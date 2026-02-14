Застреляха шампионка на опашка за кафе

Спортната общественост в САЩ е в шок след жестокото убийство на 28-годишната Габриел „Сам“ Линехан – бивша националка по фигурно пързаляне.

Фаталното утро

Около 10 часа сутринта в сряда Сам спряла на опашка за обслужване на автомобили в заведение на Starbucks в Сейнт Луис. Това, което трябвало да бъде обикновена спирка за сутрешно кафе, се превърнало в сцена на кошмар.

„Охранителни камери заснели ужасяващите сцени. 58-годишен мъж, с работна жилетка и каска, се приближил до автомобила ѝ. Вместо да подмине, той извадил пистолет, обрал я и след това я застрелял. Кийт Леймън Браун е арестуван и обвинен в грабеж и убийство.

Живот, отдаден на леда

Като част от клуба St. Louis Synergy тя представя Съединените щати на световното първенство през 2014 г., където печели сребърен медал – връх в нейната състезателна кариера.

След като окачва кънките, Сам се посвещава на треньорството в Metro Edge Figure Skating Club. Клубът я описа като „много ценна фигуристка, треньор и приятелка, чието влияние се простира далеч отвъд леда“.

Дългогодишният ѝ треньор Рамона Питърсън я нарече „едно от най-естествено талантливите деца“, които някога е тренирала, подчертавайки не само таланта ѝ, но и изключителната ѝ отдаденост.