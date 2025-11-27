Георги Кабаков и VAR отнеха точката на Йънг Бойс в Лига Европа

Астън Вила победи Йънг Бойс с 2:1 у дома и продължи добрата си серия в Лига Европа. Съдия на мача бе Георги Кабаков, който имаше ключова намеса - отмени попадение за гостите след преразглеждане на ситуацията с VAR. Големият герой за бирмингамци бе Дониел Мален, а отборът продължава да преследва първата позиция в класирането.

„Виланите“ не успяха да повторят резултата 3:0 от единствената предишна среща между двата отбора в евротурнирите през 2024 г.

Какво се случи?

Снимка: Reuters

Астън Вила свърши работата още през първата част.

В 27' минута Дониел Мален откри резултата с удар с глава, а точно 15 минути по-късно удвои преднината на домакините. Освен двата гола, Вила постави Марвин Келър под сериозен натиск. Играчите на Унай Емери отправиха 10 удара към вратата на швейцарците и го принудиха да направи 3 спасявания само през първото полувреме.

Защитата на домакините не даде никакъв шанс на Йънг Бойс през първите 45 минути. Гостите не отправиха нито един удар към вратата на Емилиано Мартинес.

Снимка: Reuters

През второто полувреме „жълто-черните“ се активизираха, стигнаха до няколко опасни положения и в 73-ата минута отбелязаха попадение, което Кабаков отмени след преразглеждане с VAR.

Йънг Бойс все пак успя да стигне до гол чрез Жоел Монтейро в 90-ата минута, но това не беше достатъчно, за да измъкне нещо от мача.

Снимка: Reuters

Победата е втора поредна за Астън Вила. Бирмингамци се изкачват на втора позиция във временното класиране с равен брой точки с лидера Мидтиланд, допуснал грешна стъпка срещу Рома като гост - поражение с 1:2. За Йънг Бойс това е втора поредна загуба, която допълнително утежнява позицията на отбора в подреждането.

Снимка: Reuters

