Златото ѝ отива! Ивет Горанова с две титли от един турнир

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова спечели два златни медала на международния турнир по карате в Будапеща.

Най-добрата българска състезателка взе титлите в категория до 55 кг кумите и в категория Open, след като постигна съответно четири и пет победи по пътя до върха.

"Това беше подготвително състезание за световното първенство. Играх срещу съпернички от топ 10 на ранглистата. Общо девет срещи изиграх, доста тежко състезание, но е част от подготовката ми", каза за БТА Горанова.

Снимка: Lap.bg

Световното първенство по карате ще се проведе в Кайро от 27 до 30 ноември.

