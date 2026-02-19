След бронза: ваканция в Ливиньо вместо прибиране в България

Бронзовата медалистка в индивидуалния старт на 15 км от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Лора Христова няма да се прибере веднага в България след края на олимпийската надпревара.

След емоционалните дни в Италия и историческия си подиум в индивидуалната дисциплина, тя ще си позволи кратка, но напълно заслужена почивка.

Веднага след финала на стартовете в Италия родената в Троян националка и най-близката ѝ съотборничка Мария Здравкова ще се отправят към алпийския курорт Ливиньо. Там двете ще прекарат няколко дни далеч от състезателното напрежение.

Кога се прибира Лора в България?

Очаква се Христова да се завърне у нас на 23 март, научи bTV.

След Ливиньо Лора и Мария отново ще влязат в състезателен режим. Следващият кръг от Световната купа е във финландския център Контиолахти (5-8 март).

До края на сезона предстоят още стартове в Отепя (13-14 март) и на легендарното трасе в Осло-Холменколен – ключови надпревари в борбата за Големия кристален глобус - 19-22 март.