bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Антoни помрачи завръщането на Форест в Европа

Нотингам с първи европейски мач от 30 години

Антoни помрачи завръщането на Форест в Европа

Нотингам Форест изпусна победата срещу Бетис при завръщането си в европейските клубни турнири след 30-годишно отсъствие.

Талисманът на вицешампионa от Лигата на конференциите Антoни оформи крайното 2:2 пет минути преди края в Севиля.

Така Анге Постекоглу не успя да запише успех в дебюта си в Лига Европа начело на Форест.

Динамичната първа част

След прекрасен пробив на Антони в 15‘ бразилецът намери Седрик Бакамбу, който не се поколеба и с мощен удар в близкия ъгъл откри резултата.

Снимка: Reuters

Попадението сякаш събуди гостите от Острова, които само за 5 минути обърнаха резултата. Едва 3 минути след като Бетис поведе, Морган Гибс-Уайт изпрати перфектно успоредно на гол линията подаване, което намери Игор Жезус на празна врата.

Бразилецът направи дебюта си в евротурнирите още по-запомнящ се, като в 23‘ засече с глава центриране на преотстъпения от Ювентус Дъглас Луис и изведе Форест напред в резултата. Нападателят се превърна в първия играч на „червените“ отбелязал две попадения в дебюта си в евротурнирите и в едва петия футболист, който отбелязва 2 или повече гола в първите си два старта за отбор от Висшата лига.

Снимка: Reuters

Домакините имаха късмет, че пасивът им на почивката бе само 1 гол, след като юношата на Челси Калъм Хъдсън-Одой разтресе страничния стълб от границата на вратарското поле в 33‘. Бетис завърши полувремето с едва един удар към вратата на Нотингам Форест и това бе голът на Седрик Бакамбу в 15‘.

Героят Антони

През второто полувреме Бетис намери своята игра и наложи сериозен натиск над двукратния носител на Шампионската лига. Така, след като асистира за откриващото попадение, 5 минути преди края на редовното време Антони изравни резултата.

Снимка: Reuters

За Нотингам Форест това бе завръщане на европейската сцена от 18 март 1996 г. – паметна, макар и болезнена дата, когато тимът бе елиминиран с общ резултат 1:7 от Байерн Мюнхен на четвъртфинал в тогавашната Купа на УЕФА, днешната Лига Европа.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

завръщане лига европа антъни драма нотингам форест 30 години реал бетис европейски футбол

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа

Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа
Александър Димитров е новият селекционер на България (ВИДЕО)

Александър Димитров е новият селекционер на България (ВИДЕО)
Георги Иванов за Русия: Никой не ме е питал! (ВИДЕО)

Георги Иванов за Русия: Никой не ме е питал! (ВИДЕО)
Официално: Христо Янев отново е треньор на ЦСКА

Официално: Христо Янев отново е треньор на ЦСКА

Последни новини

Лудогорец започна с историческа победа в Лига Европа

Лудогорец започна с историческа победа в Лига Европа
Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа

Разочароващ старт за Десподов и ПАОК в Европа
Дакота Дичева получи номинация за ММА Оскарите

Дакота Дичева получи номинация за ММА Оскарите
Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове

Гьонов: Част от разследваните са залагали на свои мачове
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV