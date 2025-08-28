Десподов стигна до Лига Европа, Митов - не

ПАОК и Кирил Десподов стигнаха до основната фаза на Лига Европа, докато Абърдийн на друг национал - Димитър Митов, ще играе в Лигата на конференциите.

Десподов беше титуляр и записа 69 минути при разгрома с 5:0 у дома срещу Риека в реванша от плейофите. Така гръцкият гранд заличи пасива си от поражението с 0:1 в Хърватия преди седмица.

Днес преди почивката точни за ПАОК бяха Суалихо Мейте в 12' и Янис Константелиас в 25', а през втората част отбелязаха Фьодор Чалов в 56', Йоргос Якумакис в 77' и Димитриос Пелкас в 89'.

Риека игра с човек от 71', когато Анте Майстрович получи втори жълт картон. Доминик Янков не попадна в групата на гостите за двубоя.

Разочарование за Митов и компания

В същото време националният вратар Димитър Митов и неговият Абърдийн не преодоляха плейофната фаза и продължават в Лигата на конференциите.

Шотландският тим загуби с 0:3 при визитата си на Стяуа. Първият двубой преди седмица завърши 2:2.

Тази вечер решаващи се оказаха минути преди почивката. Тогава Александър Йенсен от Абърдийн си изкара втори жълт картон за нарушение в наказателното поле, а Дариус Олару реализира дузпата.

През втората част Митов получи нови два гола - на Адриан Шут в 52' и отново на Олару в 59'.

Жребият за основната фаза в Лига Европа можете да гледате утре от 14:00 ч. пряко по bTV Action. ПАОК ще бъде във втора урна и може да срещне родния шампион Лудогорец, който е в трета.

