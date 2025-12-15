bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Висок залог пред олимпиадата – писмо на Весела Лечева до Стефка Костадинова

Кой ще определи състава за Милано – Кортина

Висок залог пред олимпиадата – писмо на Весела Лечева до Стефка Костадинова
Lap.bg

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева е изпратила официално писмо до Стефка Костадинова, в което я уведомява за начина, по който ще бъде определен съставът на българската олимпийска делегация за зимните олимпийски игри в Милано – Кортина д’Ампецо 2026.

В писмото Лечева подчертава, че избраното на 19 март 2025 г. Изпълнително бюро на БОК ще вземе решението за състава на делегацията на следващото си редовно заседание.

Снимка: Ладислав Цветков

Тя напомня, че съгласно официалните указания на МОК, единствено тя – в качеството си на председател на БОК – заедно с генералния секретар Данаил Димов, са оторизираните лица да подават заявки за акредитации и да заявяват участие на българските спортисти и делегации във всички олимпийски събития.

В писмото се цитират и указанията на МОК от 17 май 2025 г., които остават непроменени:

„Г-жа Лечева и новоизбраното ръководство на БОК ще бъдат единствените лица, които имат право да представляват БОК пред МОК, в рамките на олимпийското движение и на всички признати от МОК събития и игри.“

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)

МОК изрично призовава за отговорни действия и съдействие от всички страни с оглед предстоящите ключови спортни форуми, сред които и Зимните олимпийски игри през 2026 г.

Снимка: vesselaletcheva.com

Весела Лечева акцентира още, че съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава на БОК, решенията във вътрешните отношения на организацията могат да бъдат взимани единствено от легитимно избраното Изпълнително бюро от 19 март 2025 г.

Снимка: БГНЕС

В заключение тя уверява, че Стефка Костадинова ще бъде своевременно информирана за всички решения на Изпълнителното бюро, като подчертава ангажимента на БОК да бъде символ на олимпийските ценности, прозрачността и отговорното управление, в пълно съответствие с изискванията на МОК.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Весела Лечева: Българският олимпийски комитет е пленена институция
 
Тагове:

весела лечева мок стефка костадинова бок управление състав олимпийски игри изпълнително бюро Милано Кортина дАмпецо 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!

Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!
Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)

Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)
Как едно дете с кану на 14 години се превърна в олимпийски герой?

Как едно дете с кану на 14 години се превърна в олимпийски герой?
Вдигнаха статуя на Мъри Стоилов в Турция?

Вдигнаха статуя на Мъри Стоилов в Турция?

"Сърцето ми е изпълнено с тъга": Христо Стоичков скърби за двама братя!

Последни новини

Футболът загуби още един невинен живот: Дан Елкаям е убит в Сидни

Футболът загуби още един невинен живот: Дан Елкаям е убит в Сидни
Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Златев

Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Златев
Елитът на художествената гимнастика приветства ново християнче (СНИМКИ)

Елитът на художествената гимнастика приветства ново християнче (СНИМКИ)
Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!

Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV