Взрив в биатлона! Тодев удари по федерацията от олимпийската сцена

Българският биатлонист Благой Тодев отново взриви тишината в националния отбор.

След спринта на 10 км от олимпийската програма в Зимни олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина той директно критикува методите на работа и по селекционера Волфганг Пихлер, обвинявайки федерацията в липса на визия и стратегически хаос.

Тодев изпревари сънародниците си, допусна само една грешка в стрелбата и завърши 42-ри, на 2:30.5 минути зад шампиона Кентен Фийон Майе. Резултатът му гарантира участие в преследването на 12.5 км.

„Не мисля, че един старт може да промени мнението ми. Има неща, които трябва да се изчистят – с мен, с треньори, с федерация, с програма. Мисля го от месец“, коментира той пред българските медии в Италия. Според Тодев през последните две години състезателите са били подложени на сериозно физическо и психологическо натоварване, без реален индивидуален подход. „Всеки е различен състезател с различни способности и капацитет. По различен начин понасяме натоварванията. В големите нации – Норвегия, Франция, Германия – се работи индивидуално“, посочи той. "Ние работим по остаряла методика, която на мен не ми допада. Треньорът каза, че може би ще си тръгне след Игрите. Ще дойде нов – може би ще има нещо различно.

Нищо не знаем... Факт е, че федерацията няма план за напред. Това е голям проблем. Не се мисли в перспектива. Не искам всяка година нов треньор. Искам да се работи по нормален начин. Не е нужно всеки да идва с личен треньор на лагерите. Един човек трябва да разбира и да подхожда индивидуално към всеки“, заяви Тодев.

Той обаче е категоричен, че не допуска напрежението да влияе на представянето му. „Не съм психически лабилен, за да се разстроя. Давам всичко от себе си и съм максимално концентриран по време на състезание. Ако аз взема медал – със сигурност ще се откажа.“, каза още състезателят.

И сякаш за да покаже, че проблемът не е в съотборниците, той поздрави успеха на Лора Христова, определяйки го като заслужен пробив. „Големите нации печелят медали постоянно. Трябваше и при нас да се случи нещо такова“, добави той.