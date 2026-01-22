bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Лига Европа

Кой ще се смее и кой ще плаче? Лига Европа отново е тук!

Ето кои двубои може да гледате в каналите на bTV Media Group и VOYO.BG

След страхотните сблъсъци в Шампионската лига, следва Лига Европа! А bTV Media Group и онлайн платформата VOYO.BG ще ви предложат, както винаги, най-интригуващите мачове. 

Ето кои двубои може да гледате в нашите канали:

Фенербахче - Астън Вила (19:45, bTV Action, VOYO.BG)

За първи път от 1977 година тези два отбора се изправят един срещу друг. Тогава Астън Вила печели и двата мача, без да допуска гол. Фенербахче пък е спечелил само 1 от последните си 8 мача срещу английски отбори, докато Вила е загубил само 1 от шестте си предишни двубоя, което ясно говори за предимство за бирмингамци.

Снимка: Reuters

"Виланите" вече са си гарантирали място поне в елиминационната фаза, докато "фенерите" ще се борят за директно класиране към осминафиналите. А Унай Емери е на път да стане първият мениджър със 100 мача в Лига Европа, откакто вторият по сила европейски клубен турнир се казва така.

Болоня - Селтик (19:45, RING, VOYO.BG)

Селтик се изправя срещу трудно предизвикателство. Шотландският тим ще пътува до Италия - държава, от която не пази добри спомени. "Детелините" са спечелили само 7 от 33-те си мача срещу отбори от Ботуша, като само една от тези победи е била като гост.

Снимка: Reuters

Болоня пък ще се опита да спечели трети пореден мач в Лига Европа - постижение, което никога не се е случвало в историята на отбора.

Рома - Щутгарт (22:00, bTV Action, VOYO.BG)

След като загуби два от първите си три мача в Лига Европа този сезон, Рома успя да намери перфектната си форма в турнира и да се върне в борбата за топ 8. "Вълците" сега ще се стремят да си осигурят четири поредни победи в турнира за първи път от сезон 2020/21.

Интересното е, че формата на Щутгарт в Лига Европа са точно копие на тази на Рома. Двата отбора се срещат за първи път в историята, но Рома има самочувствие срещу немски съперници - само 2 загуби в последните 11 мача.

Снимка: Reuters

Селта - Лил (22:00, RING, VOYO.BG)

Двата отбора са с равни точки и еднаква голова разлика в Лига Европа, което означава, че този сблъсък ще е решаващ за един от двата отбора, които имат амбиции да намерят място в топ 8. Загубилият трябва да се примири с елиминации.

Победата на Селта над Ница с 2:1 бе първия мач на отбора от Виго срещу френски съперник от 2000 година. А също така в шестте мача на Селта до момента в Лига Европа са се вкарали поне по 3 гола, което подсказва за интригуващ двубой.

Снимка: Reuters

Фейенорд - Щурм Грац (19:45, VOYO.BG)

Фейенорд постигна победа с 6:0 при последния си домакински мач срещу Щурм Грац в груповата фаза на Лига Европа през сезон 2022/23 и сега отново ще се цели в подобен успех, още повече че разочарова с представянето си в турнира до момента и няма шансове да играе в елиминациите.

За Щурм Грац шансовете също са минимални, като отборът се намира само на точка пред нидерландския си съперник.

Динамо Загреб - ФКСБ (22:00, VOYO.BG)

Два балкански отбора с много история зад гърба си. Динамо Загреб побеждава в три от последните четири мача, като отбелязва поне по два гола, въпреки че последният сблъсък е през вече далечната 1993 година.

И двата отбора ще се борят за място в елиминациите, като в момента само 1 точка ги дели един от друг. За ФКСБ победата е задължителна, ако иска да си запази шансовете да продължи напред в Лига Европа.

Виктория Пилзен - Порто (19:45, VOYO.BG)

Порто се завръща в Чехия за първи път от сезон 2001/02. При победа "драконите" ще си осигуря място в топ 8 и ще пропуснат плейофите. Виктория Пилзен също ще се цели в трите точки, които да дадат повече шансове на отбора за топ 8.

Снимка: Reuters

Това е първи мач между тези два отбора в историята на турнира, а от състава на чехите липсват много ключови играчи.

Ференцварош - Панатинайкос (22:00, VOYO.BG)

Това е повторение на срещата между двата отбора от сезон 1965/66 на КЕШ, когато е последният сблъсък между двата тима. В момента Ференцварош се намира в топ 8, докато Панатинайкос има една цел - да избегне плейофите.

След назначаването на Рафаел Бенитес начело, Панатинайкос е спечелил 7 от 9 възможни точки в Лига Европа. Гръцките гиганти се доказаха като по-стабилни на чужд терен в турнира този сезон, като две от трите им гостувания донесоха победи.

Залцбург - Базел (22:00, VOYO.BG)

Залцбург вече е приел съдбата си, че отпада от Лига Европа, докато шансовете на Базел да продължи в турнира намаляват. Само с 6 точки швейцарският отбор трябва задължително да грабне победата, ако иска да продължи напред.

Тези отбори се срещаха преди това на осминафиналите на Лига Европа 2013/14, когато Базел спечели с 2:1 след нулево равенство в първия мач. Дали обаче сега ще успее отново да спечели?

Рома
срещу
Щутгард
22.01.2026 22:00
Фенербахче
срещу
Астън Вила
22.01.2026 19:45

Статистики за двубоя от Лига Европа между Базел и Астън Вила

Базел
Базел
1 : 2
Астън Вила
Астън Вила
43%
Притежание на топката
57%
7
Точни удари
6
4
Неточни удари
1
37
Опасни атаки
39
12
Нарушения
14
2
Корнери
4
7
Засади
1
4-1-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. Jakob-Park

Състави

1
6 32 24 31
5
11 22 14 7
10
17
29 10 19
26 24
2 4 3 12
40
Марвин Хиц 1 Марвин Хиц
Кейго Цунемото 6 Кейго Цунемото
Jonas Ajei Adjetey 32 Jonas Ajei Adjetey
Флавий Данилик 24 Флавий Данилик
Доминик Шмид 31 Доминик Шмид
Метиньо 5 Метиньо
Бени Траоре 11 Бени Траоре
Лео Лерой 22 Лео Лерой
14
Филип Отеле 7 Филип Отеле
Джердан Шакири 10 Джердан Шакири
Марко Бизо 40 Марко Бизо
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Виктор Линдельоф 3 Виктор Линдельоф
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Дониел Мален 17 Дониел Мален

Срещата по минути

Жълт картон за 87′
Жълт картон за Джон Макгин 87′
85′ Марин Шотичек влезе на мястото на Филип Отеле
85′ Мориц Брошински влезе на мястото на Лео Лерой
Езри Конса получи жълт картон 84′
80′ Жълт картон за Филип Отеле
Джон Макгин влезе на мястото на Дониел Мален 79′
75′ Ибрахим Салах влезе на мястото на Бени Траоре
74′ Коба Коиндреди влезе на мястото на Andrej Bacanin
72′ Жълт картон за Лео Лерой
Оли Уоткинс влезе на мястото на Джейдън Санчо 65′
Морган Роджърс е сменен от Емилиано Буендия 65′
Бубакар Камара влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 64′
62′ Албийски Айети е сменен от Джердан Шакири
ГООООЛ! Юри Тилеманс беше точен за отбора си 53′
Юри Тилеманс е сменен от Мати Кеш 46′
Жълт картон за Емилиано Буендия 35′
34′ ГООООЛ! Флавий Данилик беше точен за отбора си
Мати Кеш получи жълт картон 17′
Еван Гесан отбеляза гол! 12′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Селтик и Рома

Селтик
Селтик
0 : 3
Рома
Рома
57%
Притежание на топката
43%
6
Точни удари
9
3
Неточни удари
3
56
Опасни атаки
51
10
Нарушения
9
4
Корнери
4
3
Засади
8
3-4-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Celtic Park

Състави

1
6 5 63
13 42 41 23
27 38 8
11
18 92
19 8 61 2
23 5 22
99
Каспер Шмайхел 1 Каспер Шмайхел
Auston Trusty 6 Auston Trusty
Лиам Скейлс 5 Лиам Скейлс
Киърън Тиърни 63 Киърън Тиърни
Хюн-Джун Янг 13 Хюн-Джун Янг
Калъм Макгрегър 42 Калъм Макгрегър
Рео Хатате 41 Рео Хатате
Себастиан Тунекти 23 Себастиан Тунекти
Арне Енгелс 27 Арне Енгелс
Дайзен Маеда 38 Дайзен Маеда
Бенджамин Нигрен 8 Бенджамин Нигрен
Миле Свилар 99 Миле Свилар
Джанлука Манчини 23 Джанлука Манчини
Евън Н'Дика 5 Евън Н'Дика
Ермосо 22 Ермосо
Зеки Челик 19 Зеки Челик
Нийл Ел Айнауи 8 Нийл Ел Айнауи
Николо Писили 61 Николо Писили
Девин Ренш 2 Девин Ренш
Матиас Суле Малвано 18 Матиас Суле Малвано
Стефан Ел Шаарави 92 Стефан Ел Шаарави
Евън Фъргюсън 11 Евън Фъргюсън

Срещата по минути

Jan Ziółkowski получи жълт картон 88′
Анджелиньо е сменен от Николо Писили 85′
Jan Ziółkowski влезе на мястото на Ермосо 80′
Евън Н'Дика получи жълт картон 78′
77′ Мишел Анж Баликвиша влезе на мястото на Рео Хатате
Лоренцо Пелегрини влезе на мястото на Стефан Ел Шаарави 69′
Пауло Дибала влезе на мястото на Матиас Суле Малвано 69′
Леон Бейли влезе на мястото на Евън Фъргюсън 69′
62′ Антъни Ралстън влезе на мястото на Хюн-Джун Янг
46′ Kelechi Iheanacho е сменен от Бенджамин Нигрен
46′ Colby Donovan влезе на мястото на Киърън Тиърни
46′ Пауло Бернардо влезе на мястото на Дайзен Маеда
Матиас Суле Малвано получи жълт картон 45+5′
45+5′ Арне Енгелс пропусна от бялата точка.
Жълт картон за Стефан Ел Шаарави 45+4′
Ермосо получи жълт картон 45+3′
Евън Фъргюсън отбеляза гол! 45+1′
ГООООЛ! Евън Фъргюсън беше точен за отбора си 36′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Астън Вила и Йънг Бойс

Астън Вила
Астън Вила
2 : 1
Йънг Бойс
Йънг Бойс
61%
Притежание на топката
39%
11
Точни удари
4
8
Неточни удари
2
76
Опасни атаки
22
11
Нарушения
12
7
Корнери
0
1
Засади
6
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
26 3 14 22
24 8
29 27 19
17
9
39 16
17 45 13 3
4 30 23
1
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Виктор Линдельоф 3 Виктор Линдельоф
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Дониел Мален 17 Дониел Мален
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Сандро Лаупер 30 Сандро Лаупер
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Доминик Печ 13 Доминик Печ
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Кристиян Фаснахт 16 Кристиян Фаснахт
С. Кордова 9 С. Кордова

Срещата по минути

90+7′ Жълт картон за Иън Маатсен
Жоел Алмада Монтейро отбеляза гол! 90′
Грегъри Вютрих е сменен от Танги Зукру 82′
79′ Бубакар Камара влезе на мястото на Амаду Мвом Онана
ГООООЛ! Крис Бедия беше точен за отбора си 70′
Жоел Алмада Монтейро влезе на мястото на Кристиян Фаснахт 70′
Крис Бедия е сменен от С. Кордова 70′
А. Санчес е сменен от Rayan Raveloson 63′
Алън Вирджиний влезе на мястото на Дариан Малес 62′
61′ Жълт картон за Амаду Мвом Онана
60′ Оли Уоткинс влезе на мястото на Юри Тилеманс
60′ Езри Конса е сменен от Пау Торес
60′ Емилиано Буендия е сменен от Морган Роджърс
60′ Рос Баркли е сменен от Дониел Мален
Сандро Лаупер получи жълт картон 48′
42′ Дониел Мален отбеляза гол!
27′ ГООООЛ! Дониел Мален беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Лига Европа между Рома и Мидтиланд

Рома
Рома
2 : 1
Мидтиланд
Мидтиланд
54%
Притежание на топката
46%
8
Точни удари
9
5
Неточни удари
3
31
Опасни атаки
36
13
Нарушения
20
6
Корнери
6
2
Засади
2
3-4-2-1
Формация
3-4-3
Стадион: Stadio Olimpico

Състави

99
87 5 23
19 8 17 43
18 7
21
21 7 41
43 19 8 55
4 6 22
16
Миле Свилар 99 Миле Свилар
Даниеле Гхиларди 87 Даниеле Гхиларди
Евън Н'Дика 5 Евън Н'Дика
Джанлука Манчини 23 Джанлука Манчини
Зеки Челик 19 Зеки Челик
Нийл Ел Айнауи 8 Нийл Ел Айнауи
М. Коне 17 М. Коне
Уесли 43 Уесли
Матиас Суле Малвано 18 Матиас Суле Малвано
Лоренцо Пелегрини 7 Лоренцо Пелегрини
Пауло Дибала 21 Пауло Дибала
Елиас Олафсон 16 Елиас Олафсон
Усман Диао 4 Усман Диао
Мартин Ерлич 6 Мартин Ерлич
Мадс Бех Сьоренсен 22 Мадс Бех Сьоренсен
Кевин Мбабу 43 Кевин Мбабу
Педро Браво 19 Педро Браво
Филип Билинг 8 Филип Билинг
Виктор Йенсън 55 Виктор Йенсън
Денил Кастило 21 Денил Кастило
Франкулино Глуда Джу 7 Франкулино Глуда Джу
Микел Крюгер-Йонсен 41 Микел Крюгер-Йонсен

Срещата по минути

89′ Джанлука Манчини получи жълт картон
ГООООЛ! Паулиньо беше точен за отбора си 86′
Мадс Бех Сьоренсен получи жълт картон 85′
83′ Стефан Ел Шаарави отбеляза гол!
Жълт картон за Мартин Ерлич 80′
78′ Константинос Цимикас влезе на мястото на Зеки Челик
78′ Леон Бейли е сменен от Пауло Дибала
Жълт картон за Дарио Осорио 77′
Догухан Симсир влезе на мястото на Франкулино Глуда Джу 75′
Паулиньо е сменен от Виктор Йенсън 67′
62′ Стефан Ел Шаарави влезе на мястото на Лоренцо Пелегрини
62′ Евън Фъргюсън е сменен от Матиас Суле Малвано
Валдемар Бисков Андреасен е сменен от Денил Кастило 60′
52′ Брайън Кристанте получи жълт картон
Дарио Осорио влезе на мястото на Микел Крюгер-Йонсен 46′
Джуниор Брумадо е сменен от Педро Браво 46′
27′ Брайън Кристанте влезе на мястото на М. Коне
7′ Нийл Ел Айнауи отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Лига Европа между Астън Вила и Макаби Тел Евив

Астън Вила
Астън Вила
2 : 0
Макаби Тел Евив
Макаби Тел Евив
66%
Притежание на топката
34%
10
Точни удари
5
3
Неточни удари
1
37
Опасни атаки
21
12
Нарушения
18
3
Корнери
1
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
3 4 14 22
26 24
29 27 19
17
19
77 42 29
28 30
6 13 5 3
90
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Виктор Линдельоф 3 Виктор Линдельоф
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Дониел Мален 17 Дониел Мален
Рой Мишпати 90 Рой Мишпати
Тайрис Асанте 6 Тайрис Асанте
Раз Шломо 13 Раз Шломо
Мохамед Али Камара 5 Мохамед Али Камара
Рой Ревиво 3 Рой Ревиво
Исуф Сисоко 28 Исуф Сисоко
Итамар Ной 30 Итамар Ной
Ошер Давида 77 Ошер Давида
Дор Перец 42 Дор Перец
Хелио Сандро Оливейра Алвес Варела 29 Хелио Сандро Оливейра Алвес Варела
Елад Мадмон 19 Елад Мадмон

Срещата по минути

Йон Николаеску влезе на мястото на Хелио Сандро Оливейра Алвес Варела 78′
Кервин Андраде е сменен от Дор Перец 78′
75′ Юри Тилеманс влезе на мястото на Джейдън Санчо
75′ Джон Макгин влезе на мястото на Амаду Мвом Онана
74′ Емилиано Буендия е сменен от Еван Гесан
64′ Оли Уоткинс е сменен от Морган Роджърс
64′ Бубакар Камара влезе на мястото на Пау Торес
Идо Шахар е сменен от Итамар Ной 60′
Сагив Джехезкел влезе на мястото на Ошер Давида 60′
59′ Дониел Мален се разписа.
45+1′ Иън Маатсен отбеляза гол!
Исуф Сисоко получи жълт картон 37′
Жълт картон за Итамар Ной 29′
Ейтор Мариньо дос Сантуш е сменен от Мохамед Али Камара 14′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Рейнджърс и Рома

Рейнджърс
Рейнджърс
0 : 2
Рома
Рома
40%
Притежание на топката
60%
9
Точни удари
10
2
Неточни удари
4
30
Опасни атаки
42
11
Нарушения
17
2
Корнери
6
2
Засади
3
3-4-2-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Ibrox Stadium

Състави

1
2 5 24
3 8 43 30
23 47
9
9
18 7
19 4 8 12
23 5 22
99
Джак Бътланд 1 Джак Бътланд
Джеймс Таверние 2 Джеймс Таверние
Джон Сутар 5 Джон Сутар
Насер Якуба Джига 24 Насер Якуба Джига
Макс Аарони 3 Макс Аарони
Конър Барън 8 Конър Барън
Николас Раскин 43 Николас Раскин
Джейдън Мегома 30 Джейдън Мегома
Djeidi Gassama 23 Djeidi Gassama
Майки Мур 47 Майки Мур
Юсеф Рамало Чермити 9 Юсеф Рамало Чермити
Миле Свилар 99 Миле Свилар
Джанлука Манчини 23 Джанлука Манчини
Евън Н'Дика 5 Евън Н'Дика
Ермосо 22 Ермосо
Зеки Челик 19 Зеки Челик
Брайън Кристанте 4 Брайън Кристанте
Нийл Ел Айнауи 8 Нийл Ел Айнауи
Константинос Цимикас 12 Константинос Цимикас
Матиас Суле Малвано 18 Матиас Суле Малвано
Лоренцо Пелегрини 7 Лоренцо Пелегрини
Артьом Довбик 9 Артьом Довбик

Срещата по минути

Николо Писили влезе на мястото на Артьом Довбик 86′
81′ Финдли Къртис влезе на мястото на Майки Мур
Уесли влезе на мястото на Зеки Челик 73′
Девин Ренш е сменен от Константинос Цимикас 73′
73′ Божан Миовски влезе на мястото на Юсеф Рамало Чермити
Стефан Ел Шаарави е сменен от Лоренцо Пелегрини 66′
М. Коне влезе на мястото на Матиас Суле Малвано 66′
61′ М. Диоманде влезе на мястото на Николас Раскин
61′ Данило влезе на мястото на Djeidi Gassama
46′ Тело Аасгаард влезе на мястото на Джейдън Мегома
ГООООЛ! Лоренцо Пелегрини беше точен за отбора си 36′
Матиас Суле Малвано отбеляза гол! 13′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Рома и Виктория Пилзен

Рома
Рома
1 : 2
Виктория Пилзен
Виктория Пилзен
68%
Притежание на топката
32%
13
Точни удари
4
7
Неточни удари
2
75
Опасни атаки
30
12
Нарушения
19
10
Корнери
3
1
Засади
2
3-4-2-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Stadio Olimpico

Състави

99
24 23 22
19 8 17 43
21 18
9
17
99 6 18 80
5
22 40 21 19
23
Миле Свилар 99 Миле Свилар
Jan Ziółkowski 24 Jan Ziółkowski
Джанлука Манчини 23 Джанлука Манчини
Ермосо 22 Ермосо
Зеки Челик 19 Зеки Челик
Нийл Ел Айнауи 8 Нийл Ел Айнауи
М. Коне 17 М. Коне
Уесли 43 Уесли
Пауло Дибала 21 Пауло Дибала
Матиас Суле Малвано 18 Матиас Суле Малвано
Артьом Довбик 9 Артьом Довбик
Мартин Йедличка 23 Мартин Йедличка
Ян Палуска 22 Ян Палуска
Сампсън Две 40 Сампсън Две
Вацлав Йемелка 21 Вацлав Йемелка
Cheick Souare 19 Cheick Souare
5
Амар Мемич 99 Амар Мемич
Лукаш Черв 6 Лукаш Черв
Томаш Ладо 18 Томаш Ладо
Принц Квабена Аду 80 Принц Квабена Аду
Рафиу Дуросинми 17 Рафиу Дуросинми

Срещата по минути

Сампсън Две получи жълт картон 90+5′
Денис Вишински получи жълт картон 90+6′
Адриан Желкович е сменен от K. Spáčil 81′
James Bello е сменен от Принц Квабена Аду 81′
80′ Жълт картон за Джанлука Манчини
Лукаш Черв получи жълт картон 75′
74′ Евън Н'Дика е сменен от Матиас Суле Малвано
74′ Евън Фъргюсън влезе на мястото на Артьом Довбик
Милан Хавел влезе на мястото на Ян Палуска 68′
67′ Леон Бейли е сменен от Зеки Челик
Жълт картон за K. Spáčil 67′
Денис Вишински е сменен от Томаш Ладо 65′
Светозар Маркович влезе на мястото на Вацлав Йемелка 65′
Cheick Souare получи жълт картон 60′
56′ Жълт картон за Зеки Челик
54′ Пауло Дибала превърна дузпата в гол.
46′ Николо Писили е сменен от М. Коне
30′ Стефан Ел Шаарави е сменен от Jan Ziółkowski
Жълт картон за Рафиу Дуросинми 30′
Cheick Souare отбеляза гол! 22′
ГООООЛ! Принц Квабена Аду беше точен за отбора си 20′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Go Ahead Eagles и Астън Вила

Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2 : 1
Астън Вила
Астън Вила
30%
Притежание на топката
70%
4
Точни удари
13
1
Неточни удари
5
21
Опасни атаки
99
13
Нарушения
9
1
Корнери
10
5
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: De Adelaarshorst

Състави

22
2 3 4 5
21 34
18 7 17
9
11
29 10 19
26 24
3 5 14 22
23
Jari de Busser 22 Jari de Busser
Mats Deijl 2 Mats Deijl
Герит Наубер 3 Герит Наубер
Йорис Крамер 4 Йорис Крамер
Дийн Джеймс 5 Дийн Джеймс
М. Меленщан 21 М. Меленщан
34
Рибонел Маргарет 18 Рибонел Маргарет
Якоб Бреум 7 Якоб Бреум
Матис Сурай 17 Матис Сурай
Милан Смит 9 Милан Смит
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Виктор Линдельоф 3 Виктор Линдельоф
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Ламар Богард 26 Ламар Богард
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

89′ Жълт картон за Робин Вайженберг
83′ Робин Вайженберг е сменен от Матис Сурай
83′ Evert Linthorst е сменен от Y. Rahmouni
83′ Аске Аделгаард влезе на мястото на Рибонел Маргарет
Пропуск на Емилиано Буендия. 79′
Джон Макгин е сменен от Ламар Богард 76′
Дониел Мален влезе на мястото на Оли Уоткинс 67′
Бубакар Камара влезе на мястото на Джейдън Санчо 67′
Морган Роджърс влезе на мястото на Виктор Линдельоф 66′
Мати Кеш влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 66′
61′ Mats Deijl отбеляза гол!
42′ Матис Сурай отбеляза гол!
39′ Кензо Гудмин е сменен от Якоб Бреум
15′ Калвин Туигт влезе на мястото на Герит Наубер
14′ Герит Наубер получи жълт картон
Еван Гесан отбеляза гол! 4′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Фейенорд и Астън Вила

Фейенорд
Фейенорд
0 : 2
Астън Вила
Астън Вила
41%
Притежание на топката
59%
12
Точни удари
2
7
Неточни удари
4
47
Опасни атаки
34
17
Нарушения
10
8
Корнери
1
2
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadion Feijenoord

Състави

22
26 21 4 5
40 14 6
23 9 16
10
44 29 27
22 7
40 2 4 14
23
Тимон Веленройтер 22 Тимон Веленройтер
Givairo Read 26 Givairo Read
Анел Ахмедходжич 21 Анел Ахмедходжич
Шуто Абе 4 Шуто Абе
Гийс Смал 5 Гийс Смал
Лучано Валенте 40 Лучано Валенте
Сем Стейн 14 Сем Стейн
Хванг Ин-Бом 6 Хванг Ин-Бом
Анис Хадж Муса 23 Анис Хадж Муса
Аясе Уеда 9 Аясе Уеда
Лео Зауер 16 Лео Зауер
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Марко Бизо 40 Марко Бизо
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия

Срещата по минути

Виктор Линдельоф получи жълт картон 90+3′
Виктор Линдельоф е сменен от Мати Кеш 86′
Харви Елиът е сменен от Джон Макгин 86′
86′ Джордан Бос влезе на мястото на Лучано Валенте
Морган Роджърс получи жълт картон 85′
85′ Жълт картон за Сайл Ларин
Жълт картон за Марко Бизо 82′
Джон Макгин отбеляза гол! 79′
Лукас Дигне влезе на мястото на Иън Маатсен 77′
75′ Сайл Ларин е сменен от Сем Стейн
71′ Aymen Sliti е сменен от Лео Зауер
71′ Барт Нюкоп е сменен от Givairo Read
Дониел Мален влезе на мястото на Емилиано Буендия 71′
Ламар Богард е сменен от Оли Уоткинс 71′
ГООООЛ! Емилиано Буендия беше точен за отбора си 61′
49′ Жълт картон за Сем Стейн
46′ OUSSAMA TARGHALLINE влезе на мястото на Хванг Ин-Бом
13′ Жълт картон за Анел Ахмедходжич

Статистики за двубоя от Лига Европа между Рома и Лил

Рома
Рома
0 : 1
Лил
Лил
50%
Притежание на топката
50%
13
Точни удари
8
7
Неточни удари
1
68
Опасни атаки
44
19
Нарушения
13
6
Корнери
3
0
Засади
1
3-4-1-2
Формация
4-4-2
Стадион: Stadio Olimpico

Състави

99
19 5 22
43 4 8 12
7
18 11
10 9
27 6 32 11
12 18 23 24
1
Миле Свилар 99 Миле Свилар
Зеки Челик 19 Зеки Челик
Евън Н'Дика 5 Евън Н'Дика
Ермосо 22 Ермосо
Уесли 43 Уесли
Брайън Кристанте 4 Брайън Кристанте
Нийл Ел Айнауи 8 Нийл Ел Айнауи
Константинос Цимикас 12 Константинос Цимикас
Лоренцо Пелегрини 7 Лоренцо Пелегрини
Матиас Суле Малвано 18 Матиас Суле Малвано
Евън Фъргюсън 11 Евън Фъргюсън
Berke Özer 1 Berke Özer
Томас Мюние 12 Томас Мюние
Шансел Мбемба 18 Шансел Мбемба
Аиса Манди 23 Аиса Манди
Калвин Вердонк 24 Калвин Вердонк
Феликс Корея 27 Феликс Корея
Набил Бенталеб 6 Набил Бенталеб
Айюб Буади 32 Айюб Буади
Осаме Сахрауи 11 Осаме Сахрауи
Хакон Харалдсон 10 Хакон Харалдсон
Оливие Жиру 9 Оливие Жиру

Срещата по минути

Berke Özer получи жълт картон 90+3′
Нгалайел Мукау влезе на мястото на Осаме Сахрауи 90′
85′ Пропуск на Матиас Суле Малвано.
85′ Матиас Суле Малвано не отбеляза.
Аиса Манди получи жълт картон 81′
78′ Артьом Довбик е сменен от Евън Фъргюсън
Ромен Перо е сменен от Калвин Вердонк 69′
69′ М. Коне влезе на мястото на Брайън Кристанте
Матиас Фернандес Пардо влезе на мястото на Хакон Харалдсон 63′
Хамза Игаман е сменен от Оливие Жиру 63′
Бенджамин Андре е сменен от Набил Бенталеб 62′
Айюб Буади получи жълт картон 61′
55′ Стефан Ел Шаарави е сменен от Лоренцо Пелегрини
55′ Джанлука Манчини влезе на мястото на Ермосо
46′ Девин Ренш е сменен от Константинос Цимикас
Калвин Вердонк получи жълт картон 9′
ГООООЛ! Хакон Харалдсон беше точен за отбора си 6′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Астън Вила и Bologna

Астън Вила
Астън Вила
1 : 0
Bologna
Bologna
47%
Притежание на топката
53%
9
Точни удари
11
3
Неточни удари
6
33
Опасни атаки
37
16
Нарушения
14
8
Корнери
3
2
Засади
9
4-2-3-1
Формация
4-2-2-2
Стадион: Villa Park

Състави

40
2 4 14 22
7 44
29 27 10
17
9 21
10 28
19 8
20 41 26 22
1
Марко Бизо 40 Марко Бизо
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Еван Гесан 29 Еван Гесан
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия
Дониел Мален 17 Дониел Мален
Лукаш Скорупски 1 Лукаш Скорупски
Надир Зортеа 20 Надир Зортеа
Мартин Витик 41 Мартин Витик
Джон Лукуми 26 Джон Лукуми
Харалампос Ликогианис 22 Харалампос Ликогианис
Люис Фъргюсън 19 Люис Фъргюсън
Ремо Фройлер 8 Ремо Фройлер
Федерико Бернардески 10 Федерико Бернардески
Николо Камбиаги 28 Николо Камбиаги
Сантяго Кастро 9 Сантяго Кастро
Йенс Одгаард 21 Йенс Одгаард

Срещата по минути

Джовани Фабиан влезе на мястото на Йенс Одгаард 83′
Тийс Далинга е сменен от Сантяго Кастро 83′
75′ Лукас Дигне влезе на мястото на Иън Маатсен
71′ Жълт картон за Джон Макгин
Джонатан Роу влезе на мястото на Николо Камбиаги 70′
Рикардо Орсолини е сменен от Федерико Бернардески 70′
Емил Холм е сменен от Надир Зортеа 70′
68′ Оли Уоткинс пропусна от бялата точка.
Мартин Витик получи жълт картон 66′
Джон Лукуми получи жълт картон 66′
58′ Оли Уоткинс влезе на мястото на Дониел Мален
58′ Джейдън Санчо влезе на мястото на Емилиано Буендия
42′ Мати Кеш получи жълт картон
13′ Джон Макгин отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Лига Европа между Ница и Рома

Ница
Ница
1 : 2
Рома
Рома
43%
Притежание на топката
57%
3
Точни удари
7
4
Неточни удари
6
46
Опасни атаки
62
9
Нарушения
19
3
Корнери
5
2
Засади
3
3-5-2
Формация
3-4-2-1
Стадион: Allianz Riviera

Състави

80
33 28 4
20 6 24 8 26
90 7
9
18 92
2 8 17 12
19 23 5
99
Yehvann Diouf 80 Yehvann Diouf
Антоан Менди 33 Антоан Менди
28
Данте 4 Данте
Том Луше 20 Том Луше
Хичам Будауи 6 Хичам Будауи
Чарлз Ванхаут 24 Чарлз Ванхаут
Морган Сансън 8 Морган Сансън
Мелвин Бард 26 Мелвин Бард
Кевин Карлос Оморуи 90 Кевин Карлос Оморуи
Jérémie Boga 7 Jérémie Boga
Миле Свилар 99 Миле Свилар
Зеки Челик 19 Зеки Челик
Джанлука Манчини 23 Джанлука Манчини
Евън Н'Дика 5 Евън Н'Дика
Девин Ренш 2 Девин Ренш
Нийл Ел Айнауи 8 Нийл Ел Айнауи
М. Коне 17 М. Коне
Константинос Цимикас 12 Константинос Цимикас
Матиас Суле Малвано 18 Матиас Суле Малвано
Стефан Ел Шаарави 92 Стефан Ел Шаарави
Артьом Довбик 9 Артьом Довбик

Срещата по минути

Жълт картон за Ермосо 88′
Ермосо влезе на мястото на Девин Ренш 83′
80′ Мохамед-Али Чо е сменен от Jérémie Boga
80′ Али Абди е сменен от Мелвин Бард
Константинос Цимикас получи жълт картон 79′
77′ Хладнокръвно изпълнение на Терем Мофи.
Николо Писили е сменен от Матиас Суле Малвано 69′
Евън Фъргюсън влезе на мястото на Артьом Довбик 69′
Брайън Кристанте влезе на мястото на М. Коне 69′
63′ Терем Мофи е сменен от Кевин Карлос Оморуи
62′ Софиян Диоп влезе на мястото на Морган Сансън
62′ Джонатан Клаус влезе на мястото на Хичам Будауи
Джанлука Манчини отбеляза гол! 55′
ГООООЛ! Евън Н'Дика беше точен за отбора си 52′
Лоренцо Пелегрини влезе на мястото на Стефан Ел Шаарави 46′
Жълт картон за Евън Н'Дика 41′
Жълт картон за Нийл Ел Айнауи 41′
Жълт картон за М. Коне 27′
