Лудогорец търси отмъщение в Будапеща (ВИДЕО)

Гледайте българския шампион пряко по bTV Action или онлайн на VOYO.BG

Лудогорец срещу един от кошмарите си в Европа - Ференцварош. Само преди 3 месеца "орлите" отпаднаха от Шампионска лига след загуба от унгарците. Мачът от Лига Европа ви очаква тази вечер от 22:00 ч. в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.

Всичко най-интересно за вас от Будапеща следят Калоян Кюркчиев и операторът Петър Стоев.

Време за отмъщение

Лудогорец за поредна година не успя да направи така, че България да има представител в най-престижния клубен турнир в Европа - Шампионската лига. Равенство 0:0 в Разград и загуба с 0:3 в Будапеща убиват надеждите на "орлите" отново да играят в Шампионската лига. Впоследствие и Ференцварош не успя да се класира в Турнира на богатите и жребият отреди двата отбора да играят отново.

Снимка: Reuters

В исторически план тимът от Разград само веднъж е побеждавал този съперник - в груповата фаза на Лига Европа през сезон 2019/20. Статистиката е в полза на унгарския отбор, но българският шампион ще търси отмъщение.

Формата на Лудогорец не е такава, каквато сме свикнали да виждаме през последните години. Отборът, който тази вечер ще бъде бъде воден от Тодор Живондов, е трети в класирането у нас и изостава на 11 точки от първия Левски, но с мач по-малко. Ференцварош също не се намира на завидна позиция. Домакините са на четвърто място в Унгария.

Също така Лудогорец уволни Руи Мота след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948, а техническият директор на Козмин Моци увери, че след паузата за националните отбори, българският шампион ще има нов наставник.

Снимка: Reuters

От лагера на Ференцварош се появиха слухове, че Роби Кийн може да си стегне багажа и да поеме към изпадащия във Висшата лига Уулвърхемптън.

Ще успее ли Лудогорец да си отмъсти на Ференцварош или "орлите" ще допуснат поредна загуба от този съперник?

Срещата може да гледате пряко от 22:00 ч. по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

Ференцварош
срещу
Лудогорец
06.11.2025 22:00

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Лудогорец

Йънг Бойс
Йънг Бойс
3 : 2
Лудогорец
Лудогорец
59%
Притежание на топката
41%
13
Точни удари
9
2
Неточни удари
6
46
Опасни атаки
32
9
Нарушения
9
3
Корнери
2
3
Засади
2
4-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Stadion Wankdorf (Bern)

Състави

1
2 4 23 3
39 45 6 77
29 37
26 37 11
23 14 2
24 4 3 99
39
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Райън Андрюс 2 Райън Андрюс
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Станислав Иванов 99 Станислав Иванов
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Петър Станич 14 Петър Станич
Джоел Андерсон 2 Джоел Андерсон
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Бърнард Текпетей 37 Бърнард Текпетей
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша

Срещата по минути

90+3′ Дарио Марзино получи жълт картон
90+5′ Кристиян Фаснахт получи жълт картон
90+2′ Felix Emmanuel Tsimba получи жълт картон
Иван Орлинов Йорданов отбеляза гол! 90+2′
86′ Felix Emmanuel Tsimba влезе на мястото на Крис Бедия
86′ Доминик Печ е сменен от Едимилсон Фернандес
Иван Орлинов Йорданов влезе на мястото на Филип Калоч 78′
78′ Сандро Лаупер влезе на мястото на Армин Гигович
78′ С. Кордова е сменен от Жоел Алмада Монтейро
Ивайло Чочев влезе на мястото на Дерой Дуарте 78′
Сон влезе на мястото на Станислав Иванов 64′
Ив Ерик Биле е сменен от Бърнард Текпетей 64′
63′ Крис Бедия превърна дузпата в гол.
Кайо Видал Роша получи жълт картон 62′
53′ ГООООЛ! Кристиян Фаснахт беше точен за отбора си
45′ Rayan Raveloson отбеляза гол!
35′ Кристиян Фаснахт влезе на мястото на Дариан Малес
ГООООЛ! Петър Станич беше точен за отбора си 26′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Залцбург и Ференцварош

Залцбург
Залцбург
2 : 3
Ференцварош
Ференцварош
54%
Притежание на топката
46%
8
Точни удари
11
8
Неточни удари
2
77
Опасни атаки
37
12
Нарушения
13
5
Корнери
2
3
Засади
1
4-3-3
Формация
3-5-2
Стадион: Red Bull Arena

Състави

1
22 23 2 13
49 5 14
20 21 27
19 11
25 16 23 36 20
3 28 27
90
Александър Шлагер 1 Александър Шлагер
Щефан Лайнер 22 Щефан Лайнер
Джоан Гаду 23 Джоан Гаду
Якоб Расмусен 2 Якоб Расмусен
Франс Крециг 13 Франс Крециг
Муса Кунфоло Йео 49 Муса Кунфоло Йео
Soumaila Diabate 5 Soumaila Diabate
Мауриц Кяергаард 14 Мауриц Кяергаард
20
Петър Рътков 21 Петър Рътков
Керим Алайбегович 27 Керим Алайбегович
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Ибрахим Сисе 27 Ибрахим Сисе
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Кристофър Захариасен 16 Кристофър Захариасен
Бенс Йотвьос 23 Бенс Йотвьос
Габи Каниковски 36 Габи Каниковски
Каду 20 Каду
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Б. Юсуф 11 Б. Юсуф

Срещата по минути

Жълт картон за Callum O'Dowda 90+4′
Джонатан Леви е сменен от Барнабас Варга 84′
81′ Тим Тромър влезе на мястото на Франс Крециг
Жълт картон за Toon Raemaekers 81′
Callum O'Dowda е сменен от Каду 78′
Наби Кейта влезе на мястото на Габи Каниковски 78′
75′ Карим Онисиво е сменен от Петър Рътков
75′ Климент Бишоф влезе на мястото на Edmund Baidoo
72′ Йорбе Вертесен отбеляза гол!
Лени Джоузеф влезе на мястото на Б. Юсуф 72′
Кристофър Захариасен получи жълт картон 64′
63′ Йорбе Вертесен е сменен от Муса Кунфоло Йео
63′ Sota Kitano влезе на мястото на Мауриц Кяергаард
Б. Юсуф отбеляза гол! 58′
Кристофър Захариасен отбеляза гол! 56′
Барнабас Варга отбеляза гол! 50′
Барнабас Варга не отбеляза. 22′
13′ ГООООЛ! Edmund Baidoo беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Лига Европа между Генк и Ференцварош

Генк
Генк
0 : 1
Ференцварош
Ференцварош
63%
Притежание на топката
37%
8
Точни удари
6
5
Неточни удари
2
62
Опасни атаки
39
8
Нарушения
16
5
Корнери
3
3
Засади
2
4-3-3
Формация
3-5-2
Стадион: Luminus Arena

Състави

1
77 3 6 18
8 17 21
7 9 10
19 75
20 10 5 64 47
3 28 27
90
Хендрик Ван Кромбрюге 1 Хендрик Ван Кромбрюге
Закария Ел Уахди 77 Закария Ел Уахди
Муджаид Садик 3 Муджаид Садик
Матови смотове 6 Матови смотове
Йорис Каембе Диту 18 Йорис Каембе Диту
Браян Хейнен 8 Браян Хейнен
Патрик Хрошовски 17 Патрик Хрошовски
Ibrahima Sory Bangoura 21 Ibrahima Sory Bangoura
JARNE Steuckers 7 JARNE Steuckers
О Хюн-Гю 9 О Хюн-Гю
Джуня Ито 10 Джуня Ито
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Ибрахим Сисе 27 Ибрахим Сисе
Каду 20 Каду
Джонатан Леви 10 Джонатан Леви
Наби Кейта 5 Наби Кейта
Алекс Тот 64 Алекс Тот
Callum O'Dowda 47 Callum O'Dowda
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Лени Джоузеф 75 Лени Джоузеф

Срещата по минути

е сменен от 85′
85′ влезе на мястото на
Бенс Йотвьос е сменен от Наби Кейта 85′
Жълт картон за Барнабас Варга 82′
Габи Каниковски е сменен от Джонатан Леви 79′
79′ е сменен от
влезе на мястото на 79′
78′ Юсеф Ераби е сменен от JARNE Steuckers
Жълт картон за Стефан Гартенман 74′
Жълт картон за Ибрахим Сисе 67′
65′ Яймар Медина е сменен от Джуня Ито
65′ Konstantinos Karetsas влезе на мястото на Патрик Хрошовски
Барнабас Наги е сменен от Callum O'Dowda 53′
Барнабас Варга не отбеляза. 48′
ГООООЛ! Барнабас Варга беше точен за отбора си 44′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Лудогорец и Бетис

Лудогорец
Лудогорец
0 : 2
Бетис
Бетис
54%
Притежание на топката
46%
3
Точни удари
6
10
Неточни удари
6
47
Опасни атаки
35
8
Нарушения
15
6
Корнери
5
2
Засади
5
4-3-3
Формация
4-3-3
Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad)

Състави

1
17 15 4 4
3 30 26
14 77 29
9 11 17
6 20 21
24 4 16 23
1
Серхио Падт 1 Серхио Падт
Сон 17 Сон
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Марк Турк 4 Марк Турк
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Педро 30 Педро
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Петър Станич 14 Петър Станич
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
Алваро Валес 1 Алваро Валес
Айтор Руибал 24 Айтор Руибал
Н. Бернардо де Соуза 4 Н. Бернардо де Соуза
16
Junior firpo 23 Junior firpo
Серги Алтимира 6 Серги Алтимира
Джовани Ло Селсо 20 Джовани Ло Селсо
Марк Рока 21 Марк Рока
Чими Авила 9 Чими Авила
Седрик Бакамбу 11 Седрик Бакамбу
Родриго Рикелме 17 Родриго Рикелме

Срещата по минути

88′ Станислав Иванов получи жълт картон
Жълт картон за Рикардо Родригес 80′
78′ Станислав Иванов е сменен от Антон Недялков
Пабло Форналс е сменен от Джовани Ло Селсо 76′
Софиян Амрабат влезе на мястото на Марк Рока 76′
Абде Езалзули е сменен от Родриго Рикелме 67′
66′ Матеус Мачадо Ферейра влезе на мястото на Ерик Ив Бил
66′ Ивайло Чочев е сменен от Филип Калоч
Рикардо Родригес влезе на мястото на Junior firpo 56′
Ángel Ortiz е сменен от Айтор Руибал 56′
46′ Бърнард Текпетей е сменен от Ерик Маркъс
Junior firpo получи жълт картон 45+3′
ГООООЛ! Джовани Ло Селсо беше точен за отбора си 31′
Айтор Руибал получи жълт картон 15′
8′ Оливие Вердон е сменен от Едвин Куртулус

Статистики за двубоя от Лига Европа между Ференцварош и Виктория Пилзен

Ференцварош
Ференцварош
1 : 1
Виктория Пилзен
Виктория Пилзен
53%
Притежание на топката
47%
7
Точни удари
4
3
Неточни удари
5
35
Опасни атаки
42
21
Нарушения
17
3
Корнери
3
Засади
3-1-4-2
Формация
3-5-2
Стадион: Groupama Aréna

Състави

90
3 28 27
23
25 64 5 47
30 19
11 17
99 19 6 18 14
22 40 21
23
Денес Дибуш 90 Денес Дибуш
Стефан Гартенман 3 Стефан Гартенман
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Ибрахим Сисе 27 Ибрахим Сисе
Бенс Йотвьос 23 Бенс Йотвьос
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Алекс Тот 64 Алекс Тот
Наби Кейта 5 Наби Кейта
Callum O'Dowda 47 Callum O'Dowda
Зомбор Грубер 30 Зомбор Грубер
Барнабас Варга 19 Барнабас Варга
Мартин Йедличка 23 Мартин Йедличка
Ян Палуска 22 Ян Палуска
Сампсън Две 40 Сампсън Две
Вацлав Йемелка 21 Вацлав Йемелка
Амар Мемич 99 Амар Мемич
Cheick Souare 19 Cheick Souare
Лукаш Черв 6 Лукаш Черв
Томаш Ладо 18 Томаш Ладо
Мерчас Доски 14 Мерчас Доски
Матей Видра 11 Матей Видра
Рафиу Дуросинми 17 Рафиу Дуросинми

Срещата по минути

90+5′ Жълт картон за Александър Пешич
90+4′ ГООООЛ! Александър Пешич беше точен за отбора си
90′ Жълт картон за Ибрахим Сисе
Адриан Желкович е сменен от Рафиу Дуросинми 86′
84′ Александър Пешич влезе на мястото на Алекс Тот
84′ Джонатан Леви е сменен от Бенс Йотвьос
Принц Квабена Аду е сменен от Матей Видра 77′
Вацлав Йемелка получи жълт картон 74′
74′ Лени Джоузеф влезе на мястото на Стефан Гартенман
Денис Вишински влезе на мястото на Томаш Ладо 70′
46′ Габи Каниковски е сменен от Наби Кейта
46′ Каду е сменен от Зомбор Грубер
ГООООЛ! Рафиу Дуросинми беше точен за отбора си 16′
Жълт картон за Рафиу Дуросинми 14′
10′ Кебраилс Макреккис получи жълт картон

Статистики за двубоя от Лига Европа между Малмьо и Лудогорец

Малмьо
Малмьо
1 : 2
Лудогорец
Лудогорец
60%
Притежание на топката
73%
5
Точни удари
9
5
Неточни удари
8
53
Опасни атаки
82
9
Нарушения
9
2
Корнери
7
0
Засади
0
4-4-1-1
Формация
4-3-3
Стадион: Malmö Stadion

Състави

30
17 18 19 25
38 7 37 29
10
32
77 29 11
23 30 14
2 15 4 17
1
Робин Олсен 30 Робин Олсен
Йенс Стригер Ларсен 17 Йенс Стригер Ларсен
Понтус Янсон 18 Понтус Янсон
Колин Рослер 19 Колин Рослер
Бусанело 25 Бусанело
Уго Болин 38 Уго Болин
Ото Розенгрен 7 Ото Розенгрен
Адриан Скогмар 37 Адриан Скогмар
Сеад Хакшабанович 29 Сеад Хакшабанович
Андерс Кристиансен 10 Андерс Кристиансен
Даниел Гудьонсен  32 Даниел Гудьонсен 
Серхио Падт 1 Серхио Падт
Джоел Андерсон 2 Джоел Андерсон
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Сон 17 Сон
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Педро 30 Педро
Петър Станич 14 Петър Станич
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша

Срещата по минути

Педро получи жълт картон 90+1′
Жълт картон за Кайо Видал Роша 88′
Оливие Вердон влезе на мястото на Динис Алмейда 88′
Ивайло Чочев е сменен от Дерой Дуарте 88′
Станислав Иванов влезе на мястото на Ерик Маркъс 81′
78′ ГООООЛ! Ласе Берг Йонсен беше точен за отбора си
76′ Стефано Векия влезе на мястото на Адриан Скогмар
76′ Таха Али е сменен от Сеад Хакшабанович
Матеус Мачадо Ферейра влезе на мястото на Ерик Ив Бил 63′
Филип Калоч е сменен от Петър Станич 63′
Жълт картон за Сон 61′
60′ Ласе Берг Йонсен е сменен от Андерс Кристиансен
45+6′ Андерс Кристиансен получи жълт картон
43′ Адриан Скогмар получи жълт картон
ГООООЛ! Ерик Ив Бил беше точен за отбора си 23′
Точно изпълнение на Петър Станич. 8′
8′ Жълт картон за Бусанело
България футбол отмъщение лига европа Унгария уулвърхемптън роби кийн разград будапеща лудогорец висша лига орли ференцварош voyo козмин моци ЦСКА 1948 руи мота

