Георги Кабаков и VAR отнеха точката на Йънг Бойс в Лига Европа

Астън Вила надви швейцарците у дома

Георги Кабаков и VAR отнеха точката на Йънг Бойс в Лига Европа
Reuters

Астън Вила победи Йънг Бойс с 2:1 у дома и продължи добрата си серия в Лига Европа. Съдия на мача бе Георги Кабаков, който имаше ключова намеса - отмени попадение за гостите след преразглеждане на ситуацията с VAR. Големият герой за бирмингамци бе Дониел Мален, а отборът продължава да преследва първата позиция в класирането.

Виланите“ не успяха да повторят резултата 3:0 от единствената предишна среща между двата отбора в евротурнирите през 2024 г.

Какво се случи?

Снимка: Reuters

Астън Вила свърши работата още през първата част.

В 27' минута Дониел Мален откри резултата с удар с глава, а точно 15 минути по-късно удвои преднината на домакините. Освен двата гола, Вила постави Марвин Келър под сериозен натиск. Играчите на Унай Емери отправиха 10 удара към вратата на швейцарците и го принудиха да направи 3 спасявания само през първото полувреме.

Защитата на домакините не даде никакъв шанс на Йънг Бойс през първите 45 минути. Гостите не отправиха нито един удар към вратата на Емилиано Мартинес.

Снимка: Reuters

През второто полувреме „жълто-черните“ се активизираха, стигнаха до няколко опасни положения и в 73-ата минута отбелязаха попадение, което Кабаков отмени след преразглеждане с VAR.

Йънг Бойс все пак успя да стигне до гол чрез Жоел Монтейро в 90-ата минута, но това не беше достатъчно, за да измъкне нещо от мача.

Снимка: Reuters

Победата е втора поредна за Астън Вила. Бирмингамци се изкачват на втора позиция във временното класиране с равен брой точки с лидера Мидтиланд, допуснал грешна стъпка срещу Рома като гост - поражение с 1:2. За Йънг Бойс това е втора поредна загуба, която допълнително утежнява позицията на отбора в подреждането.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Лига Европа между Астън Вила и Йънг Бойс

Астън Вила
Астън Вила
2 : 1
Йънг Бойс
Йънг Бойс
61%
Притежание на топката
39%
11
Точни удари
4
8
Неточни удари
2
76
Опасни атаки
22
11
Нарушения
12
7
Корнери
0
1
Засади
6
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
26 3 14 22
24 8
29 27 19
17
9
39 16
17 45 13 3
4 30 23
1
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Виктор Линдельоф 3 Виктор Линдельоф
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Дониел Мален 17 Дониел Мален
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Сандро Лаупер 30 Сандро Лаупер
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Доминик Печ 13 Доминик Печ
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Кристиян Фаснахт 16 Кристиян Фаснахт
С. Кордова 9 С. Кордова

Срещата по минути

90+7′ Иън Маатсен получи жълт картон
ГООООЛ! Жоел Алмада Монтейро беше точен за отбора си 90′
Грегъри Вютрих е сменен от Танги Зукру 82′
79′ Бубакар Камара е сменен от Амаду Мвом Онана
Крис Бедия отбеляза гол! 70′
Жоел Алмада Монтейро е сменен от Кристиян Фаснахт 70′
Крис Бедия влезе на мястото на С. Кордова 70′
А. Санчес е сменен от Rayan Raveloson 63′
Алън Вирджиний влезе на мястото на Дариан Малес 62′
61′ Жълт картон за Амаду Мвом Онана
60′ Оли Уоткинс е сменен от Юри Тилеманс
60′ Езри Конса е сменен от Пау Торес
60′ Емилиано Буендия е сменен от Морган Роджърс
60′ Рос Баркли влезе на мястото на Дониел Мален
Жълт картон за Сандро Лаупер 48′
42′ ГООООЛ! Дониел Мален беше точен за отбора си
27′ ГООООЛ! Дониел Мален беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Лига Европа между Астън Вила и Макаби Тел Евив

Астън Вила
Астън Вила
2 : 0
Макаби Тел Евив
Макаби Тел Евив
66%
Притежание на топката
34%
10
Точни удари
5
3
Неточни удари
1
37
Опасни атаки
21
12
Нарушения
18
3
Корнери
1
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
3 4 14 22
26 24
29 27 19
17
19
77 42 29
28 30
6 13 5 3
90
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Виктор Линдельоф 3 Виктор Линдельоф
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Дониел Мален 17 Дониел Мален
Рой Мишпати 90 Рой Мишпати
Тайрис Асанте 6 Тайрис Асанте
Раз Шломо 13 Раз Шломо
Мохамед Али Камара 5 Мохамед Али Камара
Рой Ревиво 3 Рой Ревиво
Исуф Сисоко 28 Исуф Сисоко
Итамар Ной 30 Итамар Ной
Ошер Давида 77 Ошер Давида
Дор Перец 42 Дор Перец
Хелио Сандро Оливейра Алвес Варела 29 Хелио Сандро Оливейра Алвес Варела
Елад Мадмон 19 Елад Мадмон

Срещата по минути

Йон Николаеску е сменен от Хелио Сандро Оливейра Алвес Варела 78′
Kervin Andrade влезе на мястото на Дор Перец 78′
75′ Юри Тилеманс влезе на мястото на Джейдън Санчо
75′ Джон Макгин е сменен от Амаду Мвом Онана
74′ Емилиано Буендия е сменен от Еван Гесан
64′ Оли Уоткинс влезе на мястото на Морган Роджърс
64′ Бубакар Камара влезе на мястото на Пау Торес
Идо Шахар е сменен от Итамар Ной 60′
Сагив Джехезкел влезе на мястото на Ошер Давида 60′
59′ Дониел Мален не сбърка.
45+1′ Иън Маатсен отбеляза гол!
Исуф Сисоко получи жълт картон 37′
Итамар Ной получи жълт картон 29′
Ейтор Мариньо дос Сантуш е сменен от Мохамед Али Камара 14′

Статистики за двубоя от Лига Европа между ПАОК и Йънг Бойс

ПАОК
ПАОК
4 : 0
Йънг Бойс
Йънг Бойс
65%
Притежание на топката
35%
19
Точни удари
2
4
Неточни удари
5
64
Опасни атаки
30
10
Нарушения
10
7
Корнери
0
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadio Toumbas

Състави

99
3 4 5 21
22 8
77 65 11
7
9
16 10 7
45 37
17 4 30 3
1
Антонис Цифцис 99 Антонис Цифцис
Jonjoe Kenny 3 Jonjoe Kenny
Alessandro Vogliacco 4 Alessandro Vogliacco
Йоанис Михайлидис 5 Йоанис Михайлидис
Баба Рахман 21 Баба Рахман
Алесандро Бианко 22 Алесандро Бианко
Суалихо Мейте 8 Суалихо Мейте
Кирил Десподов 77 Кирил Десподов
Йоанис Константелиас 65 Йоанис Константелиас
Тайсън 11 Тайсън
Йоргос Джакумакис 7 Йоргос Джакумакис
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Сандро Лаупер 30 Сандро Лаупер
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Кристиян Фаснахт 16 Кристиян Фаснахт
А. Санчес 10 А. Санчес
Алън Вирджиний 7 Алън Вирджиний
С. Кордова 9 С. Кордова

Срещата по минути

Райън Андрюс влезе на мястото на Саиди Янко 88′
84′ Alessandro Vogliacco получи жълт картон
79′ Димитрис Пелкас влезе на мястото на Йоанис Константелиас
79′ Лука Иванушец е сменен от Тайсън
79′ Федор Чалов влезе на мястото на Йоргос Джакумакис
75′ Баба Рахман отбеляза гол!
Крис Бедия е сменен от С. Кордова 75′
Ебрима Коли влезе на мястото на Кристиян Фаснахт 74′
72′ Йоанис Константелиас отбеляза гол!
Джауен Хаджам получи жълт картон 70′
67′ Йоргос Джакумакис отбеляза гол!
Доминик Печ влезе на мястото на А. Санчес 66′
66′ Магомед Оздоев е сменен от Алесандро Бианко
Саиди Янко получи жълт картон 65′
62′ Андрия Живкович е сменен от Кирил Десподов
54′ ГООООЛ! Алесандро Бианко беше точен за отбора си
Жоел Алмада Монтейро е сменен от Алън Вирджиний 46′
Жълт картон за Rayan Raveloson 37′
Армин Гигович e изгонен с директен червен картон 6′
Жълт картон за Армин Гигович 5′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Лудогорец

Йънг Бойс
Йънг Бойс
3 : 2
Лудогорец
Лудогорец
59%
Притежание на топката
41%
13
Точни удари
9
2
Неточни удари
6
46
Опасни атаки
32
9
Нарушения
9
3
Корнери
2
3
Засади
2
4-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Stadion Wankdorf (Bern)

Състави

1
2 4 23 3
39 45 6 77
29 37
26 37 11
23 14 2
24 4 3 99
39
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Райън Андрюс 2 Райън Андрюс
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Станислав Иванов 99 Станислав Иванов
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Петър Станич 14 Петър Станич
Джоел Андерсон 2 Джоел Андерсон
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Бърнард Текпетей 37 Бърнард Текпетей
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша

Срещата по минути

90+3′ Дарио Марзино получи жълт картон
90+5′ Кристиян Фаснахт получи жълт картон
90+2′ Felix Emmanuel Tsimba получи жълт картон
ГООООЛ! Иван Орлинов Йорданов беше точен за отбора си 90+2′
86′ Felix Emmanuel Tsimba влезе на мястото на Крис Бедия
86′ Доминик Печ влезе на мястото на Едимилсон Фернандес
Иван Орлинов Йорданов влезе на мястото на Филип Калоч 78′
78′ Сандро Лаупер влезе на мястото на Армин Гигович
78′ С. Кордова влезе на мястото на Жоел Алмада Монтейро
Ивайло Чочев е сменен от Дерой Дуарте 78′
Сон е сменен от Станислав Иванов 64′
Ив Ерик Биле влезе на мястото на Бърнард Текпетей 64′
63′ Крис Бедия преодоля вратаря.
Жълт картон за Кайо Видал Роша 62′
53′ ГООООЛ! Кристиян Фаснахт беше точен за отбора си
45′ Rayan Raveloson отбеляза гол!
35′ Кристиян Фаснахт влезе на мястото на Дариан Малес
Петър Станич отбеляза гол! 26′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Go Ahead Eagles и Астън Вила

Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2 : 1
Астън Вила
Астън Вила
30%
Притежание на топката
70%
4
Точни удари
13
1
Неточни удари
5
21
Опасни атаки
99
13
Нарушения
9
1
Корнери
10
5
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: De Adelaarshorst

Състави

22
2 3 4 5
21 34
18 7 17
9
11
29 10 19
26 24
3 5 14 22
23
Jari de Busser 22 Jari de Busser
Mats Deijl 2 Mats Deijl
Герит Наубер 3 Герит Наубер
Йорис Крамер 4 Йорис Крамер
Дийн Джеймс 5 Дийн Джеймс
М. Меленщан 21 М. Меленщан
34
Рибонел Маргарет 18 Рибонел Маргарет
Якоб Бреум 7 Якоб Бреум
Матис Сурай 17 Матис Сурай
Милан Смит 9 Милан Смит
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Виктор Линдельоф 3 Виктор Линдельоф
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

89′ Робин Вайженберг получи жълт картон
83′ Робин Вайженберг влезе на мястото на Матис Сурай
83′ Evert Linthorst влезе на мястото на Y. Rahmouni
83′ Аске Аделгаард е сменен от Рибонел Маргарет
Емилиано Буендия не успя да преодолее вратаря. 79′
Джон Макгин влезе на мястото на Ламар Богард 76′
Дониел Мален е сменен от Оли Уоткинс 67′
Бубакар Камара влезе на мястото на Джейдън Санчо 67′
Морган Роджърс влезе на мястото на Виктор Линдельоф 66′
Мати Кеш влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 66′
61′ ГООООЛ! Mats Deijl беше точен за отбора си
42′ ГООООЛ! Матис Сурай беше точен за отбора си
39′ Кензо Гудмин влезе на мястото на Якоб Бреум
15′ Калвин Туигт е сменен от Герит Наубер
14′ Жълт картон за Герит Наубер
ГООООЛ! Еван Гесан беше точен за отбора си 4′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Фейенорд и Астън Вила

Фейенорд
Фейенорд
0 : 2
Астън Вила
Астън Вила
41%
Притежание на топката
59%
12
Точни удари
2
7
Неточни удари
4
47
Опасни атаки
34
17
Нарушения
10
8
Корнери
1
2
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadion Feijenoord

Състави

22
26 21 4 5
40 14 6
23 9 16
10
44 29 27
22 7
40 2 4 14
23
Тимон Веленройтер 22 Тимон Веленройтер
Givairo Read 26 Givairo Read
Анел Ахмедходжич 21 Анел Ахмедходжич
Шуто Абе 4 Шуто Абе
Гийс Смал 5 Гийс Смал
Лучано Валенте 40 Лучано Валенте
Сем Стейн 14 Сем Стейн
Хванг Ин-Бом 6 Хванг Ин-Бом
Анис Хадж Муса 23 Анис Хадж Муса
Аясе Уеда 9 Аясе Уеда
Лео Зауер 16 Лео Зауер
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Марко Бизо 40 Марко Бизо
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия

Срещата по минути

Жълт картон за Виктор Линдельоф 90+3′
Виктор Линдельоф е сменен от Мати Кеш 86′
Харви Елиът е сменен от Джон Макгин 86′
86′ Джордан Бос е сменен от Лучано Валенте
Жълт картон за Морган Роджърс 85′
85′ Сайл Ларин получи жълт картон
Марко Бизо получи жълт картон 82′
Джон Макгин отбеляза гол! 79′
Лукас Дигне влезе на мястото на Иън Маатсен 77′
75′ Сайл Ларин е сменен от Сем Стейн
71′ Aymen Sliti влезе на мястото на Лео Зауер
71′ Барт Нюкоп е сменен от Givairo Read
Дониел Мален е сменен от Емилиано Буендия 71′
Ламар Богард е сменен от Оли Уоткинс 71′
Емилиано Буендия отбеляза гол! 61′
49′ Жълт картон за Сем Стейн
46′ OUSSAMA TARGHALLINE е сменен от Хванг Ин-Бом
13′ Анел Ахмедходжич получи жълт картон

Статистики за двубоя от Лига Европа между ФКСБ и Йънг Бойс

ФКСБ
ФКСБ
0 : 2
Йънг Бойс
Йънг Бойс
51%
Притежание на топката
49%
6
Точни удари
14
11
Неточни удари
2
80
Опасни атаки
54
11
Нарушения
18
8
Корнери
3
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Arena Naţională

Състави

32
2 30 17 28
42 18
11 37 7
29 37
39 45 6 77
17 30 23 3
1
Стефан Търновану 32 Стефан Търновану
Валентин Крету 2 Валентин Крету
Сиябонга Нгезана 30 Сиябонга Нгезана
Михай Попеску 17 Михай Попеску
Григорий Пантеа 28 Григорий Пантеа
Баба Алхасан 42 Баба Алхасан
Малком Еджума 18 Малком Еджума
Давид Микулеску 11 Давид Микулеску
Октавиан Попеску 37 Октавиан Попеску
Денис Алибек 7 Денис Алибек
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Сандро Лаупер 30 Сандро Лаупер
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Армин Гигович 37 Армин Гигович

Срещата по минути

Танги Зукру влезе на мястото на Сандро Лаупер 87′
Felix Emmanuel Tsimba е сменен от Жоел Алмада Монтейро 87′
Джауен Хаджам получи жълт картон 82′
Доминик Печ влезе на мястото на Rayan Raveloson 71′
Кристиян Фаснахт е сменен от Дариан Малес 69′
68′ Г. Политически получи жълт картон
С. Кордова влезе на мястото на Крис Бедия 62′
59′ Г. Политически е сменен от Октавиан Попеску
Rayan Raveloson получи жълт картон 59′
46′ Дариус Олару е сменен от Мамаду Тиам
46′ Юри Сисоти е сменен от Давид Микулеску
46′ Даниел Бирлигеа влезе на мястото на Денис Алибек
Жоел Алмада Монтейро отбеляза гол! 36′
Жълт картон за Жоел Алмада Монтейро 34′
13′ Флорин Тънасе влезе на мястото на Малком Еджума
ГООООЛ! Жоел Алмада Монтейро беше точен за отбора си 11′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Астън Вила и Bologna

Астън Вила
Астън Вила
1 : 0
Bologna
Bologna
47%
Притежание на топката
53%
9
Точни удари
11
3
Неточни удари
6
33
Опасни атаки
37
16
Нарушения
14
8
Корнери
3
2
Засади
9
4-2-3-1
Формация
4-2-2-2
Стадион: Villa Park

Състави

40
2 4 14 22
7 44
29 27 10
17
9 21
10 28
19 8
20 41 26 22
1
Марко Бизо 40 Марко Бизо
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия
Дониел Мален 17 Дониел Мален
Лукаш Скорупски 1 Лукаш Скорупски
Надир Зортеа 20 Надир Зортеа
Мартин Витик 41 Мартин Витик
Джон Лукуми 26 Джон Лукуми
Харалампос Ликогианис 22 Харалампос Ликогианис
Люис Фъргюсън 19 Люис Фъргюсън
Ремо Фройлер 8 Ремо Фройлер
Федерико Бернардески 10 Федерико Бернардески
Николо Камбиаги 28 Николо Камбиаги
Сантяго Кастро 9 Сантяго Кастро
Йенс Одгаард 21 Йенс Одгаард

Срещата по минути

Джовани Фабиан е сменен от Йенс Одгаард 83′
Тийс Далинга е сменен от Сантяго Кастро 83′
75′ Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен
71′ Джон Макгин получи жълт картон
Джонатан Роу влезе на мястото на Николо Камбиаги 70′
Рикардо Орсолини влезе на мястото на Федерико Бернардески 70′
Емил Холм е сменен от Надир Зортеа 70′
68′ Оли Уоткинс не успя да преодолее вратаря.
Мартин Витик получи жълт картон 66′
Жълт картон за Джон Лукуми 66′
58′ Оли Уоткинс влезе на мястото на Дониел Мален
58′ Джейдън Санчо е сменен от Емилиано Буендия
42′ Мати Кеш получи жълт картон
13′ Джон Макгин отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Панатинайкос

Йънг Бойс
Йънг Бойс
1 : 4
Панатинайкос
Панатинайкос
59%
Притежание на топката
73%
13
Точни удари
9
6
Неточни удари
8
61
Опасни атаки
82
14
Нарушения
9
9
Корнери
7
3
Засади
0
4-4-2
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadion Wankdorf (Bern)

Състави

1
17 4 23 3
39 37 6 77
29 16
19
10 11 9
6 8
27 15 5 25
40
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Кристиян Фаснахт 16 Кристиян Фаснахт
Албан Лафонт 40 Албан Лафонт
Янис Коцирас 27 Янис Коцирас
Сверир Инги Ингасон 15 Сверир Инги Ингасон
Ахмед Туба 5 Ахмед Туба
Филип Младенович 25 Филип Младенович
Манолис Сиопис 6 Манолис Сиопис
Ренато Санчес 8 Ренато Санчес
Матеус Мартинс 10 Матеус Мартинс
Анастасиос Бакасетас 11 Анастасиос Бакасетас
Анас Зарури 9 Анас Зарури
Карол Швидерски 19 Карол Швидерски

Срещата по минути

90+1′ С. Кордова получи жълт картон
V. Taborda влезе на мястото на Анастасиос Бакасетас 85′
77′ Доминик Печ влезе на мястото на Кристиян Фаснахт
Чиривела влезе на мястото на Ренато Санчес 77′
Давиде Калабрия влезе на мястото на Матеус Мартинс 77′
77′ Райън Андрюс влезе на мястото на Саиди Янко
Георгиос Кириакопулос влезе на мястото на Анас Зарури 70′
Cyriel Dessers влезе на мястото на Карол Швидерски 70′
Анас Зарури отбеляза гол! 68′
67′ Rayan Raveloson влезе на мястото на Армин Гигович
67′ С. Кордова влезе на мястото на Крис Бедия
66′ Ебрима Коли влезе на мястото на Жоел Алмада Монтейро
25′ Саиди Янко отбеляза гол!
Анас Зарури отбеляза гол! 19′
ГООООЛ! Анас Зарури беше точен за отбора си 13′
Карол Швидерски отбеляза гол! 10′
Тагове:

астън вила съдия лига европа рефер йънг бойс георги кабаков първо място Мидтиланд

