От финал в КЕШ до борба за оцеляване

Нотингам Форест срещу Малмьо - на пръв поглед мач, който едва ли би заинтригувал някой от съвременните футболни фенове. Страстните привърженици обаче веднага могат да оспорят това твърдение. Зад този наглед "скучен" мач се крие огромна история.

Финал в КЕШ

Двата отбора за играли финал в КЕШ през 1979 г. Тогава Нотингам Форест побеждава с минималното 1:0, като това е първи трофей за английския клуб от най-престижния европейски клубен турнир. Това е огромен успех за Форест, който само допреди две години е играл във Втора Дивизия на Англия.

През 1980 г. Нотингам отново триумфира в КЕШ, като това е и последният път, в който отборът вдига "Ушатата". Интересното е, че клубът от Източен Мидландс има повече европейски трофеи, отколкото титли в Англия.

Снимка: Getty Images

Също така Малмьо и досега е единственият скандинавски отбор, който играе на финал в най-престижния европейски клубен турнир.

Днес преди мача легендите на двата клуба, които са играли в този знаменит финал ще се съберат и ще бъдат почетени от отборите си 15 минути преди началото на срещата.

Форест и Малмьо се срещат още веднъж през сезон 1995/96 в турнира за Купата на УЕФА. В първия мач шведският гранд печели с 2:1, но във втората среща Форест печели с 1:0 и продължава заради гола си на чужд терен.

Настояща форма

30 години по-късно двата отбора отново се изправят един срещу друг в Лига Европа. Нотингам Форест успя да се измъкне от зоната на изпадащите във Висшата лига след победата си с 3:0 над Ливърпул на "Анфийлд", като това бе една от най-изненадващите победи до момента през сезона в Англия.

Снимка: Reuters

Отборът, воден от Шон Дайш, се намира на 23-о място в основната фаза на втория по сила клубен турнир на Стария континент и ще направи всичко по силите си, за да не отпадне.

Малмьо пък се намира в интересна ситуация, защото именно Лига Европа е единственият турнир, в който тима ще играе в следващите два месеца. Първенството на Швеция вече приключи, като Малмьо завърши необичайно на шеста позиция и това означава, че ако отборът иска и другия сезон да играе в евротурнирите, то трябва да спечели Лига Европа.

Мачът може да гледате от 22:00 ч. пряко в ефира на bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

