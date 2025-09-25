Астън Вила изстрада първа победа в Лига Европа (РЕЗУЛТАТИ)

Астън Вила записа първи три точки през сезона във всички турнири. "Виланите" победиха с минималното 1:0 Болоня насред Бирмингам.
На "Вила Парк" домакините започнаха силно мача и закономерно поведоха в 12'. Капитанът Джон МакГин с един от типичните си голове изведе "виланите" напред след заучено изпълнение от корнер.
Интересното е, че от началото на сезон 2023/24 никой играч не е отбелязвал повече голове от шотландеца в Европа извън наказателното поле.
След попадението отборът на Унай Емери продължи да атакува и да създава опасни положения, които сериозно застрашаваха вратата на Лукаш Скорупски, но така и не стигаха до крайната цел.
Второто полувреме започна с натиск на Болоня, който сякаш се събуди след шамара, който получи през първата част. Винченцо Италиано не криеше емоциите си покрай тъчлинията, карайки се постоянно на своите играчи.
Вила отговаряше с бързи контраатаки, но топката така и не достигаше до малкото наказателно поле.
В 67' резервата Оли Уоткинс се измъкна в пеналтерията на Болоня и бе фаулиран от Люис Фъргюсън. Дузпата на англичанина обаче бе спасена от Скорупски.
До края на срещата Вила успя да задържи този резултат и спечели първи три точки през сезона във всички турнири. В последните секунди вратарят Марко Бизот се превърна в герой, след като спаси опасен удар с глава на Мартин Витик.
Ето и всички резултати от Лига Европа днес:
