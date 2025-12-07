Защо 70 000 души махат в унисон? (ВИДЕО)

Във всеки домакински мач на отбора по американски футбол Айова Хоукайс 70 000 фенове местят вниманието си от терена. Причината? Болницата в съседство и по-специално детското крило, което гледа към стадиона.

Футболисти и фенове посвещават няколко минути в махане на малките пациенти и техните семейства, които гледат мача от болничните прозорци, а зад жеста се крие опит за вдъхване на кураж на децата.

Традицията

Традицията е известна като "махането на ястребите", а началото ѝ е поставено през 2017-а година по предложение на фен – Криста Янг, след като болницата е отворила детско крило с гледка към стадиона.

Жестът е вече на 8 години и за всички, свързани с клуба е специален. Той е любим ритуал и неизменна част от всеки мач на стадион "Киник".

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK