Десподов излекува контузия за само 3 дни, за да играе срещу Бетис

Капитанът на националния отбор е готов за дербито в Лига Европа

Десподов излекува контузия за само 3 дни, за да играе срещу Бетис
REUTERS/Mohammed Salem

Кирил Десподов се възстанови от контузия само за 3 дни, точно преди следващия мач на ПАОК в Лига Европа. Отборът на капитанът на българския национален отброр ще се изправи срещу непобеденият този сезон в турнира Бетис

Десподов излекува контузия само за 3 дни

Кирил Десподов поднови пълноценните си тренировки днес и ще попадне в групата за утрешния домакински мач срещу Бетис от 7-ия кръг на Лига Европа.

REUTERS/Mohammed Salem

Десподов се възстанови бързо, след като лекуваше вирусно заболяване и мускулно разтежение. Само за три дни той успя да се върне в оптимална форма. Вчера крилото поднови тренировките и се включи добре, а днес тренира на пълни обороти, което е отлична новина за старши треньора Разван Луческу.

ПАОК приема Реал Бетис в 7-ия кръг от основната фаза на Лига Европа, като и двата отбора знаят, че победата почти сигурно ще им гарантира мястото, към което се стремят в турнира.

Скорошна форма

REUTERS/Mohammed Salem

Гръцкият тим е в отлична серия и записа шеста поредна победа във всички турнири след 3:0 над ОФИ Крит през уикенда. В Лига Европа ПАОК има само една загуба (2 победи и 3 равенства) и е с комфортен аванс в топ 24.

Атаката им работи на пълни обороти – 13 гола до момента, като 12 от тях паднаха в последните четири мача. Освен това ПАОК не познава загуба у дома вече в 22 срещи, което прави задачата на гостите още по-трудна.

REUTERS/Mohammed Salem

Реал Бетис също е в отлично положение – само на точка от върха и без загуба в турнира досега (4 победи, 2 равенства). Победата с 3:1 над Динамо Загреб в последния кръг беше трета поредна в Лига Европа за андалусийците.

Единственият проблем? Формата им като гости не е впечатляваща – единствената победа навън напоследък дойде срещу третодивизионния Мурсия за Купата на краля.

REUTERS/Mohammed Salem

ПАОК
срещу
Бетис
22.01.2026 19:45
България лига европа контузия паок бетис кирил десподов котов 7 кръг

