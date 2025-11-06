Лудогорец търси отмъщение в Будапеща (ВИДЕО)

Лудогорец срещу един от кошмарите си в Европа - Ференцварош. Само преди 3 месеца "орлите" отпаднаха от Шампионска лига след загуба от унгарците. Мачът от Лига Европа ви очаква тази вечер от 22:00 ч. в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.

Всичко най-интересно за вас от Будапеща следят Калоян Кюркчиев и операторът Петър Стоев.

Време за отмъщение

Лудогорец за поредна година не успя да направи така, че България да има представител в най-престижния клубен турнир в Европа - Шампионската лига. Равенство 0:0 в Разград и загуба с 0:3 в Будапеща убиват надеждите на "орлите" отново да играят в Шампионската лига. Впоследствие и Ференцварош не успя да се класира в Турнира на богатите и жребият отреди двата отбора да играят отново.

Снимка: Reuters

В исторически план тимът от Разград само веднъж е побеждавал този съперник - в груповата фаза на Лига Европа през сезон 2019/20. Статистиката е в полза на унгарския отбор, но българският шампион ще търси отмъщение.

Формата на Лудогорец не е такава, каквато сме свикнали да виждаме през последните години. Отборът, който тази вечер ще бъде бъде воден от Тодор Живондов, е трети в класирането у нас и изостава на 11 точки от първия Левски, но с мач по-малко. Ференцварош също не се намира на завидна позиция. Домакините са на четвърто място в Унгария.

Също така Лудогорец уволни Руи Мота след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948, а техническият директор на Козмин Моци увери, че след паузата за националните отбори, българският шампион ще има нов наставник.

Снимка: Reuters

От лагера на Ференцварош се появиха слухове, че Роби Кийн може да си стегне багажа и да поеме към изпадащия във Висшата лига Уулвърхемптън.

Ще успее ли Лудогорец да си отмъсти на Ференцварош или "орлите" ще допуснат поредна загуба от този съперник?

Срещата може да гледате пряко от 22:00 ч. по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

Ференцварош срещу Лудогорец 06.11.2025 22:00

