bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Златото ѝ отива! Ивет Горанова с две титли от един турнир

Олимпийската шампионка без конкуренция в Будапеща

Златото ѝ отива! Ивет Горанова с две титли от един турнир
Lap.bg

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова спечели два златни медала на международния турнир по карате в Будапеща.

Най-добрата българска състезателка взе титлите в категория до 55 кг кумите и в категория Open, след като постигна съответно четири и пет победи по пътя до върха.

"Това беше подготвително състезание за световното първенство. Играх срещу съпернички от топ 10 на ранглистата. Общо девет срещи изиграх, доста тежко състезание, но е част от подготовката ми", каза за БТА Горанова.

Снимка: Lap.bg

Световното първенство по карате ще се проведе в Кайро от 27 до 30 ноември.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Ивет Горанова грабна европейски бронз
Тагове:

световно първенство карате злато турнир кайро будапеща титли Топ 10 ивет горанова съпернички

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кой купува

Кой купува "Златната топка"? Скандал около Дембеле!
Трагедия на пътя: камион уби фигуристка

Трагедия на пътя: камион уби фигуристка
Разочарование за Иван Иванов на Купа

Разочарование за Иван Иванов на Купа "Дейвис" (ВИДЕО)
Директор в ЦСКА: Чух призивите за оставка, но Керкез остава!

Директор в ЦСКА: Чух призивите за оставка, но Керкез остава!

Последни новини

НА ЖИВО: България - Финландия, ключов мач на двойки (ВИДЕО)

НА ЖИВО: България - Финландия, ключов мач на двойки (ВИДЕО)
Кой купува

Кой купува "Златната топка"? Скандал около Дембеле!
Епизод 13: Мачът на Стоян Копривленски зад кадър (ВИДЕО)

Епизод 13: Мачът на Стоян Копривленски зад кадър (ВИДЕО)
Директор в ЦСКА: Чух призивите за оставка, но Керкез остава!

Директор в ЦСКА: Чух призивите за оставка, но Керкез остава!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV