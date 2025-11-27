Лудогорец победи Селта и изравни постижение на Барселона

Разград е на крака! Лудогорец най-после победи испански съперник. "Орлите" шокираха Селта и победиха с 3:2, като Петър Станич се превърна в герой, вкарвайки хеттрик в мача от петия кръг на Лига Европа.

Лудогорец успя!

Изненадващо или не, Лудогорец поведе в резултата още в 11'. Българският шампион получи право на дузпа за нарушение срещу Кайо Видал. От бялата точка Петър Станич бе безкомпромисен.

Десет минути преди почивката Видал получи страхотен подарък от защитата на Селта, но сам срещу вратаря не намери очертанията.

В 43' дойде най-добрата възможност за Селта. Рейд на Феран Жутгла в наказателното поле на Лудогорец не бе подкрепен от точен удар на 19-годишния Анхел Аркос.

Още в началото на второто полувреме Лудогорец още веднъж шокира Селта. В 49' Петър Станич вкара второто си попадение в срещата след красив удар извън наказателното поле.

В 60' Кайо Видал падна в пеналтерията, но съдията отсъди симулация. След преглед с VAR обаче реферът промени решението и отсъди дузпа.

Петър Станич отново застана зад топката и отново не сбърка. Това е хеттрик за сърбина, с който той временно оглавява класирането при голмайсторите с 5 попадения.

Лудогорец обаче не успя да запази чиста мрежа. В 70' Пабло Дюран получи чудесен пас от Браян Сарагоса и промуши топката под Хенрик Бонман.

След този гол футболистите на Селта се активизираха и започнаха да създават ситуации. "Орлите" обаче бранеха със зъби и нокти резултата.

В шестата минута на добавеното време Йонес Ел-Абдалоуи вкара чудесен гол след нова асистенция на Брая Сарагоса. Времето и силите на футболистите на испанския клуб обаче не стигнаха за изравняване.

Интересното е, че Лудогорец е едва вторият отбор през сезона, който успява да вкара 3 гола на Селта. Първият е Барселона при победата с 4:2 в Ла Лига.

С този успех "орлите" се нареждат на 23-о място в класирането, даващо право на участие в плейофите на Лига Европа.

