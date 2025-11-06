Кирил Десподов и ПАОК пометоха Йънг Бойс

След като взе скалпа на Лудогорец, Йънг Бойс падна на колене пред Кирил Десподов и неговия ПАОК. Капитанът на националния отбор игра малко повече от час при разгрома с 4:0 в четвъртия кръг на Лига Европа.

Още в 6-ата минута швейцарците останаха с човек по-малко, а домакините бяха безмилостни, отбелязвайки четири безответни гола.

Така ПАОК записа седма поредна победа във всички турнири и втора в Лига Европа. Гърците са на десетата позиция във временното класиране с актив от 7 точки.

Кирил Десподов с два пропуска

Мачът за гостите от Швейцария започна по най-лошия възможен начин. Още в 6-ата минута Йънг Бойс остана с човек по-малко. Първоначално съдията показа жълт картон за грубото влизане на Армин Гигович, но изгони босненеца след преразглеждане на ситуацията.

ПАОК не успя да се възползва бързо от численото си предимство и не поведе още през първото полувреме. Най-доброто положение за гърците се откри пред Десподов. В 23-ата минута българинът остана очи в очи с Марвин Келър под рамката на Йънг Бойс, но прати топката високо над напречната греда.

Безмилостната втора част

След почивката ПАОК отвя десетимата от Йънг Бойс. Първи се разписа Алесандро Бианко в 54-ата минута. Четири минути по-късно Десподов отново остана сам срещу Келър и макар и този път да не успя да отбележи, принуди вратаря да се намеси решително.

Българинът напусна терена в 62-рата минута, а малко след това гърците избухнаха. В рамките на едва девет минути ПАОК реализира още три попадения. Точни бяха Йоргос Якумакис и Янис Константелиас, а бившият футболист на Челси Абдул Рахман Баба оформи крайното 4:0 петнадесет минути преди края.

ПАОК продължи впечатляващата си доминация у дома – вече 15 последователни победи, при това с 11 чисти мрежи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Лига Европа между ПАОК и Йънг Бойс

ПАОК 4 : 0 Йънг Бойс 65% Притежание на топката 35% 19 Точни удари 2 4 Неточни удари 5 64 Опасни атаки 30 10 Нарушения 10 7 Корнери 0 2 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stadio Toumbas Състави 99 3 4 5 21 22 8 77 65 11 7 9 16 10 7 45 37 17 4 30 3 1 99 Антонис Цифцис 3 Jonjoe Kenny 4 Alessandro Vogliacco 5 Йоанис Михайлидис 21 Баба Рахман 22 Алесандро Бианко 8 Суалихо Мейте 77 Кирил Десподов 65 Йоанис Константелиас 11 Тайсън 7 Йоргос Джакумакис 1 Марвин Келър 17 Саиди Янко 4 Танги Зукру 30 Сандро Лаупер 3 Джауен Хаджам 45 Rayan Raveloson 37 Армин Гигович 16 Кристиян Фаснахт 10 А. Санчес 7 Алън Вирджиний 9 С. Кордова Срещата по минути Райън Андрюс влезе на мястото на Саиди Янко 88′ 84′ Жълт картон за Alessandro Vogliacco 79′ Димитрис Пелкас влезе на мястото на Йоанис Константелиас 79′ Лука Иванушец влезе на мястото на Тайсън 79′ Федор Чалов е сменен от Йоргос Джакумакис 75′ Баба Рахман отбеляза гол! Крис Бедия е сменен от С. Кордова 75′ Ебрима Коли влезе на мястото на Кристиян Фаснахт 74′ 72′ ГООООЛ! Йоанис Константелиас беше точен за отбора си Жълт картон за Джауен Хаджам 70′ 67′ ГООООЛ! Йоргос Джакумакис беше точен за отбора си Доминик Печ е сменен от А. Санчес 66′ 66′ Магомед Оздоев е сменен от Алесандро Бианко Саиди Янко получи жълт картон 65′ 62′ Андрия Живкович влезе на мястото на Кирил Десподов 54′ ГООООЛ! Алесандро Бианко беше точен за отбора си Жоел Алмада Монтейро е сменен от Алън Вирджиний 46′ Rayan Raveloson получи жълт картон 37′ Армин Гигович e изгонен с директен червен картон 6′ Жълт картон за Армин Гигович 5′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Лил и ПАОК

Лил 3 : 4 ПАОК 65% Притежание на топката 35% 11 Точни удари 6 11 Неточни удари 2 60 Опасни атаки 22 7 Нарушения 15 13 Корнери 2 3 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stade Pierre-Mauroy Състави 1 22 3 23 24 28 21 27 11 7 29 9 77 65 14 2 8 3 16 5 21 99 1 Berke Özer 22 Тиаго Сантос Карвальо 3 Нейтън Нгой 23 Аиса Манди 24 Калвин Вердонк 28 Уго Рагубер 21 Бенджамин Андре 27 Феликс Корея 11 Осаме Сахрауи 7 29 Хамза Игаман 99 Антонис Цифцис 3 Jonjoe Kenny 16 Томаш Кендзьора 5 Йоанис Михайлидис 21 Баба Рахман 2 Мади Камара 8 Суалихо Мейте 77 Кирил Десподов 65 Йоанис Константелиас 14 Андрия Живкович 9 Федор Чалов Срещата по минути Йоргос Джакумакис получи жълт картон 90+5′ Жълт картон за Антонис Цифцис 90+2′ 88′ Хакон Харалдсон е сменен от Осаме Сахрауи Димитрис Пелкас влезе на мястото на Кирил Десподов 81′ 78′ Хамза Игаман отбеляза гол! ГООООЛ! Андрия Живкович беше точен за отбора си 74′ Пропуск на Андрия Живкович. 71′ 68′ Хамза Игаман отбеляза гол! Йоргос Джакумакис влезе на мястото на Федор Чалов 66′ 61′ Оливие Жиру е сменен от Феликс Корея 61′ Айюб Буади е сменен от Уго Рагубер 57′ ГООООЛ! Бенджамин Андре беше точен за отбора си 53′ Жълт картон за Уго Рагубер 46′ Томас Мюние е сменен от Тиаго Сантос Карвальо 46′ Шансел Мбемба влезе на мястото на Нейтън Нгой Жълт картон за Томаш Кендзьора 44′ ГООООЛ! Йоанис Константелиас беше точен за отбора си 42′ Жълт картон за Андрия Живкович 29′ ГООООЛ! Андрия Живкович беше точен за отбора си 23′ Суалихо Мейте отбеляза гол! 18′ Алесандро Бианко влезе на мястото на Мади Камара 16′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Лудогорец

Йънг Бойс 3 : 2 Лудогорец 59% Притежание на топката 41% 13 Точни удари 9 2 Неточни удари 6 46 Опасни атаки 32 9 Нарушения 9 3 Корнери 2 3 Засади 2 4-4-2 Формация 4-3-3 Стадион: Stadion Wankdorf (Bern) Състави 1 2 4 23 3 39 45 6 77 29 37 26 37 11 23 14 2 24 4 3 99 39 1 Марвин Келър 2 Райън Андрюс 4 Танги Зукру 23 Лорис Бенито 3 Джауен Хаджам 39 Дариан Малес 45 Rayan Raveloson 6 Едимилсон Фернандес 77 Жоел Алмада Монтейро 29 Крис Бедия 37 Армин Гигович 39 Хендрик Бонман 24 Оливие Вердон 4 Динис Алмейда 3 Антон Недялков 99 Станислав Иванов 23 Дерой Дуарте 14 Петър Станич 2 Джоел Андерсон 26 Филип Калоч 37 Бърнард Текпетей 11 Кайо Видал Роша Срещата по минути 90+3′ Жълт картон за Дарио Марзино 90+5′ Жълт картон за Кристиян Фаснахт 90+2′ Felix Emmanuel Tsimba получи жълт картон ГООООЛ! Иван Орлинов Йорданов беше точен за отбора си 90+2′ 86′ Felix Emmanuel Tsimba е сменен от Крис Бедия 86′ Доминик Печ влезе на мястото на Едимилсон Фернандес Иван Орлинов Йорданов влезе на мястото на Филип Калоч 78′ 78′ Сандро Лаупер влезе на мястото на Армин Гигович 78′ С. Кордова влезе на мястото на Жоел Алмада Монтейро Ивайло Чочев влезе на мястото на Дерой Дуарте 78′ Сон е сменен от Станислав Иванов 64′ Ив Ерик Биле е сменен от Бърнард Текпетей 64′ 63′ Крис Бедия прати топката в мрежата. Жълт картон за Кайо Видал Роша 62′ 53′ Кристиян Фаснахт отбеляза гол! 45′ Rayan Raveloson отбеляза гол! 35′ Кристиян Фаснахт влезе на мястото на Дариан Малес ГООООЛ! Петър Станич беше точен за отбора си 26′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Celta de Vigo и ПАОК

Celta de Vigo 3 : 1 ПАОК 63% Притежание на топката 37% 12 Точни удари 4 3 Неточни удари 1 40 Опасни атаки 26 9 Нарушения 13 5 Корнери 1 2 Засади 1 3-4-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Estadio de Balaídos Състави 13 12 2 20 17 14 6 3 10 7 19 7 77 2 65 22 27 23 4 5 21 1 13 Ionuț Radu 12 2 Карл Старфелт 20 Маркос Алонсо 17 Хавиер Руеда 14 Дамян Родригес 6 Ilaix moriba 3 Óscar Mingueza 10 Иаго Аспас 7 Борха Иглесиас 19 Уилиот Швеберг 1 Jiří pavlenka 23 Джоан Састре 4 Alessandro Vogliacco 5 Йоанис Михайлидис 21 Баба Рахман 22 Алесандро Бианко 27 Магомед Оздоев 77 Кирил Десподов 2 Мади Камара 65 Йоанис Константелиас 7 Йоргос Джакумакис Срещата по минути Жълт картон за Магомед Оздоев 90+2′ 83′ Javi Rodríguez е сменен от Хавиер Руеда 79′ Ilaix moriba получи жълт картон 74′ Брайън Зарагоса е сменен от Иаго Аспас Томаш Кендзьора влезе на мястото на Alessandro Vogliacco 74′ 74′ Пабло Дуран влезе на мястото на Уилиот Швеберг 70′ ГООООЛ! Уилиот Швеберг беше точен за отбора си Андрия Живкович влезе на мястото на Кирил Десподов 70′ Тайсън е сменен от Мади Камара 70′ 67′ Феран Ютгла е сменен от Борха Иглесиас 67′ Карлос Домингес е сменен от Óscar Mingueza Суалихо Мейте влезе на мястото на Алесандро Бианко 61′ Федор Чалов е сменен от Йоргос Джакумакис 61′ 53′ ГООООЛ! Борха Иглесиас беше точен за отбора си Жълт картон за Йоргос Джакумакис 51′ 45+2′ ГООООЛ! Иаго Аспас беше точен за отбора си 43′ Жълт картон за Уилиот Швеберг 41′ Жълт картон за Óscar Mingueza Йоргос Джакумакис отбеляза гол! 37′

Статистики за двубоя от Лига Европа между ФКСБ и Йънг Бойс

ФКСБ 0 : 2 Йънг Бойс 51% Притежание на топката 49% 6 Точни удари 14 11 Неточни удари 2 80 Опасни атаки 54 11 Нарушения 18 8 Корнери 3 1 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: Arena Naţională Състави 32 2 30 17 28 42 18 11 37 7 29 37 39 45 6 77 17 30 23 3 1 32 Стефан Търновану 2 Валентин Крету 30 Сиябонга Нгезана 17 Михай Попеску 28 Григорий Пантеа 42 Баба Алхасан 18 Малком Еджума 11 Давид Микулеску 37 Октавиан Попеску 7 Денис Алибек 1 Марвин Келър 17 Саиди Янко 30 Сандро Лаупер 23 Лорис Бенито 3 Джауен Хаджам 39 Дариан Малес 45 Rayan Raveloson 6 Едимилсон Фернандес 77 Жоел Алмада Монтейро 29 Крис Бедия 37 Армин Гигович Срещата по минути Танги Зукру влезе на мястото на Сандро Лаупер 87′ Felix Emmanuel Tsimba влезе на мястото на Жоел Алмада Монтейро 87′ Джауен Хаджам получи жълт картон 82′ Доминик Печ е сменен от Rayan Raveloson 71′ Кристиян Фаснахт влезе на мястото на Дариан Малес 69′ 68′ Жълт картон за Г. Политически С. Кордова е сменен от Крис Бедия 62′ 59′ Г. Политически е сменен от Октавиан Попеску Жълт картон за Rayan Raveloson 59′ 46′ Дариус Олару е сменен от Мамаду Тиам 46′ Юри Сисоти влезе на мястото на Давид Микулеску 46′ Даниел Бирлигеа влезе на мястото на Денис Алибек ГООООЛ! Жоел Алмада Монтейро беше точен за отбора си 36′ Жоел Алмада Монтейро получи жълт картон 34′ 13′ Флорин Тънасе е сменен от Малком Еджума Жоел Алмада Монтейро отбеляза гол! 11′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Панатинайкос

Йънг Бойс 1 : 4 Панатинайкос 59% Притежание на топката 73% 13 Точни удари 9 6 Неточни удари 8 61 Опасни атаки 82 14 Нарушения 9 9 Корнери 7 3 Засади 0 4-4-2 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stadion Wankdorf (Bern) Състави 1 17 4 23 3 39 37 6 77 29 16 19 10 11 9 6 8 27 15 5 25 40 1 Марвин Келър 17 Саиди Янко 4 Танги Зукру 23 Лорис Бенито 3 Джауен Хаджам 39 Дариан Малес 37 Армин Гигович 6 Едимилсон Фернандес 77 Жоел Алмада Монтейро 29 Крис Бедия 16 Кристиян Фаснахт 40 Албан Лафонт 27 Янис Коцирас 15 Сверир Инги Ингасон 5 Ахмед Туба 25 Филип Младенович 6 Манолис Сиопис 8 Ренато Санчес 10 Матеус Мартинс 11 Анастасиос Бакасетас 9 Анас Зарури 19 Карол Швидерски Срещата по минути 90+1′ Жълт картон за С. Кордова V. Taborda е сменен от Анастасиос Бакасетас 85′ 77′ Доминик Печ влезе на мястото на Кристиян Фаснахт Чиривела влезе на мястото на Ренато Санчес 77′ Давиде Калабрия влезе на мястото на Матеус Мартинс 77′ 77′ Райън Андрюс влезе на мястото на Саиди Янко Георгиос Кириакопулос влезе на мястото на Анас Зарури 70′ Cyriel Dessers влезе на мястото на Карол Швидерски 70′ Анас Зарури отбеляза гол! 68′ 67′ Rayan Raveloson влезе на мястото на Армин Гигович 67′ С. Кордова е сменен от Крис Бедия 66′ Ебрима Коли е сменен от Жоел Алмада Монтейро 25′ ГООООЛ! Саиди Янко беше точен за отбора си ГООООЛ! Анас Зарури беше точен за отбора си 19′ Анас Зарури отбеляза гол! 13′ ГООООЛ! Карол Швидерски беше точен за отбора си 10′

Статистики за двубоя от Лига Европа между ПАОК и Макаби Тел Евив