри през 2026 г.

Снимка: vesselaletcheva.com

Весела Лечева акцентира още, че съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава на БОК, решенията във вътрешните отношения на организацията могат да бъдат взимани единствено от легитимно избраното Изпълнително бюро от 19 март 2025 г.

Снимка: БГНЕС

В заключение тя уверява, че Стефка Костадинова ще бъде своевременно информирана за всички решения на Изпълнителното бюро, като подчертава ангажимента на БОК да бъде символ на олимпийските ценности, прозрачността и отговорното управление, в пълно съответствие с изискванията на МОК.

