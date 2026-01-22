Кой ще се смее и кой ще плаче? Лига Европа отново е тук!

След страхотните сблъсъци в Шампионската лига, следва Лига Европа! А bTV Media Group и онлайн платформата VOYO.BG ще ви предложат, както винаги, най-интригуващите мачове.

Ето кои двубои може да гледате в нашите канали:

Фенербахче - Астън Вила (19:45, bTV Action, VOYO.BG)

За първи път от 1977 година тези два отбора се изправят един срещу друг. Тогава Астън Вила печели и двата мача, без да допуска гол. Фенербахче пък е спечелил само 1 от последните си 8 мача срещу английски отбори, докато Вила е загубил само 1 от шестте си предишни двубоя, което ясно говори за предимство за бирмингамци.

Снимка: Reuters

"Виланите" вече са си гарантирали място поне в елиминационната фаза, докато "фенерите" ще се борят за директно класиране към осминафиналите. А Унай Емери е на път да стане първият мениджър със 100 мача в Лига Европа, откакто вторият по сила европейски клубен турнир се казва така.

Болоня - Селтик (19:45, RING, VOYO.BG)

Селтик се изправя срещу трудно предизвикателство. Шотландският тим ще пътува до Италия - държава, от която не пази добри спомени. "Детелините" са спечелили само 7 от 33-те си мача срещу отбори от Ботуша, като само една от тези победи е била като гост.

Снимка: Reuters

Болоня пък ще се опита да спечели трети пореден мач в Лига Европа - постижение, което никога не се е случвало в историята на отбора.

Рома - Щутгарт (22:00, bTV Action, VOYO.BG)

След като загуби два от първите си три мача в Лига Европа този сезон, Рома успя да намери перфектната си форма в турнира и да се върне в борбата за топ 8. "Вълците" сега ще се стремят да си осигурят четири поредни победи в турнира за първи път от сезон 2020/21.

Интересното е, че формата на Щутгарт в Лига Европа са точно копие на тази на Рома. Двата отбора се срещат за първи път в историята, но Рома има самочувствие срещу немски съперници - само 2 загуби в последните 11 мача.

Снимка: Reuters

Селта - Лил (22:00, RING, VOYO.BG)

Двата отбора са с равни точки и еднаква голова разлика в Лига Европа, което означава, че този сблъсък ще е решаващ за един от двата отбора, които имат амбиции да намерят място в топ 8. Загубилият трябва да се примири с елиминации.

Победата на Селта над Ница с 2:1 бе първия мач на отбора от Виго срещу френски съперник от 2000 година. А също така в шестте мача на Селта до момента в Лига Европа са се вкарали поне по 3 гола, което подсказва за интригуващ двубой.

Снимка: Reuters

Фейенорд - Щурм Грац (19:45, VOYO.BG)

Фейенорд постигна победа с 6:0 при последния си домакински мач срещу Щурм Грац в груповата фаза на Лига Европа през сезон 2022/23 и сега отново ще се цели в подобен успех, още повече че разочарова с представянето си в турнира до момента и няма шансове да играе в елиминациите.

За Щурм Грац шансовете също са минимални, като отборът се намира само на точка пред нидерландския си съперник.

Динамо Загреб - ФКСБ (22:00, VOYO.BG)

Два балкански отбора с много история зад гърба си. Динамо Загреб побеждава в три от последните четири мача, като отбелязва поне по два гола, въпреки че последният сблъсък е през вече далечната 1993 година.

И двата отбора ще се борят за място в елиминациите, като в момента само 1 точка ги дели един от друг. За ФКСБ победата е задължителна, ако иска да си запази шансовете да продължи напред в Лига Европа.

Виктория Пилзен - Порто (19:45, VOYO.BG)

Порто се завръща в Чехия за първи път от сезон 2001/02. При победа "драконите" ще си осигуря място в топ 8 и ще пропуснат плейофите. Виктория Пилзен също ще се цели в трите точки, които да дадат повече шансове на отбора за топ 8.

Снимка: Reuters

Това е първи мач между тези два отбора в историята на турнира, а от състава на чехите липсват много ключови играчи.

Ференцварош - Панатинайкос (22:00, VOYO.BG)

Това е повторение на срещата между двата отбора от сезон 1965/66 на КЕШ, когато е последният сблъсък между двата тима. В момента Ференцварош се намира в топ 8, докато Панатинайкос има една цел - да избегне плейофите.

След назначаването на Рафаел Бенитес начело, Панатинайкос е спечелил 7 от 9 възможни точки в Лига Европа. Гръцките гиганти се доказаха като по-стабилни на чужд терен в турнира този сезон, като две от трите им гостувания донесоха победи.

Залцбург - Базел (22:00, VOYO.BG)

Залцбург вече е приел съдбата си, че отпада от Лига Европа, докато шансовете на Базел да продължи в турнира намаляват. Само с 6 точки швейцарският отбор трябва задължително да грабне победата, ако иска да продължи напред.

Тези отбори се срещаха преди това на осминафиналите на Лига Европа 2013/14, когато Базел спечели с 2:1 след нулево равенство в първия мач. Дали обаче сега ще успее отново да спечели?

