Първият път на Кирил Десподов срещу Лудогорец в Европа! (ВИДЕО)

Сефте за Кирил Десподов срещу Лудогорец в евротурнирите. Капитанът на националния отбор и бивш такъв на „орлите“ гостува тази вечер на „Хювефарма Арена“ със своя ПАОК в шестия кръг на Лига Европа.

Това ще бъде третият отбор, с който Кирил Десподов се изправя срещу българския шампион, след като през годините го е правил както с ЦСКА, така и с Литекс.

Десподов vs. Лудогорец

Снимка: Reuters

Това ще бъде мач №19 за Десподов срещу разградчани. Българинът обаче не се радва на добър актив срещу бившия си клуб. В 18 мача Десподов има 7 загуби и има успех само в 22% от срещите - 4 победи. Този път обаче 29-годишният ас от Кресна за първи път излиза срещу Лудогорец с чуждестранен отбор, който се намира в невероятна форма.

Лудогорец победи Селта и изравни постижение на Барселона (ВИДЕО)

Високолетящите „орли“

Двата отбора се намират в подем, а това ще бъде първа среща между тях. ПАОК е вторият гръцки клуб, срещу който Лудогорец се изправя, като не е допускал загуба срещу Олимпиакос - с две равенства в квалификациите за Шампионска лига преди 4 години. ПАОК от своя страна е спечелил само два от шестте си мача срещу български опоненти (1 равенство и 3 загуби).

Снимка: Reuters

Лудогорец завърши 1:1 със Славия в понеделник - резултат, който запази серията им без загуба, но сложи край на четирите поредни победи. Успехът срещу Селта (3:2) им даде глътка въздух в Лига Европа, но остава фактът: „орлите“ имат само една победа в последните си шест мача в групите. Сега целта е достигане до елиминациите за първи път от 2019/20.

Снимка: Reuters

ПАОК пък пристига във форма. Гърците удариха Арис с 3:1 и вече пет мача не познават загубата. В Лига Европа формата им също е впечатляваща - 3 поредни мача без поражение (2 победи и 1 равенство), в които са отбелязали 9 гола.

Двуглавите орли“ трябва да се притесняват от един човек - Петър Станич. Със своя хеттрик при победата на Лудогорец над Селта миналия кръг, сърбинът оглавява класирането при голмайсторите във втория по сила турнир на континента с 5 попадения.

Снимка: Reuters

На този фон, треньорът на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо поиска девет точки в последните три мача от груповата фаза в Лига Европа. След ПАОК „зелените“ ще срещнат Ница и Рейнджърс.

„Културата ни е да сме на най-високо ниво във всеки двубой. ПАОК е по-различен тим от Селта, който победихме. Проникваме в линиите. Трябва не само да създаваме положения, но и да ги реализираме. След успеха срещу Селта отборът ни е много мотивиран.“

Британски гений ще променя тренировките на Лудогорец
Лудогорец
срещу
ПАОК
11.12.2025 19:45
