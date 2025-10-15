Изнасилване в имението на Михаел Шумахер

Тежко престъпление в дома на легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер!

В имението на седемкратния шампион на брега на Женевското езеро в Швейцария е извършено изнасилване, а полицията работи по случая, твърдят германски медии.

Самото семейство на пилота не е замесено и не е било в сградата по време на случката.

Шофьорът

Според данните на германската преса, случаят е от 2019 г. Тогава един от шофьорите насилил в стаята в къщата една от медицинските сестри, която се грижи за Шумахер.

По разказ на потърпевшата, след като двамата приключили с работните си задължения, играли билярд заедно с трети колега. Те изпили доста количество алкохол, а двамата мъже придружили дамата до стаята за персонал, като я сложили да си легне. По-късно един от тях се върнали се възползвал от състоянието ѝ.

На следващия ден тя не помнела нищо, но физическите следи сочели акт. Жената се свързала със заподозрения и му казала, че не иска да я доближава. Тя отказала да подаде сигнал веднага, тъй като се страхувала да не загуби работата си. След като била уволнена през 2022 г., жалбата станала факт.

Според медиите в Германия, шофьорът е близък до сина на Михаел - Мик Шумахер.

Състоянието на Шумахер

Преди 11 години пилотът пострада при падане по време на спускане със ски.

Данните за състоянието му са оскъдни и ревностно се пазят от семейството, което има доверие само на тесен кръг от хора.

Снимка: EPA

