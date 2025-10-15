bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Изнасилване в имението на Михаел Шумахер

Започва съдебен процес


Тежко престъпление в дома на легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер! 

В имението на седемкратния шампион на брега на Женевското езеро в Швейцария е извършено изнасилване, а полицията работи по случая, твърдят германски медии. 

Самото семейство на пилота не е замесено и не е било в сградата по време на случката.

Шофьорът

Според данните на германската преса, случаят е от 2019 г. Тогава един от шофьорите насилил в стаята в къщата една от медицинските сестри, която се грижи за Шумахер. 

По разказ на потърпевшата, след като двамата приключили с работните си задължения, играли билярд заедно с трети колега. Те изпили доста количество алкохол, а двамата мъже придружили дамата до стаята за персонал, като я сложили да си легне. По-късно един от тях се върнали се възползвал от състоянието ѝ. 

На следващия ден тя не помнела нищо, но физическите следи сочели акт. Жената се свързала със заподозрения и му казала, че не иска да я доближава. Тя отказала да подаде сигнал веднага, тъй като се страхувала да не загуби работата си. След като била уволнена през 2022 г., жалбата станала факт. 

Според медиите в Германия, шофьорът е близък до сина на Михаел - Мик Шумахер.

Състоянието на Шумахер

Преди 11 години пилотът пострада при падане по време на спускане със ски

Данните за състоянието му са оскъдни и ревностно се пазят от семейството, което има доверие само на тесен кръг от хора. 

