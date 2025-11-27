bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Може ли Лудогорец най-после да победи испански отбор? (АНКЕТА)

Селта е новото предизвикателство пред българския шампион

Reuters

Поредно предизвикателство пред Лудогорец в Лига Европа! В Разград ще гостува един от най-коравите испански отбори - Селта.

Ново предизвикателство

Лудогорец направи силен старт на Лигата, побеждавайки Малмьо с 2:1, но три поредни загуби, всяка от които с поне два допуснати гола, го оставиха в долната половина на класирането. Лошата форма коства на Руи Мота поста му като старши треньор, а неговият наследник Пер-Матиас Хьогмо веднага изведе „орлите“ до победа с 2:0 над Септември в неделя. Това беше едва втората победа на българския шампион в последните десет мача във всички турнири.

Снимка: Reuters

Селта направи точно обратното на Лудогорец, като загуби първия си мач от сезона в Лига Европа с 1:2 от Щутгарт, преди да спечели следващите си три срещи, като вкара поне два гола. Отборът сега се намира на четвърто място, като е вкусил загуба само в един от последните си десет официални мача.

Треньорът на Лудогорец се зарече: Заедно ще се вдигнем!

Това е първи сблъсък в историята между тези два отбора, като Селта за първи път се изправя срещу български отбор. Лудогорец пък е загубил предишните си десет мача срещу отбори от Испания.

Снимка: Reuters

Преди срещата новият треньор на Лудогорец сподели, че за него е предизвикателство да дойде в България. "Лудогорец е голямо име в европейския футбол. През последните години играе футбол на най-високо ниво. Беше ми интересно да дойда в отбор, който едновременно се бори за титлата и играе в Европа. Също така мисля, че България е интересна държава, така че това е голяма крачка за мен", каза Пер-Матиас Хьогмо.

Ще успее ли норвежецът да дебютира с победа в Лига Европа или Селта ще се окаже прекалено голяма хапка?

Какво ще направи Лудогорец срещу Селта?

Снимка: Reuters

