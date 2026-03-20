Вижте как Бербатов се движи с пистолет из София (ВИДЕО)

Видео, на което е заснет един от автомобилите на Димитър Бербатов, предизвика вълна от коментари в интернет пространството.

Поводът за тях се оказа наличието на огнестрелно оръжие в автомобила. Пистолетът е оставен без надзор, на седалката до шофьорското място. Автомобилът е паркиран на ул. Велико Търново 27 в центъра на София, а Бербатов не се забелязва наоколо.

Това се случва по-малко от месец, след като бившият капитан на националния отбор по футбол и един от най-добрите нападатели в Европа от близкото минало бе избран за съветник по спортните въпроси на премиера в служебното правителство - Андрей Гюров.

През 2023 г. легендата разкри, че стрелял с газов пистолет в колата си и за малко не се задушил. Инцидентът станал, докато играел в германския Байер Леверкузен.

Кой е Димитър Бербатов

Димитър Бербатов е роден на 30 януари 1981 г. Започва професионалната си кариера в Пирин Благоевград, след което преминава в ЦСКА, а след това носи екипите на Байер Леверкузен, Тотнъм и Манчестър Юнайтед, с който печели две титли на Висшата лига и Купата на лигата в Англия.

По време на престоя си там той става голмайстор на лигата през сезон 2010/2011. След това Бербатов играе за Фулъм, Монако, ПАОК и Керала Бластърс, преди да се оттегли от активния футбол.

Той държи рекорда за най-много награди "Футболист на годината на България", като печели отличието 7 пъти, и е голмайстор №1 на националния отбор с 48 попадения.

След края на футболната си кариера Бербатов основава фондация "Димитър Бербатов", работи като коментатор на Албиона и е кандидат за президент на БФС.