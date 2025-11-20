bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Лечева: С преходен период на управление можем да спрем този срам (ВИДЕО)

Има риск да не играем под български флаг, алармира невписаният председател на БОК

Избраната, но невписана като председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева предлага преходен период на управление, с който да се избегнат тежки санкции за родния спорт.

В предаването "Лице в лице" по bTV тя определи настоящата ситуация като срамна и изгубено време за БОК. Лечева алармира, че има риск спортистите ни да не могат да участват под българския флаг заради действията на предишното ръководство на Стефка Костадинова.

Преди дни Софийският градски съд се произнесе в полза на Лечева и по второто дело, което бе заведено срещу председателя на БОК.

Снимка: Lap.bg

Кризата в БОК

Весела Лечева бе вписана като председател на Българския олимпийски комитет на официалната страница на Международния олимпийски комитет на 19 май. Промяната стана факт като продължение на заявеното намерение на МОК с писмо от 17 май.

Вписването на Весела Лечева в Търговския регистър обаче бе спряно заради внесените в Софийски градски съд жалби срещу решенията на събранието. Така легитимен представител на БОК пред трети страни в България е досегашният председател Стефка Костадинова.

Съгласно писмото на МОК обаче единственият представляващ в международен план и в олимпийските състезания и турнири е Весела Лечева.

Снимка: Lap.bg

Лечева пред bTV

"Моето предложение е за преходен период на управление, за да спрем този срам за България пред целия свят. Ние сме нормални хора, трябва да си комуникираме. Става въпрос за олимпийския ни комитет, за нашите състезатели, за България в крайна сметка.", заяви Лечева.

"Има риск да не играем под български флаг, ако продължат по този начин. Това вече не е въпрос срещу мен, а срещу България. Имаме злоупотреба с право, шиканиране на процеса на вписване на новото ръководство. Самите жалбоподатели не казаха и една дума по време на събранието"

МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)

"Санкциите вече са налице. Международният олимпийски комитет много бързо взе своето решение. И го взе, за да не възпрепятства работата на националния комитет, разглеждайки всички документи. Работят с някои от най-добрите адвокати и се произнесоха, много бързо и категорично дадоха своето определение. За този период от време те казаха така: "Представляващ МОК за пред света и България е Весела Лечева и новоизбраното изпълнително бюро". Така че да не се възпрепятства работата на олимпийския комитет. В следващия момент - г-жа Костадинова продължава да бъде вписана, докато тече съдебната процедура"

Снимка: Lap.bg

"Ако слушаме думите й, че трябва да изчакаме съдебната процедура да свърши, какво означава това - може да мине още една година и нищо да не правим. През това време има Олимпийски фестивал, форум, организиран от МОК в Лозана, сега тече акредитацията за Милано-Кортина, тече акредитационен период за Младежки олимпийски игри в Дакар. С това всичко е натоварено новоизбраното ръководство. Друга дейност комитетът няма"

"С тази съдебна процедура и неразбирането от страна на г-жа Костадинова и Белчо Горанов - предишното ръководство, за някакъв преходен период на управление в ситуацията, която те създадоха, това е просто изгубено време за БОК.", коментира още Лечева.

Весела Лечева: Срамът е за цяла България! (ВИДЕО)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

президент весела лечева стефка костадинова бок избор вписана

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)

Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника! (ОБНОВЕНА)
Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч

Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч
На бърза програма: Изпран паспорт спря национал

На бърза програма: Изпран паспорт спря национал
Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Последни новини

Наш таекуондист стъпи на европейския връх при юношите (ВИДЕО)

Наш таекуондист стъпи на европейския връх при юношите (ВИДЕО)
Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч

Циципас остана без книжка, карал с 210 км/ч
Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)

Пред bTV: Георги Русев коментира мистериозното шишенце (ВИДЕО)
На бърза програма: Изпран паспорт спря национал

На бърза програма: Изпран паспорт спря национал
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV