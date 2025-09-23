Лудогорец преследва истoрически успех в Швеция

Лудогорец е амбициран да постигне първа българска победа на шведска земя.

Утре 14-кратният роден шампион започва участието си в основната фаза на Лига Европа с гостуване на Малмьо.

"Време е да променим историята и да спечелим първа победа за български отбор в Швеция. Понякога това зависи от детайлите в даден мач. Амбицирани сме да започнем да печелим мачове като гост. Всеки иска да участва в подобни двубои в тези турнири. Развълнувани сме, че сме тук.", коментира треньорът на българския шампион - Руи Мота.

Снимка: Lap.bg

"Споням си мачовете с Левски. Завършихме 1:1 у дома, а в София загубихме с 2:5, като много дълго време изоставахме с 2:3. Спомням си, че имах вина за един от головете, които допуснахме, както и, че стадионът, на който играхме, беше стар. Но това беше преди много време. Аз съм толкова възрастен, че си спомням и световното първенство през 1994 г., когато играхме срещу България"

"Наясно съм, че Лудогроец е силен отбор, който доминира в България. Очаква ни труден мач срещу класен съперник.", заяви наставникът на Малмьо - Хенрик Ридстрьом.

Стар познайник

Лудогорец и Малмьо се сблъскаха и в квалификациите на Шампионската лига през 2021 г. Тогава двата тима спечелиха домакинствата си, но Малмьо беше по-категоричен и продължи напред с общ резултат 3:2 (2:0 и 1:2).

Снимка: Lap.bg

И "орлите", и противникът им навлизат в двубоя без успех - Лудогорец направи 0:0 с Левски, докато Малмьо отстъпи с 0:1 на Юргорден.

Малмьо е шампион на страната си в 4 от последните 5 сезона. Скандинавците стигнаха до основната фаза в Лига Европа, след като отнесоха чешкия Сигма Оломуц с общ резултат 5:0 (2:0 и 3:0).

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ференцварош и Лудогорец