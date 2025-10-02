bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
AS преди Лудогорец - Бетис: Неукротимият Трифон, който си купи танк

Мачът е тази вечер от 19:45 ч. пряко по bTV Action и на VOYO

Лудогорец приема испанския Бетис във втория си мач от основната фаза на Лига Европа. Мачът е тази вечер от 19:45 ч. пряко по bTV Action и на VOYO.

Българският шампион ще опита да продължи успешната си серия, след като преди седмица постигна исторически успех като гост на шведска земя. „Орлите“ надиграха Малмьо с 2:1.

Реал завърши наравно 2:2 с Нотингам Форест у дома и сега е амбициран да грабне първа победа за сезона във втория по сила турнир на континента.

Начело на „вердибланкос“ е легендарният Мануел Пелегрини, който преди три години с тима постигна два успеха срещу Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа.

Българска следа

Когато чуем името на Бетис, няма как българските почитатели на футбола да не се сетят за легендарния Трифон Иванов. Железният защитник носи екипа на испанския отбор между 1990 и 1993 г. В този период той записва 47 участия и 7 гола във всички турнири.

Ето какво пише в днешния си брой испанският вестник AS.

„Бетис играе в Разград, на около 120 километра от Велико Търново. Градът, в който през 1965 г. е роден покойният бивш защитник на Бетис Трифон Иванов. Трифон почина през 2016 г. след безмилостен живот на терена и извън него“, пише медията за четвъртия в света от САЩ'94.

„Чистосърдечен човек с незаличим отпечатък в Бетис“

Момче с дух, бунтар, но с голямо сърце! Това бе Трифон Иванов в живота. Непоколебим и хладнокръвен на терена, готов да се раздаде докрай за съотборниците си в името на победата. Лъвско сърце!

Снимка: БГНЕС

„Трифон беше чистосърдечен човек, който изглеждаше като нещо различно, но беше страхотен приятел на приятелите си.
Трифон остави незаличим отпечатък върху Бетис. Дългогодишните фенове си спомнят с възхищение неговата агресивност при шпагата, мощния и елегантен скок и способността му да чисти топката. Той просто плашеше противниците си“, разказват още в Испания.

Недостатъкът?

„Непокорен и бунтар, особено пред треньорите, когато пристигна в Бетис, той беше наказан от ЦСКА за един месец заради неподчинение на мениджъра си. Винаги казваше това, което мисли. Това му костваше доста скандали и провокации, някои от които завършваха с изгонване“.

„Имах танк“

Ексцентричен и нестандартен. Любител на луксозните автомобили и на…танковете. Признава, че е се е сдобил с него от българската армия и го е карал през свободното си време „на една поляна край Поликраище“.

Несравнимият

„Сърдечен удар слага край на живота му твърде рано, на 50-годишна възраст. Сълзите на Стоичков при прощалната му почит са най-изразителният епитаф за футболист, който няма да остане в историята като един от най-великите, но когото феновете на Бетис не се колебаят да определят като несравним“, завършва медията.

Легенда

Трифон Иванов е роден на 27 юли 1965 г. Той е юноша на Етър, откъдето започва пътят му в големия футбол през 1983 г. През 1988 г. преминава в ЦСКА. С "армейците" става трикратен шампион на България (1988/89, 1989/90 и 1991/92) и печели по веднъж Купата на страната (1989) и Суперкупата на България (1989).

Христо Стоичков: Все едно беше вчера! Поклон пред героите, които вече ги няма (ВИДЕО)

Зад граница Иванов играе за испанския Бетис, швейцарския Ньошател Ксамакс и австрийските Фроридсдорф, Аустрия и Рапид Виена, с който печели местната Първа Бундеслига през 1995/96 и стига до финал в турнира за Купата на носителите на национални купи (КНК) в същия сезон.

За националния отбор на България Туньо записва 76 мача, има 6 гола. Връхна точка в кариерата на Трифон Иванов с екипа на „лъвовете“ е четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г. Във визитката си той има участие и на Мондиала във Франция 4 години по-късно, както и на европейското първенство през 1996 г.

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Пенев, Туньо и Балъков в Барса
Лудогорец
срещу
Бетис
02.10.2025 19:45
Лудогорец, Кирил Десподов и 18 мача от Лига Европа в един ден!

Ще матира ли Лудогорец и Бетис? (ВИДЕО)

В последните секунди: ПСЖ отново шокира Барселона в Испания (ВИДЕО)

Равенството дебне Ювентус зад всеки ъгъл (ВИДЕО)

Звезда на българското колоездене нападна жена на пътя (ВИДЕО)

Лигата на конференциите се завръща с гръм и трясък

Спортен нюзрум, еп.78: Ганев за пример, Гонзо - гледа отзад! (ВИДЕО)

Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO

Лудогорец, Кирил Десподов и 18 мача от Лига Европа в един ден!

