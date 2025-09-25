Астън Вила изстрада първа победа в Лига Европа (РЕЗУЛТАТИ)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Астън Вила записа първи три точки през сезона във всички турнири. "Виланите" победиха с минималното 1:0 Болоня насред Бирмингам.

Първи три точки

На "Вила Парк" домакините започнаха силно мача и закономерно поведоха в 12'. Капитанът Джон МакГин с един от типичните си голове изведе "виланите" напред след заучено изпълнение от корнер.

Интересното е, че от началото на сезон 2023/24 никой играч не е отбелязвал повече голове от шотландеца в Европа извън наказателното поле.

Снимка: Reuters

След попадението отборът на Унай Емери продължи да атакува и да създава опасни положения, които сериозно застрашаваха вратата на Лукаш Скорупски, но така и не стигаха до крайната цел.

Второто полувреме започна с натиск на Болоня, който сякаш се събуди след шамара, който получи през първата част. Винченцо Италиано не криеше емоциите си покрай тъчлинията, карайки се постоянно на своите играчи.

Вила отговаряше с бързи контраатаки, но топката така и не достигаше до малкото наказателно поле.

Снимка: Reuters

В 67' резервата Оли Уоткинс се измъкна в пеналтерията на Болоня и бе фаулиран от Люис Фъргюсън. Дузпата на англичанина обаче бе спасена от Скорупски.

До края на срещата Вила успя да задържи този резултат и спечели първи три точки през сезона във всички турнири. В последните секунди вратарят Марко Бизот се превърна в герой, след като спаси опасен удар с глава на Мартин Витик.

Снимка: Reuters

Ето и всички резултати от Лига Европа днес:

Снимка: AZZUU

 

