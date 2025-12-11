bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кирил Десподов пред bTV: Радвам се, че съм в Разград (ВИДЕО)

Нападателят на ПАОК разкри какво си е казал с бившите си съотборници

Българският представител в Лига Европа Лудогорец посреща ПАОК в шестия кръг на втория по сила европейски клубен турнир. 

Мача може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG днес, 11 декември, от 19:00 ч.

А срещата ще е по-специална за... Кирил Десподов. Нападателят на ПАОК се завръща в предишния си футболен дом. Той бе част от Лудогорец от 2021 до 2023 г.

Да се завърнеш

"Хубаво е наистина да се върна на този прекрасен стадион. Имах три прекрасни години тук, запазих си отношенията с всички в клуба, уважаваме се взаимно. Доста хубави моменти претърпяхме заедно. Преминахме през шампионска титла, Купа на България, Суперкупа, спечелени трофеи. Много съм доволен от престоя си в Разград", каза Десподов пред bTV и добави:

Снимка: Lap.bg

"Чухме се с някои от футболистите, с хората в клуба. Още миналата година искахме да се паднем един срещу друг. Много бях щастлив. Радвам се, че съм тук. И с Недялков, и с Чочев, и с Терзиев, и преди с Тошко Неделев поддържаме контакти. Предстои един много хубав и тежък мач."

Класирането

Двата отбора се намират в подем, а това ще бъде първа среща между тях. ПАОК е вторият гръцки клуб, срещу който Лудогорец се изправя, като не е допускал загуба срещу Олимпиакос - с две равенства в квалификациите за Шампионска лига преди 4 години. ПАОК от своя страна е спечелил само два от шестте си мача срещу български опоненти (1 равенство и 3 загуби).

"Казах им, че ни очаква много тежък мач, труден мач с класни играчи и добре организиран клуб. Да не очакват, че ще се разходим и ще победим", категоричен е Десподов.

В момента Лудогорец е на 25-та позиция в класирането - само място под зоната на плейофите за осминафинал. 

ПАОК е 17-ти.

Гледайте Лудогорец - ПАОК, пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 19:00 ч. днес, 11 декември. 

Първият път на Кирил Десподов срещу Лудогорец в Европа! (ВИДЕО)

Лудогорец
срещу
ПАОК
11.12.2025 19:45
Тагове:

завръщане лига европа паок лудогорец кирил десподов

