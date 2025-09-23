bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лудогорец преследва истoрически успех в Швеция

Шампионите започват участието си в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец е амбициран да постигне първа българска победа на шведска земя.

Утре 14-кратният роден шампион започва участието си в основната фаза на Лига Европа с гостуване на Малмьо.

"Време е да променим историята и да спечелим първа победа за български отбор в Швеция. Понякога това зависи от детайлите в даден мач. Амбицирани сме да започнем да печелим мачове като гост. Всеки иска да участва в подобни двубои в тези турнири. Развълнувани сме, че сме тук.", коментира треньорът на българския шампион - Руи Мота.

Снимка: Lap.bg

"Споням си мачовете с Левски. Завършихме 1:1 у дома, а в София загубихме с 2:5, като много дълго време изоставахме с 2:3. Спомням си, че имах вина за един от головете, които допуснахме, както и, че стадионът, на който играхме, беше стар. Но това беше преди много време. Аз съм толкова възрастен, че си спомням и световното първенство през 1994 г., когато играхме срещу България"

"Наясно съм, че Лудогроец е силен отбор, който доминира в България. Очаква ни труден мач срещу класен съперник.", заяви наставникът на Малмьо - Хенрик Ридстрьом.

Стар познайник

Лудогорец и Малмьо се сблъскаха и в квалификациите на Шампионската лига през 2021 г. Тогава двата тима спечелиха домакинствата си, но Малмьо беше по-категоричен и продължи напред с общ резултат 3:2 (2:0 и 1:2).

Снимка: Lap.bg

И "орлите", и противникът им навлизат в двубоя без успех - Лудогорец направи 0:0 с Левски, докато Малмьо отстъпи с 0:1 на Юргорден.

Малмьо е шампион на страната си в 4 от последните 5 сезона. Скандинавците стигнаха до основната фаза в Лига Европа, след като отнесоха чешкия Сигма Оломуц с общ резултат 5:0 (2:0 и 3:0).

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ференцварош и Лудогорец

Ференцварош
Ференцварош
3 : 0
Лудогорец
Лудогорец
41%
Притежание на топката
43%
9
Точни удари
14
5
Неточни удари
6
48
Опасни атаки
76
15
Нарушения
11
5
Корнери
9
0
Засади
2
3-1-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Groupama Aréna

Състави

90
3 28 22
23
25 64 36 47
75 19
77 29 11
26 23 18
17 15 24 3
39
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Габор Шандор Салай 22 Габор Шандор Салай
Бенс Йотвьос 23 Бенс Йотвьос
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Алекс Тот 64 Алекс Тот
Габи Каниковски 36 Габи Каниковски
Callum O'Dowda 47 Callum O'Dowda
Лени Джоузеф 75 Лени Джоузеф
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Ивайло Чочев 18 Ивайло Чочев
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Тагове:

България лига европа победа шампион Стокхолм лудогорец гостуване малмьо основна фаза руи мота хенрик ридстрьом

