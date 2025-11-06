bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Кирил Десподов и ПАОК пометоха Йънг Бойс

Гърците със седма поредна победа във всички турнири

Кирил Десподов и ПАОК пометоха Йънг Бойс

След като взе скалпа на Лудогорец, Йънг Бойс падна на колене пред Кирил Десподов и неговия ПАОК. Капитанът на националния отбор игра малко повече от час при разгрома с 4:0 в четвъртия кръг на Лига Европа.

Още в 6-ата минута швейцарците останаха с човек по-малко, а домакините бяха безмилостни, отбелязвайки четири безответни гола.

Така ПАОК записа седма поредна победа във всички турнири и втора в Лига Европа. Гърците са на десетата позиция във временното класиране с актив от 7 точки. 

Кирил Десподов с два пропуска

Мачът за гостите от Швейцария започна по най-лошия възможен начин. Още в 6-ата минута Йънг Бойс остана с човек по-малко. Първоначално съдията показа жълт картон за грубото влизане на Армин Гигович, но изгони босненеца след преразглеждане на ситуацията.

ПАОК не успя да се възползва бързо от численото си предимство и не поведе още през първото полувреме. Най-доброто положение за гърците се откри пред Десподов. В 23-ата минута българинът остана очи в очи с Марвин Келър под рамката на Йънг Бойс, но прати топката високо над напречната греда.

Безмилостната втора част

След почивката ПАОК отвя десетимата от Йънг Бойс. Първи се разписа Алесандро Бианко в 54-ата минута. Четири минути по-късно Десподов отново остана сам срещу Келър и макар и този път да не успя да отбележи, принуди вратаря да се намеси решително.

Българинът напусна терена в 62-рата минута, а малко след това гърците избухнаха. В рамките на едва девет минути ПАОК реализира още три попадения. Точни бяха Йоргос Якумакис и Янис Константелиас, а бившият футболист на Челси Абдул Рахман Баба оформи крайното 4:0 петнадесет минути преди края.

ПАОК продължи впечатляващата си доминация у дома – вече 15 последователни победи, при това с 11 чисти мрежи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Лига Европа между ПАОК и Йънг Бойс

ПАОК
ПАОК
4 : 0
Йънг Бойс
Йънг Бойс
65%
Притежание на топката
35%
19
Точни удари
2
4
Неточни удари
5
64
Опасни атаки
30
10
Нарушения
10
7
Корнери
0
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadio Toumbas

Състави

99
3 4 5 21
22 8
77 65 11
7
9
16 10 7
45 37
17 4 30 3
1
Антонис Цифцис 99 Антонис Цифцис
Jonjoe Kenny 3 Jonjoe Kenny
Alessandro Vogliacco 4 Alessandro Vogliacco
Йоанис Михайлидис 5 Йоанис Михайлидис
Баба Рахман 21 Баба Рахман
Алесандро Бианко 22 Алесандро Бианко
Суалихо Мейте 8 Суалихо Мейте
Кирил Десподов 77 Кирил Десподов
Йоанис Константелиас 65 Йоанис Константелиас
Тайсън 11 Тайсън
Йоргос Джакумакис 7 Йоргос Джакумакис
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Сандро Лаупер 30 Сандро Лаупер
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Кристиян Фаснахт 16 Кристиян Фаснахт
А. Санчес 10 А. Санчес
Алън Вирджиний 7 Алън Вирджиний
С. Кордова 9 С. Кордова

Срещата по минути

Райън Андрюс влезе на мястото на Саиди Янко 88′
84′ Жълт картон за Alessandro Vogliacco
79′ Димитрис Пелкас влезе на мястото на Йоанис Константелиас
79′ Лука Иванушец влезе на мястото на Тайсън
79′ Федор Чалов е сменен от Йоргос Джакумакис
75′ Баба Рахман отбеляза гол!
Крис Бедия е сменен от С. Кордова 75′
Ебрима Коли влезе на мястото на Кристиян Фаснахт 74′
72′ ГООООЛ! Йоанис Константелиас беше точен за отбора си
Жълт картон за Джауен Хаджам 70′
67′ ГООООЛ! Йоргос Джакумакис беше точен за отбора си
Доминик Печ е сменен от А. Санчес 66′
66′ Магомед Оздоев е сменен от Алесандро Бианко
Саиди Янко получи жълт картон 65′
62′ Андрия Живкович влезе на мястото на Кирил Десподов
54′ ГООООЛ! Алесандро Бианко беше точен за отбора си
Жоел Алмада Монтейро е сменен от Алън Вирджиний 46′
Rayan Raveloson получи жълт картон 37′
Армин Гигович e изгонен с директен червен картон 6′
Жълт картон за Армин Гигович 5′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Лил и ПАОК

Лил
Лил
3 : 4
ПАОК
ПАОК
65%
Притежание на топката
35%
11
Точни удари
6
11
Неточни удари
2
60
Опасни атаки
22
7
Нарушения
15
13
Корнери
2
3
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stade Pierre-Mauroy

Състави

1
22 3 23 24
28 21
27 11 7
29
9
77 65 14
2 8
3 16 5 21
99
Berke Özer 1 Berke Özer
Тиаго Сантос Карвальо 22 Тиаго Сантос Карвальо
Нейтън Нгой 3 Нейтън Нгой
Аиса Манди 23 Аиса Манди
Калвин Вердонк 24 Калвин Вердонк
Уго Рагубер 28 Уго Рагубер
Бенджамин Андре 21 Бенджамин Андре
Феликс Корея 27 Феликс Корея
Осаме Сахрауи 11 Осаме Сахрауи
7
Хамза Игаман 29 Хамза Игаман
Антонис Цифцис 99 Антонис Цифцис
Jonjoe Kenny 3 Jonjoe Kenny
Томаш Кендзьора 16 Томаш Кендзьора
Йоанис Михайлидис 5 Йоанис Михайлидис
Баба Рахман 21 Баба Рахман
Мади Камара 2 Мади Камара
Суалихо Мейте 8 Суалихо Мейте
Кирил Десподов 77 Кирил Десподов
Йоанис Константелиас 65 Йоанис Константелиас
Андрия Живкович 14 Андрия Живкович
Федор Чалов 9 Федор Чалов

Срещата по минути

Йоргос Джакумакис получи жълт картон 90+5′
Жълт картон за Антонис Цифцис 90+2′
88′ Хакон Харалдсон е сменен от Осаме Сахрауи
Димитрис Пелкас влезе на мястото на Кирил Десподов 81′
78′ Хамза Игаман отбеляза гол!
ГООООЛ! Андрия Живкович беше точен за отбора си 74′
Пропуск на Андрия Живкович. 71′
68′ Хамза Игаман отбеляза гол!
Йоргос Джакумакис влезе на мястото на Федор Чалов 66′
61′ Оливие Жиру е сменен от Феликс Корея
61′ Айюб Буади е сменен от Уго Рагубер
57′ ГООООЛ! Бенджамин Андре беше точен за отбора си
53′ Жълт картон за Уго Рагубер
46′ Томас Мюние е сменен от Тиаго Сантос Карвальо
46′ Шансел Мбемба влезе на мястото на Нейтън Нгой
Жълт картон за Томаш Кендзьора 44′
ГООООЛ! Йоанис Константелиас беше точен за отбора си 42′
Жълт картон за Андрия Живкович 29′
ГООООЛ! Андрия Живкович беше точен за отбора си 23′
Суалихо Мейте отбеляза гол! 18′
Алесандро Бианко влезе на мястото на Мади Камара 16′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Лудогорец

Йънг Бойс
Йънг Бойс
3 : 2
Лудогорец
Лудогорец
59%
Притежание на топката
41%
13
Точни удари
9
2
Неточни удари
6
46
Опасни атаки
32
9
Нарушения
9
3
Корнери
2
3
Засади
2
4-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Stadion Wankdorf (Bern)

Състави

1
2 4 23 3
39 45 6 77
29 37
26 37 11
23 14 2
24 4 3 99
39
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Райън Андрюс 2 Райън Андрюс
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Станислав Иванов 99 Станислав Иванов
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Петър Станич 14 Петър Станич
Джоел Андерсон 2 Джоел Андерсон
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Бърнард Текпетей 37 Бърнард Текпетей
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша

Срещата по минути

90+3′ Жълт картон за Дарио Марзино
90+5′ Жълт картон за Кристиян Фаснахт
90+2′ Felix Emmanuel Tsimba получи жълт картон
ГООООЛ! Иван Орлинов Йорданов беше точен за отбора си 90+2′
86′ Felix Emmanuel Tsimba е сменен от Крис Бедия
86′ Доминик Печ влезе на мястото на Едимилсон Фернандес
Иван Орлинов Йорданов влезе на мястото на Филип Калоч 78′
78′ Сандро Лаупер влезе на мястото на Армин Гигович
78′ С. Кордова влезе на мястото на Жоел Алмада Монтейро
Ивайло Чочев влезе на мястото на Дерой Дуарте 78′
Сон е сменен от Станислав Иванов 64′
Ив Ерик Биле е сменен от Бърнард Текпетей 64′
63′ Крис Бедия прати топката в мрежата.
Жълт картон за Кайо Видал Роша 62′
53′ Кристиян Фаснахт отбеляза гол!
45′ Rayan Raveloson отбеляза гол!
35′ Кристиян Фаснахт влезе на мястото на Дариан Малес
ГООООЛ! Петър Станич беше точен за отбора си 26′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Celta de Vigo и ПАОК

Celta de Vigo
Celta de Vigo
3 : 1
ПАОК
ПАОК
63%
Притежание на топката
37%
12
Точни удари
4
3
Неточни удари
1
40
Опасни атаки
26
9
Нарушения
13
5
Корнери
1
2
Засади
1
3-4-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Estadio de Balaídos

Състави

13
12 2 20
17 14 6 3
10 7 19
7
77 2 65
22 27
23 4 5 21
1
Ionuț Radu 13 Ionuț Radu
12
Карл Старфелт 2 Карл Старфелт
Маркос Алонсо 20 Маркос Алонсо
Хавиер Руеда 17 Хавиер Руеда
Дамян Родригес 14 Дамян Родригес
Ilaix moriba 6 Ilaix moriba
Óscar Mingueza 3 Óscar Mingueza
Иаго Аспас 10 Иаго Аспас
Борха Иглесиас 7 Борха Иглесиас
Уилиот Швеберг 19 Уилиот Швеберг
Jiří pavlenka 1 Jiří pavlenka
Джоан Састре 23 Джоан Састре
Alessandro Vogliacco 4 Alessandro Vogliacco
Йоанис Михайлидис 5 Йоанис Михайлидис
Баба Рахман 21 Баба Рахман
Алесандро Бианко 22 Алесандро Бианко
Магомед Оздоев 27 Магомед Оздоев
Кирил Десподов 77 Кирил Десподов
Мади Камара 2 Мади Камара
Йоанис Константелиас 65 Йоанис Константелиас
Йоргос Джакумакис 7 Йоргос Джакумакис

Срещата по минути

Жълт картон за Магомед Оздоев 90+2′
83′ Javi Rodríguez е сменен от Хавиер Руеда
79′ Ilaix moriba получи жълт картон
74′ Брайън Зарагоса е сменен от Иаго Аспас
Томаш Кендзьора влезе на мястото на Alessandro Vogliacco 74′
74′ Пабло Дуран влезе на мястото на Уилиот Швеберг
70′ ГООООЛ! Уилиот Швеберг беше точен за отбора си
Андрия Живкович влезе на мястото на Кирил Десподов 70′
Тайсън е сменен от Мади Камара 70′
67′ Феран Ютгла е сменен от Борха Иглесиас
67′ Карлос Домингес е сменен от Óscar Mingueza
Суалихо Мейте влезе на мястото на Алесандро Бианко 61′
Федор Чалов е сменен от Йоргос Джакумакис 61′
53′ ГООООЛ! Борха Иглесиас беше точен за отбора си
Жълт картон за Йоргос Джакумакис 51′
45+2′ ГООООЛ! Иаго Аспас беше точен за отбора си
43′ Жълт картон за Уилиот Швеберг
41′ Жълт картон за Óscar Mingueza
Йоргос Джакумакис отбеляза гол! 37′

Статистики за двубоя от Лига Европа между ФКСБ и Йънг Бойс

ФКСБ
ФКСБ
0 : 2
Йънг Бойс
Йънг Бойс
51%
Притежание на топката
49%
6
Точни удари
14
11
Неточни удари
2
80
Опасни атаки
54
11
Нарушения
18
8
Корнери
3
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Arena Naţională

Състави

32
2 30 17 28
42 18
11 37 7
29 37
39 45 6 77
17 30 23 3
1
Стефан Търновану 32 Стефан Търновану
Валентин Крету 2 Валентин Крету
Сиябонга Нгезана 30 Сиябонга Нгезана
Михай Попеску 17 Михай Попеску
Григорий Пантеа 28 Григорий Пантеа
Баба Алхасан 42 Баба Алхасан
Малком Еджума 18 Малком Еджума
Давид Микулеску 11 Давид Микулеску
Октавиан Попеску 37 Октавиан Попеску
Денис Алибек 7 Денис Алибек
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Сандро Лаупер 30 Сандро Лаупер
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Армин Гигович 37 Армин Гигович

Срещата по минути

Танги Зукру влезе на мястото на Сандро Лаупер 87′
Felix Emmanuel Tsimba влезе на мястото на Жоел Алмада Монтейро 87′
Джауен Хаджам получи жълт картон 82′
Доминик Печ е сменен от Rayan Raveloson 71′
Кристиян Фаснахт влезе на мястото на Дариан Малес 69′
68′ Жълт картон за Г. Политически
С. Кордова е сменен от Крис Бедия 62′
59′ Г. Политически е сменен от Октавиан Попеску
Жълт картон за Rayan Raveloson 59′
46′ Дариус Олару е сменен от Мамаду Тиам
46′ Юри Сисоти влезе на мястото на Давид Микулеску
46′ Даниел Бирлигеа влезе на мястото на Денис Алибек
ГООООЛ! Жоел Алмада Монтейро беше точен за отбора си 36′
Жоел Алмада Монтейро получи жълт картон 34′
13′ Флорин Тънасе е сменен от Малком Еджума
Жоел Алмада Монтейро отбеляза гол! 11′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Панатинайкос

Йънг Бойс
Йънг Бойс
1 : 4
Панатинайкос
Панатинайкос
59%
Притежание на топката
73%
13
Точни удари
9
6
Неточни удари
8
61
Опасни атаки
82
14
Нарушения
9
9
Корнери
7
3
Засади
0
4-4-2
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadion Wankdorf (Bern)

Състави

1
17 4 23 3
39 37 6 77
29 16
19
10 11 9
6 8
27 15 5 25
40
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Кристиян Фаснахт 16 Кристиян Фаснахт
Албан Лафонт 40 Албан Лафонт
Янис Коцирас 27 Янис Коцирас
Сверир Инги Ингасон 15 Сверир Инги Ингасон
Ахмед Туба 5 Ахмед Туба
Филип Младенович 25 Филип Младенович
Манолис Сиопис 6 Манолис Сиопис
Ренато Санчес 8 Ренато Санчес
Матеус Мартинс 10 Матеус Мартинс
Анастасиос Бакасетас 11 Анастасиос Бакасетас
Анас Зарури 9 Анас Зарури
Карол Швидерски 19 Карол Швидерски

Срещата по минути

90+1′ Жълт картон за С. Кордова
V. Taborda е сменен от Анастасиос Бакасетас 85′
77′ Доминик Печ влезе на мястото на Кристиян Фаснахт
Чиривела влезе на мястото на Ренато Санчес 77′
Давиде Калабрия влезе на мястото на Матеус Мартинс 77′
77′ Райън Андрюс влезе на мястото на Саиди Янко
Георгиос Кириакопулос влезе на мястото на Анас Зарури 70′
Cyriel Dessers влезе на мястото на Карол Швидерски 70′
Анас Зарури отбеляза гол! 68′
67′ Rayan Raveloson влезе на мястото на Армин Гигович
67′ С. Кордова е сменен от Крис Бедия
66′ Ебрима Коли е сменен от Жоел Алмада Монтейро
25′ ГООООЛ! Саиди Янко беше точен за отбора си
ГООООЛ! Анас Зарури беше точен за отбора си 19′
Анас Зарури отбеляза гол! 13′
ГООООЛ! Карол Швидерски беше точен за отбора си 10′

Статистики за двубоя от Лига Европа между ПАОК и Макаби Тел Евив

ПАОК
ПАОК
0 : 0
Макаби Тел Евив
Макаби Тел Евив
55%
Притежание на топката
55%
13
Точни удари
14
5
Неточни удари
3
56
Опасни атаки
61
14
Нарушения
7
9
Корнери
11
1
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadio Toumbas

Състави

1
3 16 5 21
8 27
14 65 11
7
42
77 10 11
28 17
6 13 5 3
90
Jiří pavlenka 1 Jiří pavlenka
Jonjoe Kenny 3 Jonjoe Kenny
Томаш Кендзьора 16 Томаш Кендзьора
Йоанис Михайлидис 5 Йоанис Михайлидис
Баба Рахман 21 Баба Рахман
Суалихо Мейте 8 Суалихо Мейте
Магомед Оздоев 27 Магомед Оздоев
Андрия Живкович 14 Андрия Живкович
Йоанис Константелиас 65 Йоанис Константелиас
Тайсън 11 Тайсън
Йоргос Джакумакис 7 Йоргос Джакумакис
Рой Мишпати 90 Рой Мишпати
Тайрис Асанте 6 Тайрис Асанте
Раз Шломо 13 Раз Шломо
Мохамед Али Камара 5 Мохамед Али Камара
Рой Ревиво 3 Рой Ревиво
Исуф Сисоко 28 Исуф Сисоко
Кристиян Белич 17 Кристиян Белич
Ошер Давида 77 Ошер Давида
10
Сагив Джехезкел 11 Сагив Джехезкел
Дор Перец 42 Дор Перец

Срещата по минути

Жълт картон за Кристиян Белич 90+3′
Идо Шахар е сменен от Kervin Andrade 90+2′
Елад Мадмон е сменен от Сагив Джехезкел 90′
86′ Лука Иванушец е сменен от Йоанис Константелиас
Хелио Сандро Оливейра Алвес Варела е сменен от Ошер Давида 73′
Итамар Ной е сменен от Исуф Сисоко 73′
72′ Федор Чалов е сменен от Йоргос Джакумакис
66′ Кирил Десподов влезе на мястото на Тайсън
66′ Мади Камара е сменен от Магомед Оздоев
Жълт картон за Мохамед Али Камара 65′
Исуф Сисоко получи жълт картон 37′
24′ Жълт картон за Jonjoe Kenny
Тагове:

гърция България капитан швейцария паок йънг бойс лудогорец разгром Десподов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Българинът, към когото гледа целият свят (ВИДЕО)

Българинът, към когото гледа целият свят (ВИДЕО)
Хулиганът бил на дербито с жена си и децата

Хулиганът бил на дербито с жена си и децата
Кристиано Роналдо: Не си броя колите, около 40 са (СНИМКИ)

Кристиано Роналдо: Не си броя колите, около 40 са (СНИМКИ)
Вижте какво направи Весела Лечева в централата на МОК

Вижте какво направи Весела Лечева в централата на МОК

Последни новини

Желан от ЦСКА даде тон на Ференцварош за победа над Лудогорец

Желан от ЦСКА даде тон на Ференцварош за победа над Лудогорец
Димитър Митов записа суха мрежа в Европа

Димитър Митов записа суха мрежа в Европа
Българинът, към когото гледа целият свят (ВИДЕО)

Българинът, към когото гледа целият свят (ВИДЕО)
Българин стана световен шампион в Абу Даби

Българин стана световен шампион в Абу Даби
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV