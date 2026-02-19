bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След бронза: ваканция в Ливиньо вместо прибиране в България

Ясно е кога Лора Христова ще е отново у дома

След бронза: ваканция в Ливиньо вместо прибиране в България

Бронзовата медалистка в индивидуалния старт на 15 км от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Лора Христова няма да се прибере веднага в България след края на олимпийската надпревара.

След емоционалните дни в Италия и историческия си подиум в индивидуалната дисциплина, тя ще си позволи кратка, но напълно заслужена почивка.

Архитектът на успехите ни в биатлона: Обичам Русия. Но не и сега!

Веднага след финала на стартовете в Италия родената в Троян националка и най-близката ѝ съотборничка Мария Здравкова ще се отправят към алпийския курорт Ливиньо. Там двете ще прекарат няколко дни далеч от състезателното напрежение.

Кога се прибира Лора в България?

Очаква се Христова да се завърне у нас на 23 март, научи bTV.

След Ливиньо Лора и Мария отново ще влязат в състезателен режим. Следващият кръг от Световната купа е във финландския център Контиолахти (5-8 март).

До края на сезона предстоят още стартове в Отепя (13-14 март) и на легендарното трасе в Осло-Холменколен – ключови надпревари в борбата за Големия кристален глобус - 19-22 март.

биатлон троян осло финландия медал бронз Зимни олимпийски игри лора христова Мария Здравкова Ливиньо миланокортина 2026 Отепя

Лудогорец изрина снега на ръка! Вижте как изглежда теренът! (ВИДЕО)

"Първи и втори пост бяха чудесни. Аз искам да се извиня!"

Мигът, в който Микаела Шифрин прегърна починалия си баща

Трима треньори, същият противник: Ще победи ли Лудогорец Ференцварош? (AНКЕТА)

ЦСКА взривява пазара с бранител от Естудиантес!

Разлепени прашки спънаха гаджето на Винисиус на Карнавала (ВИДЕО)

Лудогорец изрина снега на ръка! Вижте как изглежда теренът! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 111: Заедно към успеха!

