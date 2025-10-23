Ново начало за Нотингам Форест - дубъл трети!

В търсене на първата си победа в първия си сезон в Европа от 29 години насам, Нотингам Форест приема един от отборите в най-добра форма – Порто. „Драконите“ обаче никога не са побеждавали противник от Англия като гост.

Англичаните ще бъдат изведени от третия си мениджър за сезона – Шон Дайш, за когото това ще бъде дебют в европейските клубни турнири.

Битката на англичаните с "драконите" може да гледате от 22:00 пряко по bTV Action.

История

Домакините от острова за първи път ще се изправят срещу португалски отбор, докато за Порто това ще бъде юбилеен 50-и мач срещу английски съперник. „Драконите“ са претърпели най-много поражения именно срещу отбори от Висшата лига – цели 27, повече, отколкото срещу представители на което и да е друго първенство.

Тежката реалност

Със сигурност това не е мечтаното завръщане на Нотингам Форест в евротурнирите. Англичаните все още търсят първа победа в своята първа европейска кампания от 29 години насам, след като започнаха със загуба у дома в миналия кръг и равенство на старта.

Форест излиза срещу Порто с нов специалист начело. На горещия стол на Форест сяда Шон Дайш, който ще изведе отбор в Европа за първи път в кариерата си. Англичанинът е третият мениджър на отбора този сезон и заварва тима на 18-а позиция във Висшата лига и 25-а в Лига Европа.

Снимка: Reuters

Чашата на президента на Нотингам – Евангелос Маринакис, преля след загубата на отбора му с 0:3 от Челси през уикенда и 30 минути след мача той освободи бившия еиджър на отбора Анге Постекоглу. Носителят на Лига Европа с Тотнъм не спечели нито един от осемте си мача начело (2 равенства и 6 загуби).

Цветя и рози за Порто

Разликата между световете на Форест и Порто спокойно можем да опишем като ад и рай. С новия си мениджър този сезон – Франческо Фариоли, Порто няма загуба и е спечелил всеки един от мачовете си, с изключение на един. Италианецът е най-младият мениджър в турнира тази година, заедно с наставниците на Рейнджърс – Дани Рьол, и Малмьо – Анес Мравац – всички на 36 години.

Ако погледнем към статистиката – в 8 от последните 10 двубоя на Порто и двата отбора отбелязват, а „драконите“ неизменно откриват резултата в 3 от последните си 4 срещи.

Ще успее ли Форест най-после да прекъсне 30-годишното чакане за победа в Европа, или Порто ще се окаже прекалено сериозно препятствие? Гледайте от 22:00 пряко по bTV Action!

