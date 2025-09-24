Антoни помрачи завръщането на Форест в Европа

Нотингам Форест изпусна победата срещу Бетис при завръщането си в европейските клубни турнири след 30-годишно отсъствие.

Талисманът на вицешампионa от Лигата на конференциите Антoни оформи крайното 2:2 пет минути преди края в Севиля.

Така Анге Постекоглу не успя да запише успех в дебюта си в Лига Европа начело на Форест.

Динамичната първа част

След прекрасен пробив на Антони в 15‘ бразилецът намери Седрик Бакамбу, който не се поколеба и с мощен удар в близкия ъгъл откри резултата.

Снимка: Reuters

Попадението сякаш събуди гостите от Острова, които само за 5 минути обърнаха резултата. Едва 3 минути след като Бетис поведе, Морган Гибс-Уайт изпрати перфектно успоредно на гол линията подаване, което намери Игор Жезус на празна врата.

Бразилецът направи дебюта си в евротурнирите още по-запомнящ се, като в 23‘ засече с глава центриране на преотстъпения от Ювентус Дъглас Луис и изведе Форест напред в резултата. Нападателят се превърна в първия играч на „червените“ отбелязал две попадения в дебюта си в евротурнирите и в едва петия футболист, който отбелязва 2 или повече гола в първите си два старта за отбор от Висшата лига.

Снимка: Reuters

Домакините имаха късмет, че пасивът им на почивката бе само 1 гол, след като юношата на Челси Калъм Хъдсън-Одой разтресе страничния стълб от границата на вратарското поле в 33‘. Бетис завърши полувремето с едва един удар към вратата на Нотингам Форест и това бе голът на Седрик Бакамбу в 15‘.

Героят Антони

През второто полувреме Бетис намери своята игра и наложи сериозен натиск над двукратния носител на Шампионската лига. Така, след като асистира за откриващото попадение, 5 минути преди края на редовното време Антони изравни резултата.

Снимка: Reuters

За Нотингам Форест това бе завръщане на европейската сцена от 18 март 1996 г. – паметна, макар и болезнена дата, когато тимът бе елиминиран с общ резултат 1:7 от Байерн Мюнхен на четвъртфинал в тогавашната Купа на УЕФА, днешната Лига Европа.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK