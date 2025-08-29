bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ето срещу кого може да играе Лудогорец в Лига Европа. Жребият е днес!

Тимът от Разград остана единственият български представител

Ето срещу кого може да играе Лудогорец в Лига Европа. Жребият е днес!
Lap.bg

Лудогорец остана единственият български представител в европейските клубни турнири и през сезон 2025/2026. 

Разградчани ще се изявяват в Лига Европа, след като успяха да отстранят Шкендия Тетово с два гола в добавеното време на реванша в Разград. 

Само след няколко часа те ще узнаят и кои са съперниците им във втория по сила европейски клубен турнир. Това ще стане по време на жребия, който може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 14:00 ч. днес, 29 август. 

Урните

Лудогорец попада в трета урна, като схемата за турнира е позната от миналата година. Всеки отбор ще играе с по два отбора от другите урни - срещу единия ще е домакин и ще е гост на другия. 

Снимка: Lap.bg

Първа урна
Рома, Порто, Глазгоу Рейнджърс, Фейенорд, Лил, Динамо Загреб, Бетис, Залцбург, Астън Вила;

Втора урна
Фенербахче, Брага, Цървена звезда, Лион, ПАОК, Виктория Пилзен, Ференцварош, Селтик, Макаби Тел Авив;

Трета урна
Йънг Бойс, Базел, Мидтиланд, Фрайбург, ЛУДОГОРЕЦ, Нотингам, Щурм, ФКСБ, Ница;

Четвърта урна
Болоня, Селта, Щутгарт, Панатинайкос, Малмьо, Го Ахед Ийгълс, Утрехт, Генк, Бран.

Мачовете

Сезонът в Лига Европа започва на 24 септември, като със сигурност Лудогорец ще има мачове до 29 януари. 

За осминафиналите се класират първите 8. Последните 8 отпадат от надпреварата, а тимовете от 9-то до 24-то ще играят плейофи за продължаване. 

Снимка: Lap.bg

Финалът е на 20 май в Истанбул. 

Но преди това да разберем как ще се подредят отборите за първите си мачове! 

Гледайте жребия за Лига Европа пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 14:00 ч. днес, 29 август! 

