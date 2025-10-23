bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Лига Европа

Две дузпи нанесоха първа загуба на Порто за сезона

Първи успех за Нотингам Форест от средата на август

Две дузпи нанесоха първа загуба на Порто за сезона
Reuters

Шон Дайш записа първа победа в Европа като мениджър на Нотингам Форест, побеждавайки Порто с 2:0 след два гола от дузпи. От другата страна, Франческо Фариоли претърпя първа загуба през сезона. 

Две дузпи, два гола

Мачът започна без сериозни ситуации до 16', когато Нотингам Форест получи дузпа.

Ян Беднарек игра с ръка в наказателното поле, а главният съдия не се поколеба да посочи бялата точка. Морган Гибс-Уайт застана зад топката и безкомпромисно я прати във вратата на Порто.

Снимка: Reuters

Порто се опита да отговори и най-опасното положение дойде в 38', когато Бруно Варела стреля от далечна дистанция и вратарят на Форест Мат Селс трябваше да се разтегне максимално, за да извади топката.

Точно преди края на първото полувреме се наложи на Шон Дайш да прави принудителна смяна. Олександър Зинченко напусна терена с травма в бедрото.

Пет минути след началото на второто полувреме Порто изравни резултата. След бързо изпълнение на корнер грешникът при дузпата на Форест Ян Беднарек се озова на точното място в точното време и вкара.

Снимка: Reuters

Кратка бе радостта на футболистите и феновете на "драконите", защото след намеса на VAR попадението бе отменено заради засада на Саму Омородион.

В 75' Форест получи още една дузпа, макар и спорна. Зад топката този път застана Игор Жесус, който също бе безкомпромисен при изпълнението си.

Снимка: Reuters

До края на мача нямаше сериозни положения и така Нотингам Форест спечели за първи път от 17 август.

