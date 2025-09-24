Лудогорец започна с историческа победа в Лига Европа

Историческа първа победа на български отбор в Швеция. Постигна я Лудогорец, който победи Малмьо с 2:1 на старта в Лига Европа. Головете за "орлите" отбелязаха Петър Станич и Ерик Биле.

За историята

Малмьо започна мача силно, като още във 2' създаде добро положение, но ударът беше слаб и лесен за вратаря на Лудогорец Серджио Падт.

В 5' обаче противно на очакванията бе отсъдена дузпа в полза на българския шампион. Първоначално ситуацията в наказателното поле бе подмината, но след дълго преразглеждане с VAR главният съдия на мача Манфредас Лукянчукас показа бялата точка. Оттам Петър Станич бе безпощаден и откри резултата.

В 17' футболистите на Малмьо имаха претенции за дузпа, които не бяха уважени от рефера.

Седем минути по-късно Ерик Биле удвои резултата след грешка на вратаря на Малмьо Робин Олсен. След центриране от свободен удар настана разбъркване в наказателното поле, при което бившият играч на Астън Вила не успя да се ориентира добре, предоставяйки топката на пътя на Биле, който неспасяемо я изпрати в мрежата.

До края на първото полувреме Малмьо не успя да създаде сериозна ситуация пред Серджио Падт.

Малко преди почивката Адриан Скогмар можеше да получи червен картон за удар с бутонките в лицето на Педро Нареси, но главният съдия на мача реши да не гони 19-годишния швед.

В третата минута на добавеното време след чудесна контраатака горната греда спаси Малмьо от трети гол.

Второто полувреме започна силно за Лудогорец. В 59' Кайо Видал се оказа сам срещу вратаря, но ударът му бе спасен от Робин Олсен, а при добавката на Калоч топката бе изчистена от голлинията.

Малмьо отговори чак в 78', когато с помощта на Ласе Берг Йонсен намали резултата.

В добавеното време на мача Лудогорец имаше златен шанс да реши всичко в срещата, но след няколко отправени удара към вратата на Малмьо не успя да стигне до гол.

След последния съдийски сигнал Кайо Видал си навлече гнева на футболистите и феновете на Малмьо, след като съблече тениската си и започна да ликува пред противниковата публика.

